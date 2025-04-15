Avrupa borsaları Salı günü karmaşık bir seans geçirdi ve yatırımcıların ABD’nin ticaret politikasına ilişkin çekingen iyimserliğini, LVMH hisselerindeki önemli düşüşle vurgulanan lüks mal sektöründeki endişe verici zayıflık belirtilerine tercih etmesiyle birlikte yükseldi.

Gün, gümrük vergilerinin hafifletilmesi umutları ile mevcut ticaret gerginliklerinin somut ekonomik etkileri arasındaki çekişmeyi yansıttı.

Otomotiv sektörü gümrük vergisi indirimi umutlarıyla ivme kazanıyor

Copy link to section

Temkinli iyimserliğin temel itici gücü otomotiv sektörü oldu.

Stoxx Europe 600 Otomobil ve Yedek Parça endeksi %2,5 artarak kıta genelindeki sektörel kazanımlara öncülük etti.

Bu yükseliş, ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika ve Kanada gibi önemli ticaret ortaklarının yanı sıra diğer ülkelerden ithal edilen yabancı otomobil ve otomobil parçalarına uygulanan %25’lik gümrük vergilerinde değişiklik yapmayı düşündüğünü belirten açıklamalarının ardından gerçekleşti.

Bu potansiyel rahatlama belirtisi, otomobil üreticileri ve tedarikçilerine önemli bir destek sağladı.

Bu olumlu tabloyu yansıtan Almanya’nın DAX endeksi sabah saatlerinde (07:15 GMT) %1,3, İngiltere’nin FTSE 100 endeksi ise %0,7 yükseldi.

Daha geniş kapsamlı Avrupa STOXX 600 endeksi de %0,7’lik bir kazanç elde etti (0706 GMT itibarıyla %0,6 arttı). İspanya’daki hisse senedi endeksleri de saygın kazançlar gördü.

Lüks cazibesini kaybediyor: LVMH’deki düşüş ağır basıyor

Copy link to section

Ancak özellikle Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,1-0,2 gerileyerek kazanımların sınırlı kaldığını gözlemledik.

Bu düşük performans büyük ölçüde LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton hisselerinde yaşanan %7,1’lik sert düşüşten kaynaklandı.

Dünyanın en büyük lüks giyim markası, pazartesi günü akşam saatlerinde hayal kırıklığı yaratan ilk çeyrek geliri bildirdi. Açıklamada, ABD’deki alışverişçilerin güzellik ürünleri ve içeceklere yönelik harcamalarını kısıtladığı, Çin’deki kritik satış ivmesinin ise zayıf kaldığı belirtildi.

LVMH’nin mücadelesi lüks tüketim malları sektöründe yankı buldu.

Cartier’in sahibi Richemont, Gucci’nin ana şirketi Kering ve Moncler gibi rakipleri %2 ile %2,8 arasında değişen oranlarda kayıplar kaydetti. Bu durum yatırımcıların küresel ekonomik belirsizliğin ve ticari sürtüşmelerin lüks tüketim üzerindeki etkisine ilişkin endişelerini ortaya koyuyor.

Hafta sonu açıklanan elektronik eşya gümrük vergisi muafiyeti ilk etapta bir destek sağlasa da, otomobil gümrük vergisi de yakıta ek katkı sağlayabileceğine işaret ediyor. Ancak Başkan Trump’ın daha geniş ticaret gündemini gölgeleyen önemli belirsizlikler devam ediyor.

Federal Rezerv Guvernörü Christopher Waller, pazartesi günü yaptığı açıklamada, tarifelerden kaynaklanan enflasyonun büyük ihtimalle “geçici” olacağını belirterek, olası faiz indirimlerine kapıyı açık tuttu.

Ancak Pazartesi günü yapılan başvurular, Trump yönetiminin ilaç ve yarı iletken ithalatına yönelik ulusal güvenlik soruşturmalarını aktif olarak sürdürdüğünü ve bu sektörlere de potansiyel olarak gümrük vergileri uygulama niyetinde olduğunu ortaya koydu.

Bu karışık mesajlar işletmeleri ve yatırımcıları tedirgin ediyor.

Gözler Frankfurt’ta: ECB ve ekonomik veriler odakta

Copy link to section

Bu gelişmelerin ardından piyasa katılımcıları Avrupa Merkez Bankası’nın perşembe günü açıklayacağı politika kararını merakla bekliyor.

Piyasalar tarafından 25 baz puanlık bir faiz indirimi bekleniyor.

Ancak, politika yapıcılar, Fransız verilerinin Mart ayında yıllık TÜFE’nin %0,8 seviyesinde olduğunu teyit etmesiyle vurgulanan enflasyonun kontrol altına alınması gibi faktörleri, ticaret gerginliklerinden ve nispeten güçlenen avrodan kaynaklanan yenilenen ekonomik baskılarla dengelemelidir.

Karmaşıklığa ek olarak, Salı günü açıklanan İngiltere işgücü piyasası verileri, Şubat ayında işsizlik oranının %4,4 seviyesinde sabit kaldığını, ancak ücret artışının (primler hariç) Şubat ayına kadar olan üç ayda yıllık %5,9’a yükseldiğini gösterdi.

Bu kalıcı ücret baskısı, İngiltere Merkez Bankası’nın gelecekteki olası faiz indirimlerinin yolunu değerlendirirken kullandığı önemli bir ölçüt.

Kurumsal akımlar: Ericsson yükseliyor, BESI güçleniyor

Copy link to section

Büyük makro temaların ötesinde, bireysel kurumsal haberler de piyasaları hareketlendirdi. İsveçli telekom ekipmanı üreticisi Ericsson, beklentileri önemli ölçüde aşan birinci çeyrek çekirdek kazançlarını bildirdikten sonra %6,9 yükseldi.

Hollandalı firma BE Semiconductor Industries’in (BESI), ABD merkezli Applied Materials’ın BESI’nin yüzde 9 hissesini satın aldığı haberinin ardından yüzde 7,1 arttı.

Olumlu sonuçlar Fransız reklam grubu Publicis Groupe (EPA:PUBP) ve Nivea’nın sahibi Beiersdorf’tan (ETR:BEIG) geldi.

Ham petrol temkinli bir şekilde yükseliyor

Copy link to section

Emtia piyasalarında petrol fiyatları, ABD’de olası gümrük vergilerinden muafiyetler konusundaki geçici iyimserlik ve Mart ayında Çin’in ham petrol ithalatında toparlanma olduğuna dair verilerden destek bularak yükseldi.

TSİ 03:15 itibarıyla Brent ham petrol vadeli işlemleri %0,6 artışla varil başına 65,29 dolara, ABD WTI ham petrol vadeli işlemleri ise %0,7 artışla 61,97 dolara çıktı.

Genel olarak Avrupa piyasaları, sektöre özgü tarife umutlarıyla desteklenen ancak lüks tüketimdeki zayıflık ve küresel ticaret politikasını çevreleyen süregelen belirsizlik nedeniyle geri planda kalan temkinli kazanımlar tablosu çizdi.