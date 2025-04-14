Bitcoin 85,7 bin doların altındaki önemli karar bölgesinde, FARTCOIN günlük kazanımlara öncülük ediyor

Haftalardır süren belirsizliklerin ardından makroekonomik gerginlikler nihayet azalmaya başlasa da Bitcoin, 82.000 ila 86.000 dolar arasındaki dar bir bantta sıkıştı.

Bitcoin’in geri dönüş yapmasıyla birlikte, kripto para piyasasının toplam değeri de toparlandı ve hafta sonu yaklaşık %5 oranında toparlanarak Pazartesi günü 2,8 trilyon dolar sınırına yaklaştı.

Altcoin’ler, yatırımcı ilgisinin düşük kalmasıyla gerilemeye devam ederken, meme coin’ler ve birkaç büyük piyasa değerine sahip token grafiklerde başı çekiyor.

Piyasa duyarlılığı, geçen haftanın aşırı korku seviyelerinden iyileşme gösterse de, boğaların 85.000 dolarlık direnci aşmakta zorlanmasıyla yaklaşık 14 puan düştü.

Bitcoin fiyatı yükselecek mi?

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Piyasa duyarlılığını şu anda belirleyen temel neden, ABD’deki teknoloji tarifeleri etrafındaki tartışmalar ve bu konudaki belirsizlik olmaya devam ediyor.

Bitcoin, Başkan Trump’ın yarı iletkenler, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar gibi teknoloji ürünlerine yönelik gümrük vergilerinden muafiyet getirmesinin ardından 11 Nisan’da kısa bir yükseliş yaşadı.

Haber, özellikle kripto madenciliği ve blok zinciri altyapısının küresel teknoloji tedarik zincirlerine büyük ölçüde bağımlı olması nedeniyle başlangıçta piyasa duyarlılığını artırdı.

Ancak bu iyimserlik hızla kayboldu. Sadece iki gün sonra, Ticaret Bakanı Howard Lutnick rahatlamanın yalnızca geçici olduğunu açıkladı.

Başkan Trump daha sonra gerçek gümrük tarifelerinin önümüzdeki hafta açıklanacağını doğruladı ve bazı şirketler için esneklik olabileceğini sözlerine ekledi.

Netliğin olmaması, Bitcoin’in fiyatında herhangi bir ani hareketin beklemede olduğu anlamına geliyor; en azından bu tarifelerin gerçekte nasıl görüneceği ve kriptoya bağlı daha geniş teknoloji ekosistemini nasıl etkileyeceği konusunda daha fazla şeffaflık sağlanana kadar.

Tahmin platformu Myriad Markets’ta da yatırımcılar ani bir çıkışa henüz ikna olmuş değil; sadece %52’si BTC’nin Çarşamba kapanışına kadar 85.000 doların üzerinde kalmasını bekliyor; bu da tarife gelişmelerini çevreleyen daha geniş belirsizliği yansıtıyor.

Kaynak:Myriad Markets.

Günlük Bitcoin grafiklerine bakıldığında, Bitcoin’in potansiyel destek ve direnç bölgelerini haritalayan yaygın olarak kullanılan bir gösterge olan Ichimoku Bulutu’nun alt sınırına doğru ilerlediği görülüyor.

Şu anda bu bulut bir tavan gibi davranıyor ve Bitcoin’in yükseliş potansiyelini Şubat ayının başından beri sorun olan 85 bin dolar seviyesinde sınırlandırıyor.

Bitcoin’in bu seviyede reddedildiği son iki sefer, en son 2 Nisan’da ve daha önce 21 Şubat’ta, ikisi de BTC’yi yaklaşık 75.000 dolara kadar çeken keskin geri çekilmelere neden oldu. Aşağıya bakın.

Bitcoin/USD 1D chart. Source: Trading View.

Bu, mevcut kurulumu boğalar için zor hale getiriyor. Opsiyon piyasasında uzun pozisyonlara olan ilgi artarken, bu bulut direncine yakınlık, risk-ödülün tam olarak elverişli olmadığı anlamına geliyor.

Bitcoin’in 85.679$’ın üzerinde kesin bir kapanış yapması gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bir kapanış, buluttan çıkmak anlamına gelir ve bu da Ichimoku analizinde genellikle yükseliş onayı olarak görülür.

Ancak bazı piyasa analistleri, piyasada giderek güçlenme sinyalleri görüyor.

Önde gelen yorumcu Rekt Capital, Bitcoin’in bu yılın başlarında birkaç başarısız girişimden sonra ilk kez aylarca süren düşüş trendi çizgisini desteğe çevirdiğini vurguladı. Aşağıya bakın.

Yeniden testin gerçekleşmesi durumunda Bitcoin’in ivme kazanarak 85.679 dolarlık direnci aşması ve Ichimoku Bulutu’nun üzerine çıkması mümkün olabilir.

Ancak analist DonAlt’a göre yükselişin onaylanması için kırılması gereken en önemli direnç 90 bin dolar seviyesinde kalmaya devam ediyor.

Bitcoin’in özellikle Beyaz Saray’ın gümrük vergileri konusunda daha ılımlı bir duruş sergilemesiyle birlikte, önemli bir psikolojik direnç seviyesi olan 90.000 dolar seviyesini aşmayı başarması durumunda, “tam bir gönderme” olarak tanımladığı şeyi tetikleyebileceğini belirtti.

Bu arka planın ortasında, Bitcoin için uzun vadeli hedefler 100.000 doların çok üzerinde kalmaya devam ediyor. Örneğin, Strategy kurucusu Michael Saylor hafta sonu Bitcoin’in 125.000 dolara doğru bir koşuya hazırlanabileceğini söyledi.

Yazının yazıldığı sırada Bitcoin, gün içindeki kazanımlarının çoğunu silmiş ve gün içerisinde sadece %0,4 artışla 84.102 dolardan işlem görüyordu.

Altcoin’ler mütevazı kazançlar kaydetti

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Altcoin piyasa değeri son 24 saatte %0,9 düşüşle, yazının yazıldığı an itibariyle yaklaşık 1,1 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Altcoin Sezon Endeksi 15 seviyesinde, bu da en iyi 100 altcoinden sadece 15’inin son zamanlarda Bitcoin’i geride bıraktığı anlamına geliyor, yani hala Bitcoin sezonu ve altcoin piyasasındaki hareketlerin çoğu Bitcoin’in hareketlerinden kaynaklanıyor.

En büyük altcoin olan Ethereum (ETH) son günde yüzde 4,9 artışla 1.658 dolardan işlem görüyor.

XRP, Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) ve Cardano (ADA) gibi diğer büyük altcoin’ler de yaklaşık %1-3’lük mütevazı kazançlar gördü.

En iyi 100 coin arasında Fartcoin (FARTCOIN) %8,7’lik kazançla liderliği ele geçirdi, ardından sırasıyla %6,4 ve %5,4 artış gösteren Decentraland (MANA) ve Flare (FLR) geldi. Aşağıya bakın:

Kaynak: CoinMarketCap

Ancak bazı analistler, altcoin piyasa değerinin grafiklerde düşen kama formasyonu oluşturduğunu ve bu oluşumun çıkışın doğrulanması durumunda altcoinlerde büyük bir ralliye yol açabileceğini söylüyor.