Kripto para fiyatı bugün: Bitcoin 85 bin dolar civarında aralıkta kalmaya devam ediyor, CORE piyasa trendine karşı %16 yükseldi

Bitcoin, boğaların 85.000 dolarlık psikolojik direnç seviyesini aşmakta zorlanmasıyla bir gün daha yatay fiyat hareketi gördü.

Zaten sarsılmış olan piyasayı yeni düşüş haberlerinin etkilemesiyle, kripto para birimleri gibi teknoloji piyasaları değerlerinde önemli bir düşüş yaşadı.

16 Nisan’da Asya işlem saatlerine doğru toplam kripto para piyasası kapitalizasyonu yaklaşık %0,6 düşüşle 2,74 trilyon dolara geriledi.

Piyasa güveni de zayıfladı, 9 puan düşüşle 29’a geriledi ve korku bölgesine geri döndü. Bu durum, önde gelen altcoin’lerin çoğunun çift haneli kazançlar elde etmesini de engelledi.

Bitcoin bugün neden düşüşte?

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Günümüzde Bitcoin ve genel kripto para piyasası üzerinde çeşitli faktörler etkili oluyor.

Trump yönetiminin Nvidia’nın Çin’e çip ihracatına yeni kısıtlamalar getirmesinin ardından Wall Street kırmızıya döndü.

Bu durum yatırımcıları tedirgin etti ve bir dizi agresif ticaret tarifesinin daha uygulanacağı korkusunu tetikleyerek, tüm riskli varlıkları aşağı çekti.

Nasdaq 100 vadeli işlemleri %2,3’ün üzerinde düştü ve ASML gibi çip üreticileri talep endişeleri nedeniyle %7’den fazla düştü.

Teknolojideki zayıflık, 2020 ortalarından bu yana ABD hisseleriyle sıkı bir korelasyon içinde olan kripto paralara da hızla yansıdı.

Çin’in ele geçirdiği Bitcoin varlıklarını elden çıkarabileceği yönündeki haberler de baskıyı artırdı.

Birçok belediyedeki yerel yönetimlerin, değeri 1,4 milyar doları aşan yaklaşık 15.000 BTC’yi offshore borsalar aracılığıyla sattığı iddia ediliyor.

Bu durum, el konulan kripto paraları ulusal rezervinin bir parçası olarak tutmayı hedefleyen ABD ile büyük bir tezat oluşturuyor.

Riskten kaçınma hissiyatı altın piyasalarına da yansıdı. Değerli metal ons başına 3.317 doların üzerinde yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve yatırımcı duygusunun güvenli liman varlıklarına daha fazla kaydığını doğruladı.

Bitcoin’in güvenli liman varlığı olarak rolü de en azından şimdilik azalıyor gibi görünüyor.

Altın bu yıl açıkça ilgi odağı oldu ve yılbaşından bu yana %26,5 değer kazanırken, Bitcoin aynı dönemde %11,5 değer kaybetti.

Bu performans farkı, özellikle artan jeopolitik belirsizlik dönemlerinde yatırımcı tercihinin sarı metale yönelmesine neden oldu.

Bu arada, bir zamanlar kurumsal ivmenin önemli bir kaynağı olan spot Bitcoin ETF’lerine olan talep azalmaya başladı.

Farside Investors’ın verilerine göre, 28 Mart – 15 Nisan tarihleri arasında spot Bitcoin ETF’lerinde yaklaşık 964 milyon dolarlık net çıkış görüldü.

Kurumsal girişlerin azalmasıyla birlikte zayıflayan talep, Bitcoin’in fiyat ivmesini gözle görülür şekilde sınırlandırıyor.

Bitcoin’in bundan sonraki adımı ne?

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Invezz’in daha önce bildirdiği gibi, Bitcoin birkaç haftadır 85.000 dolar civarındaki önemli bir direnç bölgesini aşmaya çalışıyor ve bu tavan inatçı çıkıyor.

Ichimoku Bulutu gibi teknik göstergeler bu direnç seviyesini daha da güçlendiriyor.

Bulut şu anda 85 bin dolar bölgesiyle aynı seviyede yer alıyor ve bu da Bitcoin’in yükseliş potansiyelini etkili bir şekilde sınırlandırıyor ve sürdürülebilir bir yükseliş momentumunu sınırlıyor.

Tarihsel olarak, bu seviye zorluklara yol açtı. 2 Nisan ve 21 Şubat’taki son iki reddediliş, Bitcoin’i 75.000 dolar aralığına doğru geri çeken keskin düzeltmelere yol açtı.

Bitcoin bu direncin üzerinde kesin bir çıkış gerçekleştiremediği sürece, aşağı yönlü bir hareketin daha yaşanması ihtimali yüksek kalmaya devam ediyor.

Aşağı yönlü harekette kilit destek seviyeleri 80.000 dolarlık psikolojik seviyedir.

Daha aşağıda, ilgi odağı olan ana alan, 7 Nisan’dan itibaren ulaşılan 74.400 dolarlık düşük seviye ile 11 Mart’ta ulaşılan 76.600 dolarlık düşük seviye arasında yer alıyor.

MN Capital kurucusu Michael van de Poppe’a göre Bitcoin’in yükseliş yapısını sürdürmesi için bunlar önemli seviyeler.

MN Capital kurucusu Michael van de Poppe’a göre Bitcoin’in kısa vadede genel yükseliş yapısını sürdürebilmesi için 74.400 ila 76.600 dolar arasındaki bölgeyi tutması gerekiyor.

Bu aralık, 7 Nisan ve 11 Mart’taki önemli son düşükleri içerir ve 80.000 dolarlık psikolojik destek bozulursa muhtemelen ana ilgi alanı olacaktır. Bunun altında bir kırılma, yakın vadede daha derin bir düzeltmenin kapısını açabilir.

BTC/USDT 4 saatlik grafik. Kaynak: Michaël van de Poppe.

Ancak analist Crypto Rover’a göre, aylık kurulumda Bitcoin teknik görünümü yükselişini sürdürüyor.

Rover, X’te paylaştığı grafikte Bitcoin’in mevcut fiyat yapısını altının tarihi Elliott Wave formasyonuyla karşılaştırdı.

Her iki varlığın da benzer 5 dalga formasyonunu takip ettiği görülüyor; Bitcoin şu anda 4. dalgayı tamamlıyor ve potansiyel olarak güçlü bir 5. dalga çıkışına hazırlanıyor.

Rover, altının dördüncü dalgasında benzer bir geri çekilmenin ardından nasıl büyük bir toparlanma yaşadığını vurguladı ve Bitcoin’in de benzer bir dönüm noktasına yaklaştığını öne sürdü.

Bitcoin piyasa değeri hakimiyeti gibi diğer göstergeler de tarihsel eğilimleri göz önünde bulundurduğumuzda en iyi kripto para için yükseliş senaryosunu destekliyor.

Crypto Banter’a göre Bitcoin’in hakimiyeti 2021’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak %64 civarında seyrediyor.

Bu, birçok analistin yakından takip ettiği önemli bir seviyedir; çünkü genellikle piyasa döngüsünde önemli dönüm noktalarını işaret eder.

BTC’nin hakimiyeti en son bu aralığa ulaştığında, Bitcoin sadece birkaç ay içinde 20.000 dolardan 69.000 dolara yükselmişti.

Eğer tarih tekerrür ederse, bu durum Bitcoin için yeni bir yükselişin ilk aşamalarının habercisi olabilir.

Bununla birlikte, makroekonomik olumsuzluklar ve jeopolitik gelişmeler Bitcoin’in bir sonraki büyük hamlesini şekillendirmede temel itici güçler olmaya devam edecek.

Yazının yazıldığı sırada Bitcoin sadece %0,1 artışla 85 bin dolar sınırının hemen altında seyrediyordu.

Altcoin’ler sessizliğini koruyor

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Altcoin’ler de Bitcoin’in yolunu izledi, piyasanın büyük kısmı kırmızıda işlem gördü.

İlk 99 altcoin’den yalnızca birkaçı kazanç elde ederken, birkaç küçük piyasa değerine sahip token çift haneli rallilere imza atmayı başardı.

Toplam altcoin piyasa değeri, yatırımcıların zayıf risk iştahı ve düşük aktivite nedeniyle bekle ve gör yaklaşımını benimsemesiyle sadece %0,19 düşerek nispeten istikrarlı bir şekilde seyretti.

Altcoin Sezon Endeksi’ne göre, piyasa şu anda hala Bitcoin Sezonu’nda; endeks değeri 16 seviyesinde, gerçek bir altcoin döngüsünü işaret edecek olan 75 eşiğinin oldukça altında.

Bitcoin’in proof-of-stake katmanı Core, yatırımcıların birinci yıl dönümünü kutlamak için gösterdiği ilginin artmasıyla birlikte basın saatine kadar %16’nın üzerinde artışla günün kazançlarına öncülük etti.

Bu önemli gelişme, Core’un kullanıcıların Proof-of-Work varlığı üzerinde paketleme, köprüleme veya saklamadan vazgeçmeden getiri elde etmelerine olanak tanıyan kendi kendine saklama BTC staking’ini tanıtmasının üzerinden bir yıl geçtiğini gösteriyor.

Analistler Core’un Şubat ayının başından bu yana kıramadığı 0,58 dolarlık direnç seviyesini nihayet aştığını ve 1 dolara doğru tırmanmaya devam edebileceğini söylüyor.

Kaynak: CoinMarketCap

Fartcoin (FARTCOIN), sektördeki tipik spekülatif eğilimlerle uyumlu olarak %9’un biraz üzerinde yükseldi.

Aynı zamanda Raydium (RAY), Pump.fun ve Sun Pump gibi rakipleriyle rekabet edebilmek için yeni token lansmanının ardından yaklaşık %8’lik kazançlar kaydetti.