DWF Labs, 25 milyon dolarlık WLFI yatırımı ve New York ofisiyle ABD pazarına giriyor

Web3 yatırım şirketi DWF Labs resmen Amerika Birleşik Devletleri kripto sahnesine girdi.

New York’ta yeni bir ofis açtı ve Donald Trump bağlantılı World Liberty Finance projesine 25 milyon dolar yatırım yaptı.

Bu hamle, Başkan Trump’ın ülkeyi dijital varlıklar için bir merkez haline getirme sözü vermesinin ardından DWF Labs’ın ABD kripto para piyasasına olan ilgisinin arttığını gösteriyor.

Web3 firması, düzenleyicilerin dostça bir duruş sergilemesiyle ABD’deki olgunlaşan kripto para piyasasında kendini kilit bir oyuncu olarak konumlandırıyor.

New York’taki fiziksel varlığı, ABD’deki önde gelen bankalar, fintech yenilikçileri, akademik kurumlar ve politika yapıcılarla iş birliği yapabilmesi açısından stratejik önem taşıyor.

WLFI’nin büyük satın alımı

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New York ofisinin yanı sıra DWF Labs, 25 milyon dolar değerinde WLFI token’ı satın aldığını doğruladı.

Bu büyük yatırım, firmanın DeFi altyapısını destekleme konusundaki kararlılığını yansıtıyor.

Bu, dijital finansı kapsayıcı, kurumsal düzeyde ve şeffaf hale getirme hedefiyle örtüşüyor.

Trump ailesinin projesi olan World Liberty Financial, kullanıcıların geleneksel bankalara ihtiyaç duymadan finansal hizmetlere erişebilmesini sağlamak için merkezi olmayan bir ağ aracılığıyla finansı dönüştürmek amacıyla 2024 yılında başlatıldı.

Projenin likidite çözümlerine ve merkezi olmayan yönetime odaklanması nedeniyle açık finans sistemlerinde ilgi görmüştür.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

DWF Labs’ın WLFI token’larını satın alması, WLFI yönetimine katılma ve USD1 gibi kurumsal kullanıma hazır stablecoin’lere olan talebin artmasıyla kanıtlandığı gibi, gerçek dünyadaki finansal ihtiyaçları ele alan projelere odaklanma isteğini vurguluyor.

Dikkat çekici olan, World Liberty Financial’ın bu hafta başında USD1 stablecoin’ini piyasaya sürmesiydi.

DWF Labs, stablecoin’in algoritmik altyapısını merkezi ve merkezi olmayan ekosistemlerde kullanacak ve istikrarlı likiditeyi garantileyecek.

Bu, şirketin şeffaf ve istikrarlı kripto varlıklarını desteklemeye ve aynı zamanda itibari paraya sabitlenmiş dijital token’ların benimsenmesini artırmaya olan bağlılığını yansıtıyor.

World Liberty Financial’dan Zak Folkman şunları söyledi:

Kripto paranın küresel finansı dönüştüreceğine ve iyileştireceğine inanıyoruz ve USD1 gibi sabit paralar DeFi teknoloji yığınında temel unsurlar olmaya devam edecek. Ortağımız olarak, DWF Labs’ın WLFI’da aktif olarak inşa ettiğimiz ve dağıttığımız yeni nesil altyapıyı hızlandırmaya yardımcı olmasını bekliyoruz.

DeFi’yi TradFi ile Birleştirmek

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DWF Labs, ABD’ye yönelik stratejik genişlemesiyle yenilikçi fintech şirketleri ve geleneksel finans kuruluşlarıyla olan bağlantısını derinleştirebilir.

New York ofisi, stratejik işe alım ve düzenleyicilerle işbirliği gibi aktif gelişmeleri sağlayacak.

Ayrıca DWF Labs, blockchain dünyasının en iyi yetenekleriyle çalışma olanağına sahip.

Ayrıca firma, itibari paraya bağlı 1 ABD doları için likidite sağlayacak.

Stablecoin ve WLF token entegrasyonları, Web3 firmasının gelişen DeFi dünyasındaki statüsünü sağlamlaştırıyor.