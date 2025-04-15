İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, bulut servis sağlayıcısında yaşanan ağ kesintisinin ardından çekim işlemlerini geçici olarak durdurdu.

Binance, 15 Nisan’da X’teki kullanıcıları, [Amazon Web Services] veri merkezindeki “geçici bir ağ kesintisinin” platformdaki bazı hizmetleri etkilediği konusunda uyardı.

Borsa, bazı emirlerin hala devam ettiğini, bazılarının ise başarısız olduğunu belirterek, sorun yaşayan kullanıcılara “tekrar denemeye devam etmeleri” tavsiyesinde bulundu.

Birçok Binance kullanıcısı Ethereum, Solana, Polygon ve Arbitrum gibi ağlardaki askıya alınmış çekim seçeneklerinden şikayet etmeye başlamıştı. Uygulama arayüzü, çekim hizmetlerinin resmi güncellemeden önce bile düzgün çalışmadığını gösteren kırmızı bildirimler ve grileşmiş alanlar gösteriyordu.

İlk güncellemeden kısa bir süre sonra Binance, mühendislerin sorunu çözmek için AWS ile birlikte çalışmasıyla birlikte, “güvenliği korumak için” çekim işlemlerini askıya aldığını duyuran başka bir gönderi yayınladı.

Bu durum platform genelinde endişeye yol açtı ve kullanıcılar Ethereum, Solana, Polygon ve Arbitrum dahil olmak üzere birden fazla zincir için askıya alınmış çekim seçeneklerini gösteren ekran görüntüleri yayınladı.

İlk paylaşımdan yaklaşık bir saat sonra Binance, hizmetlerin “kurtarılmaya ve yeniden başlatılmaya başladığını” doğruladı.

Para çekme işlemleri yeniden açıldı, ancak ekip “sistem tamamen kurtarılırken bazı hizmetlerde gecikmeler yaşanabileceği” konusunda uyardı.

Ayrıca platformun sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla izlenmeye devam edileceğinin güvencesini verdiler.

Binance, kısa süreli kesintiden kaç kullanıcının etkilendiğini açıklamadı ancak kurtarma süreci boyunca “AWS ile yakın bir şekilde” çalıştığını vurguladı.

AWS Nedir?

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Amazon Web Services, Amazon tarafından işletilen ve dünya çapındaki işletmelere talep üzerine altyapı, depolama ve bilgi işlem gücü sağlayan bir bulut bilişim platformudur.

Web sitelerinden ve mobil uygulamalardan Binance gibi büyük ölçekli veri analitiğine ve finansal platformlara kadar çok çeşitli çevrimiçi hizmetlere güç veriyor.

Binance gibi kripto para borsaları, emir işleme, cüzdan altyapısı, işlem motorları ve veri yönetimi gibi temel işlevleri yürütmek için AWS’ye güveniyor.

Dolayısıyla AWS ağındaki bir kesinti yaygın etkilere yol açabilir, altyapısına bağlı birden fazla hizmette kesintiye veya performansın düşmesine neden olabilir.

Birden fazla kripto varlığı etkilendi

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KuCoin, benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu kamuoyuna açıklayan ilk borsalardan biriydi.

Platform, kullanıcılarına gönderdiği duyuruda, kesintilerin büyük çaplı bir AWS ağ arızasından kaynaklandığını belirterek, bazı hizmetlerinin geçici olarak etkilendiğini bildirdi.

Borsa, sorunu çözmek için çalıştıklarını belirterek, kullanıcılarına fonlarının ve verilerinin güvende kaldığına dair güvence verdi.

Basın saatine kadar KuCoin, hizmetlerin yeniden başlayıp başlamadığını doğrulamadı.

Kesintinin Ethereum tabanlı kripto cüzdanı Rabby ve DeFi portföy takipçisi DeBank gibi diğer platformları da etkilediği görülüyor.

Her ikisi de aynı dönemde hizmet kesintilerini kabul etti ve kendi güncellemelerinde doğrudan Binance’in gönderisine atıfta bulundu.