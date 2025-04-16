FreeNow satın alımı ve analist iyimserliği Lyft’in uzun vadeli görünümünü destekliyor, ancak rekabet tehditleri de var

Artan rekabet ve makroekonomik belirsizlik ortamında analistler şirketin yakın vadeli görünümü konusunda fikir ayrılığına düşmüş olsa da Lyft, küresel yolculuk paylaşımı pazarında daha büyük bir rol üstlenmek için konumlanıyor.

Yeni stratejik satın alma, artan yolcu sayısı ve iyileşen marjlarla birlikte şirketin çalkantılı birkaç yıldan sonra toparlanma hedefini vurguluyor.

Lyft, Salı günü Alman otomobil üreticileri BMW ve Mercedes-Benz’den Avrupa’daki araç çağırma hizmeti FreeNow’ı yaklaşık 175 milyon avro (197 milyon dolar) nakit karşılığında satın alacağını duyurdu.

Yılın ikinci yarısında tamamlanması beklenen anlaşma, San Francisco merkezli şirketin bugüne kadarki en önemli uluslararası genişlemesi anlamına geliyor.

FreeNow, dokuz Avrupa ülkesinde 150’den fazla şehirde faaliyet gösteriyor ve Lyft, satın almanın hedef pazarını neredeyse iki katına çıkararak yıllık kişisel araç yolculuğu sayısını 300 milyarın üzerine çıkaracağını söyledi.

Entegrasyon tamamlandığında, birleşik platform ABD, Kanada ve önemli Avrupa pazarları da dahil olmak üzere 11 ülkeyi kapsayacak.

Sürücüler sonunda her iki uygulamayı da bölgeler arasında sorunsuz bir şekilde kullanabilecekler.

FreeNow’ın satın alınması zorluklar olmadan gerçekleşmedi

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FreeNow’ın mikromobilite hizmetleri, özellikle de e-scooter filosu, müşteri rahatlığını ve seçimini artırmak için yararlı bir eklenti olarak görülüyor.

Bu satın alma Lyft için yeni kapılar açarken bir dizi zorluğu da beraberinde getiriyor.

Lyft’in çevrimdışı taksi pazarını hedefleyerek Avrupa’da genişleme hamlesi, kıta genelinde önemli bir varlığa sahip olan Uber ve Estonya merkezli Bolt Technology gibi yerleşik oyuncuların sert rekabetiyle karşılaşacak gibi görünüyor.

Aynı zamanda, gelişen Avrupa düzenlemeleri, yolculuk paylaşım şirketlerinin asgari ücret ve ücretli tatil garantileri de dahil olmak üzere sürücü avantajlarını iyileştirmesini gerektiriyor.

Bu değişiklikler aynı zamanda sürücülere adil ve şeffaf bir tazminat sağlanması amacıyla fiyatlandırma modellerini de yeniden şekillendiriyor.

Bu düzenleyici taleplere yanıt olarak Bolt, yakın zamanda İngiltere’deki sürücülerine tatil ücreti ve asgari ücret garantisi gibi yeni avantajlar sundu.

Finansal açıdan bakıldığında yatırımcılar, Lyft’in cari oranının 0,76 olduğunu ve bunun şirketin kısa vadeli yükümlülüklerinin hazır varlıklarından daha fazla olduğunu gösterdiğini bilmelidir.

Oppenheimer, daha yüksek yolculuk paylaşımı beklentileri nedeniyle Lyft’in kapsamını başlattı

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Bu açıklama, analistlerin temkinli iyimserliği ortasında geldi.

Oppenheimer, Çarşamba günü Lyft’i üstün performans notu ve 15 dolarlık fiyat hedefi ile ele almaya başladı.

Şirket, otomobil satın alma gücünün azalması ve genç ve sık kullanıcıların yetişkinliğe adım atmasıyla birlikte yaşanan demografik değişimler gibi uzun vadeli eğilimleri vurgulayarak, araç paylaşımını giderek daha cazip hale getirdiğini belirtti.

Oppenheimer, “Araba sahibi olmanın maliyeti arttıkça, araç paylaşımı giderek daha cazip bir seçenek haline gelecek” diye yazdı.

Şirket, Lyft’in artan sürücü arzının, aktif yolcu ve sefer sıklığı büyümesini istikrarlı bir şekilde korurken ücretleri aşağı çektiğini belirtti.

Fiyat Kilidi ve DoorDash ile stratejik ortaklık gibi özellikler de kullanıcıların daha fazla harcama yapmasını destekledi.

Oppenheimer ayrıca maliyet azaltma çabalarının Lyft’e “önemli” bir kazanç avantajı sağladığını söyledi.

Şirket, 2022’den bu yana personel sayısını %34 oranında azalttı ve bu da Uber gibi rakiplerine göre indirimli fiyatla çalışmaya devam etmesine rağmen EBITDA profilini iyileştirmeye yardımcı oldu.

Waymo rekabeti görünüm üzerinde gölge oluşturuyor

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Yine de tüm analistler ikna olmuş değil. Bu ayın başlarında, Bank of America Global Research, Alphabet’in Waymo’sundan kaynaklanan yoğunlaşan rekabeti gerekçe göstererek Lyft’in notunu satın alma notundan düşük performansa düşürdü.

Otonom sürüş birimi hızla büyüdü ve Lyft’in özellikle San Francisco ve Los Angeles olmak üzere Batı Yakası pazarlarına daha fazla maruz kalması, onu Uber’den daha çok Waymo’nun otonom filosuna karşı savunmasız hale getiriyor.

BofA analisti Michael McGovern da Lyft’in fiyat hedefini 17,50 dolardan 10,50 dolara düşürerek şirketin “henüz yeni” olan otonom araç ortaklıkları konusundaki endişelerini dile getirdi.

McGovern, Lyft’in AV alanında ilerleme potansiyeline sahip olduğunu ancak bunun uzun vadede gerçekleşeceğini belirterek, yakın gelecekte ölçeklenebilir AV ortaklıklarının eksikliğine de işaret etti.

Lyft’in AV ekosistemindeki potansiyel uzun vadeli rolünü kabul ederken bile, “Kısa vadede yükselişe olan güvenimizi kaybediyoruz” diye yazdı.

Bu arada Wedbush Salı günü Lyft için nötr notunu korudu ancak fiyat hedefini 16 dolardan 13 dolara düşürdü, bu da şirketin gidişatı hakkındaki karışık görüşleri artırdı.

FactSet’e göre Lyft’in ortalama analist notu 15,98 dolar olarak kalırken, ortalama fiyat hedefi ise 15,98 dolar olarak belirlendi.