Pazartesi günü Wall Street analistleri , tarifelerden önce otomobilleri önceden satın almanın Ford ve GM gibi ABD’li otomobil üreticilerine geçici bir destek sağlayacağını söyledi, ancak uzun vadeli tablo, artan maliyetler ve otomotiv değer zincirindeki zayıflayan talep nedeniyle belirsizliğini koruyor.

Deutsche Bank’tan Edison Yu, pazartesi günü sektöre yakından bakarak, General Motors ve Ford Motor’un birinci çeyrek kazanç beklentilerini revize etti.

Yu, bayilerin yeni tarife rejiminden önce harekete geçmek için ön alım yapmasının her iki otomobil üreticisinin de yıla daha sağlam bir zeminde başlamasına yardımcı olacağını belirtti.

Yu, 2025 yılının başlarında “ön alım”dan yararlanılacağını yazdı.

Hem GM hem de Ford, araçlarını öncelikle bayilere satıyor, bayiler de daha sonra tüketicilere satış yapıyor ve bu durum, stoklar arttıkça üreticilere kısa vadede bir destek sağlıyor.

Artan maliyetler otomobil üreticilerinin kârını tehdit ediyor

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Ancak Yu, ön alım dalgasının ötesinde, önümüzde ciddi sıkıntılar olduğunu öngörüyor.

Gümrük vergilerinin hem GM hem de Ford’un kârlarından yıllık 4 ila 7 milyar dolar arasında bir kesintiye yol açabileceğini tahmin ediyor.

Bunu bağlamına oturtmak gerekirse, Ford geçen yıl 10 milyar doların üzerinde işletme karı bildirirken, GM yaklaşık 15 milyar dolar bildirdi.

Yu, “Bu ekstra maliyetlerin tüm yükünün [otomobil üreticilerinden] gelmesini beklemiyoruz, çünkü tüketiciler ve bayiler de bundan etkilenecek.” diye yazdı.

Otomobil üreticilerinin, ABD fabrikalarında üretim vardiyalarını artırma ve yükü paylaşmak için tedarikçilerle pazarlık yapma gibi hafifletme stratejilerini keşfetmeleri bekleniyor.

Ancak Yu, yönetimin otomobil tarifelerine olan bağlılığının yerleşik olduğu görüşünde olduğunu belirterek, görünüm konusunda iyimser değil.

Yu, “Trump yönetimi daha geniş kapsamlı ‘karşılıklı’ tarifeler konusunda esnek görünürken, otomobil tarifeleri daha katı görünüyor” diye yazdı.

“Bizim varsayımımız, bunların ortadan kalkmayacağı ve Amerika’nın yerel üretime geçmeyi talep eden yeni endüstriyel politikasının temel taşlarından biri olacağı yönünde.”

Yatırımcıların temkinli davranması nedeniyle analistler fiyat hedeflerini düşürdü

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Yu, bu riskleri göz önünde bulundurarak Ford için fiyat hedefini hisse başına 9 dolardan 7 dolara düşürdü ve Beklet notunu korudu.

Ayrıca GM’in hisse senedi notunu Al’dan Tut’a düşürdü ve fiyat hedefini 58 dolardan 43 dolara düşürdü.

GM hisseleri sabah işlemlerinde %0,4 artışla 43,81 dolara çıkarken, Ford hisseleri %0,1 düşüşle 9,32 dolardan işlem gördü.

Her iki hisse senedi de ABD seçimlerinden bu yana gerileme yaşadı; Ford %12, GM ise %19 düştü.

FactSet’e göre, Trump’ın 2 Nisan’daki gümrük vergisi duyurusundan bu yana Ford için analistlerin ortalama fiyat hedefi bu ayın başlarında yaklaşık 10 dolardan yaklaşık 9,40 dolara geriledi.

Bu rakam bir yıl önce hisse başına yaklaşık 14 dolardı.

GM için ortalama hedef fiyat daha önce 61 dolara yakın seviyeden 56 dolara düştü.

Bir yıl önce analistler yaklaşık 51 dolar hedefliyordu, ancak o zamandan bu yana yapılan milyarlarca dolarlık hisse geri alımları hem hisse senedi hem de fiyat hedeflerinin yükseltilmesine yardımcı oldu.

Şu anda GM’i takip eden analistlerin yaklaşık %54’ü hisseye Satın Al notu veriyor; bu oran S&P 500’deki ortalama %55’lik Satın Al notuyla hemen hemen aynı.

Buna karşılık analistlerin yalnızca yaklaşık %20’si Ford hissesi alınmasını öneriyor.