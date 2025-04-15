JUP boğaları, Jupiter DEX’in profesyonel bir platform başlatmasıyla 0,38 doları koruyabilecek mi?

Solana merkezli merkezi olmayan borsa Jupiter, Pro platformunu kullanıma sunarak, platformunun yerel JUP token’ının fiyatı üzerindeki etkisine dair merak uyandırdı.

Şu anda 0,3796 dolardan işlem gören JUP, son dönemdeki oynaklığın ardından konsolide oluyor ve boğalar 0,3811 dolar destek bölgesinde tutunuyor.

Özellikle Jüpiter’in yeni platformu, DEX’in işlem hacminin Ethereum’u geçmesiyle birlikte geliyor ve bu durum ekosistemin güçlü bir şekilde büyüdüğünün sinyalini veriyor.

Yatırımcılar şimdi bu yükseltmenin JUP’u önemli dirençlerin ötesine taşıyabileceğini veya konsolidasyonun devam edip etmeyeceğini sorguluyor.

Yeni başlatılan Jupiter Pro platformu

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Yeni başlatılan Jupiter Pro platformu, Jupiter Pro adıyla, işlem verimliliğini artırmak ve kullanıcıları çekmek için tasarlanmış araçlar sunuyor.

Yeni platformda, varsayılan tutarla anında işlem yapılmasına olanak tanıyan Hızlı Satın Alma özelliği yer alıyor ve bu sayede perakende yatırımcılar için süreç kolaylaştırılıyor.

Ayrıca, kullanıcıları kötü amaçlı işlem yeniden düzenlemelerinden koruyarak daha adil ticaret yapılmasını sağlayan MEV korumasına da sahiptir.

Ayrıca Gas ücretleri 10 kat azaltılarak sık sık yapılan işlemler, Ethereum tabanlı platformlara kıyasla daha uygun hale getirildi.

Ayrıca, platformun yeniden tasarlanan token terminali Solana coin’leri için gelişmiş analizler sağlıyor ve yatırımcılar varsayılan para birimleri olarak SOL ve USDC arasında geçiş yapabiliyor, bu da esneklik sağlıyor.

Platform ayrıca piyasa eğilimlerine ilişkin içgörüler sunan Net Satın Alma Hacmi ve Net Alıcılar gibi yeni momentum metriklerini de tanıtıyor.

Meraklılara göre bu yükseltmeler daha yüksek işlem aktivitesini teşvik ederek JUP’a olan talebi artırabilir.

Ayrıca Jüpiter’in likidite toplayıcı rolü de cazibesini artırıyor.

Orca ve Raydium’un da aralarında bulunduğu 29 protokolden likidite çekerek üstün fiyatlandırma sağlıyor.

Bu birikim, Ethereum’un 1,895 milyar dolarlık işlem hacmini geride bırakmasına neden olan 2,509 milyar dolarlık 24 saatlik işlem hacmine ana katkıyı sağladı.

Daha yüksek hacimler tarihsel olarak token fiyatının değerlenmesiyle ilişkilidir; Ocak 2024’te JUP günlük 1,39 milyar dolarlık hacme ulaştığında da görüldüğü gibi.

Sürdürülebilir büyüme 0,4102 dolar direnç seviyesini baskılayabilir.

Jüpiter token fiyatına etkisi

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Bu gelişmelere rağmen JUP’un fiyat hareketi temkinli kalmaya devam ediyor ve 0,3811 dolar civarında konsolide olurken, düşük oynaklık birikime işaret ediyor.

Teknik analiz, 0,3504-0,3811 dolar aralığında destek bölgesi, 0,4102 dolar seviyesinde ise direnç bölgesi olduğunu gösteriyor.

0,4102$ seviyesinin üzerinde hacim onayıyla bir kırılma bir ralliyi tetikleyebilir. Tersine, 0,3595$ seviyesinin altına düşüş, daha düşük destekleri test etme riskiyle karşı karşıyadır ve yükseliş durumunu karmaşıklaştırır.

Günlük grafikte Göreceli Güç Endeksi (RSI) şu anda aşırı satım bölgesinden yukarı doğru 40,65 seviyesinde yer alıyor ve bu da token’ın yükseliş eğiliminde olabileceğini gösteriyor.

Jupiter price chart by TradingView

Ayrıca MACD yakınsaması -0,05157567 seviyesinde olup düşüş momentumunun azaldığına işaret ediyor.

Bu teknik özelliklerin, Pro platformunun sağlayabileceği bir katalizörü bekleyen bir piyasayla örtüştüğü dikkat çekiyor.

Sonuç olarak, Jupiter Pro’nun etkisi kullanıcı benimsemesine ve pazar tepkisine bağlıdır.

Pro platformu hacim artışları sağlarsa, 0,4102$ seviyesindeki anlık direncin kırılması durumunda boğalar 0,4290$ seviyesini hedefleyebilir.

Ancak platform bu konuda başarısız olursa, JUP yükseliş momentumunu sürdürmekte zorlanabilir ve muhtemelen 0,3595 dolar veya daha düşük seviyedeki desteğe geri dönebilir.