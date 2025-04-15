IOTA, geçtiğimiz hafta yüzde 6’lık bir fiyat artışı kaydetti, ancak fiyatında keskin bir düşüşe neden olabilecek potansiyel bir düşüş eğilimi gösteriyor.

IOTA için bu fiyat tahmini, başlıca kripto para birimlerinin önemli destek veya direnç seviyelerinin yakınında işlem gördüğü genel piyasa zayıflığıyla örtüşüyor.

Özellikle risk varlıklarındaki kazançlar, yatırımcıların farkında olduğu ve piyasada en çok kazananların önemli kar satışları yapmasının nedeni olan tarife belirsizliği nedeniyle sınırlı kalıyor.

IOTA’nın bugünkü fiyatı

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Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) dahil olmak üzere en önemli kripto paraların çoğunun fiyatı yeşil bölgede seyrediyor.

Bazı coin’ler kayda değer artışlar kaydediyor. Ancak vadeli işlemler piyasasındaki yeni satış baskısı, fiyatların desteğe, muhtemelen BTC için 80.000 dolara düşebileceğini gösteriyor.

IOTA’nın bugünkü fiyatı, son 24 saatte yüzde 1’in altında artış kaydettiği için, alıcıların kontrolü ele alamaması durumunda potansiyel bir geri dönüşe işaret ediyor.

Altcoin, son 24 saatte %1’den az artışla 0,16 dolara yakın işlem görüyor. Ancak, altcoin, boğalar için bir uyarı işareti olan alçalan bir üçgen deseni çiziyor.

Bu seviye kritik öneme sahip; altına doğru bir gerileme, ayıları cesaretlendirerek fiyatları 0,13 dolara doğru itebilir; daha fazla düşüş yaşanması durumunda ise 0,10 doların altındaki bölge test edilebilir.

IOTA fiyatı: Türev piyasası sorun sinyali mi veriyor?

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Kripto para piyasasının genelinde de benzer bir temkin hakim, vadeli işlemler piyasasındaki satış baskısı geri çekilmeye işaret ediyor.

Benzer şekilde IOTA’nın mücadelesi türev piyasasındaki dinamiklerle de bağlantılı.

Alıcılar ve satıcılar arasındaki ödemeler yoluyla vadeli sözleşme fiyatlarını spot fiyatlarla dengeleyen fonlama oranları negatif bölgeye doğru ilerliyor.

Negatif fonlama oranı, yatırımcılar arasında artan düşüş eğiliminin sinyalini verir ve sıklıkla fiyat düşüşlerinin habercisi olur.

Buna ek olarak, IOTA’nın açık faizi bu yılın başından beri durgunlaştı. Bu, kaldıraçlı yatırımcılar arasındaki azalan coşkuyu yansıtıyor.

Düz açık faiz oranının düşen fonlama oranlarıyla birleşmesi kasvetli bir tablo çiziyor; bu eğilimler devam ederse uzun süreli bir düşüş eğilimi gerçekleşebilir.

IOTA için grafik görünümü

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Grafiklerde IOTA, alçalan bir üçgen oluşturuyor. Bu, 0,14$ destek seviyesinin kritik olmasıyla düşüş trendini hızlandırabilir.

IOTA chart by TradingView

Boğalar yukarıda tutunmayı başarırsa daha sert bir düşüşün önüne geçebilirler.

Ancak, aşağıda bir kırılma, 0,13$ veya daha düşük bir seviyeye hızlı bir düşüş riski taşır. Göreceli Güç Endeksi (RSI) göz önüne alındığında düşüşler de olasıdır. Metrik şu anda nötr seviyenin altında yer alıyor ve zayıflığa işaret ediyor.

Bu arada, Stokastik Osilatör orta seviyesinin üzerinde olmasına rağmen aşağı yönlü bir eğilim gösteriyor ve bu durum düşüş baskısının ince bir şekilde arttığını gösteriyor.

Bu göstergeler, yükseliş katalizörleri ortaya çıkmadığı takdirde IOTA’nın kısa vadeli yolculuğunun inişli çıkışlı olabileceğini gösteriyor.