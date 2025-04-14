Nvidia, 500 milyar dolarlık yatırımın ortasında ABD yapımı yapay zeka süper bilgisayarları için planlarını açıkladı

Nvidia, ABD’deki üretim alanını genişletmek için agresif adımlar atıyor.

Şirket pazartesi günü, önümüzdeki dört yıl içerisinde üretim ortaklıkları ağı aracılığıyla ülkede 500 milyar dolar değerinde yapay zeka altyapısı kurma planlarını duyurdu.

Yapay zeka çiplerine yönelik artan küresel talebi karşılamak ve tedarik zinciri risklerini azaltmak için tasarlanan girişim kapsamında, Nvidia’nın en son Blackwell yapay zeka çipinin üretimi, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.’nun Phoenix’teki yeni tesisinde başlayacak.

Nvidia ayrıca Foxconn ve Wistron Corp. ile işbirliği yaparak Teksas’ta süper bilgisayar üretim tesisleri kuruyor.

Şirket, paketleme ve test gibi alt akış operasyonları için Arizona’daki Amkor Technology Inc. ve Siliconware Precision Industries Co. ile ortaklık kuruyor.

Nvidia, seri üretimin 12 ila 15 ay içinde artacağını ve bunun ABD’de ilk kez yapay zeka destekli süper bilgisayarların üretileceği anlamına geldiğini söyledi. Başkan Donald Trump, pazartesi günü Truth Social’da yaptığı paylaşımda, yönetiminin endüstriyel politika kazanımlarının kanıtı olarak bu önemli dönüm noktasını vurguladı.

Nvidia CEO’su Jensen Huang yaptığı açıklamada, “Amerikan imalatını bünyemize katmak, yapay zeka çipleri ve süper bilgisayarlara yönelik inanılmaz ve artan talebi daha iyi karşılamamıza yardımcı olacak, tedarik zincirimizi güçlendirecek ve dayanıklılığımızı artıracak” dedi.

Nvidia hisseleri Pazartesi günü New York’ta erken işlemlerde yüzde 3’e varan oranda yükselerek 114,29 dolara çıktı.

Yazının yazıldığı sırada hisse senedi %1,5’in üzerinde düşüşteydi.

Teknoloji hisseleri, piyasa oynaklığı ve politika kaynaklı olumsuzlukların ortasında yoğun satış baskısıyla karşı karşıya kalmaya devam ederken, hisse senedi yıl genelinde yüzde 20 düşüşte kalmaya devam ediyor.

Trump’ın gümrük vergisi tehdidi hala devam ediyor

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Duyuru, Başkan Trump’ın gelişen gümrük vergisi stratejisinin hedefi haline gelen teknoloji ve yarı iletken sektörleri için kritik bir anda geldi.

Yönetim, akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve diğer popüler elektronik cihazlar için son tarife turundan geçici bir muafiyet çıkarmış olsa da,

Trump daha sonra bu hamleyi prosedürel bir adım olarak küçümsedi ve bu kategorilere vergi koyma niyetini yineledi.

Apple’dan Eli Lilly’ye kadar birçok sektördeki büyük şirketler, Trump’ın seçilmesinden bu yana milyarlarca dolarlık ABD üretim planlarını duyurdu.

Bu yatırımların birçoğu ya onun başkanlığından önce yapılmış ya da yerleşik sermaye harcama eğilimlerini takip ediyor, ancak bunlar etrafındaki siyasi mesajlar, mevcut ticaret politikasının yeniden ayarlanmasıyla birlikte yoğunlaştı.

Nvidia’nın üretim hamlesinin, bu ortamda kendini savunmacı bir şekilde konumlandırmayı, tedarik zincirlerini güçlendirmeyi ve Washington’ın üretime geri dönme söylemine uyum sağlamayı hedeflediği anlaşılıyor. Bu hamle muhtemelen hem ticari hem de politik olarak yankı bulacak.

Geçtiğimiz hafta Citi analistleri, GPU satışlarında yavaşlama beklentilerine işaret ederek Nvidia için hedef fiyatı 163 dolardan 150 dolara düşürdü.

Yatırım şirketi ise hisse senedi için Al notunu korudu.

Hedef düşürülse bile, revize tahmin mevcut seviyelerden potansiyel olarak %39’luk bir artışa işaret ediyor.