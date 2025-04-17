Coinbase’in Ethereum Katman 2 (L2) zinciri Base, Zora’daki ilk otomatik dönüştürülen ERC-20 token’ının pompalanıp boşaltılmasının ardından içerik tokenleştirme girişimi nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

16 Nisan’da Base’in Zora’daki basit “Base herkes içindir” paylaşımı otomatik olarak ERC-20 token’ına dönüştürüldü.

Birkaç dakika içinde spekülatif bir coşku, token’ın piyasa değerini 17 milyon doların üzerine çıkardı, ancak daha sonra yaklaşık %95 oranında düşüşle, klasik bir likidite tuzağında 15 milyon dolardan fazla değerin yok olmasına neden oldu.

Çöküşün ardından gelen saatlerde, token kayda değer bir toparlanma göstererek Uniswap’ta Wrapped Ethereum’a (WETH) karşı basın saatinde yaklaşık 0,011 dolara geri çekilmeden önce 0,021 doların üzerine çıktı.

Bu hızlı düşüş, özellikle X’te sert eleştirilere yol açtı; kullanıcılar, Base’i ve ana şirketi Coinbase’i, birçok kişinin “pump-and-dump” planı olarak algıladığı bir şeyi sorumsuzca desteklemekle suçladı.

Hacim botları dahil

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Lookonchain tarafından yapılan zincir üstü analiz, üç cüzdanın Base’in resmi duyurusundan önce önemli pozisyonlar topladığını ve kısa bir süre sonra bunları satarak yaklaşık 666.000 dolar kar elde ettiğini ortaya koydu.

Ayrıca DEXScreener’dan alınan veriler, hacim botlarının token’ın hızlı yükselişine ve aynı hızla düşüşüne katkıda bulunduğunu, dikkatsiz perakende yatırımcıların kayıplarını artırdığını ortaya koydu.

Base, memecoin’e bağlılığını reddediyor

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Base, token’ı yaratmadığını veya doğrudan onaylamadığını açıklayan bir açıklama yayınladı, token’ın Zora protokolü tarafından otomatik olarak basıldığını belirtti ve herhangi bir resmi bağlantıyı açıkça reddetti.

Zora token sayfası, alıcıları tokenin yüksek kayıp riski taşıdığı ve yatırım getirisinden ziyade yalnızca yaratıcı deneyler için tasarlandığı konusunda uyardı.

Bu uyarılara rağmen, birçok topluluk üyesi Base’in kamuya açık paylaşımlarının yatırımcıları aşırı oynaklıktan koruyacak yeterli ön iletişimden yoksun olmasından yakındı.

AP Collective CEO’su Abhishek Pawa, bu uygulamayı “felaket” olarak eleştirdi ve inovasyon ile sorumlu uygulama arasındaki uyumsuzluğun, zincir üstü içerik deneylerine olan güveni zedelediğini savundu.

Pump.fun’ın kurucu ortağı Alon, sosyal medya paylaşımlarının net sınırlar olmadan tokenleştirilmesinin ciddi zararlara yol açabileceği ve yeni içerik parası modellerine olan güveni aşındırabileceği yönündeki endişeleri dile getirdi.

Ancak Base’deki içerik yaratıcılarından Jesse Pollak, bu girişimi, zincir içi içerik oluşturmayı normalleştirmeye yönelik gerekli bir adım olarak savundu ve token’ları, temsil ettikleri içeriklere benzeterek, yeni bir pazarlama paradigmasını oluşturdu.

Pollak, Base’in bir milyar token’ın 10 milyonunu yaratıcı ödülleri olarak elinde tutabileceğini ancak bunları asla satmayacağını, üretilen ücretlerin geliştirici hibeleri için ayrılacağını belirtti.

Olayın ardından Base, üçüncüsünü yayınlamadan önce ikinci bir duyuru yaptı: “FarCon posterimizi Zora’da yayınladık.” Bu, contentcoin vizyonuna olan bağlılığını vurguluyor.

Ancak şüpheciler ikna olmamış durumda ve yeniliğin tek başına katılımcıları kontrolsüz piyasa dalgalanmalarına maruz bırakmayı haklı çıkaramayacağını belirtiyorlar.

Bölüm, token tabanlı yenilikleri denerken etkili Web3 projelerinin üstlendiği sorumluluklar hakkında daha geniş çaplı tartışmaların başlamasına neden oldu.

Sosyal medya duygu analizleri, pek çok kullanıcının standartlaştırılmış sorumluluk reddi beyanları ve gerçek zamanlı risk uyarıları talep etmesiyle, genel olarak hayal kırıklığı tonunun hakim olduğunu gösteriyor.

Bazı deneyimli kripto para etkileyicileri, içerik parası dağıtımları için sektör yönergeleri oluşturulmasını, token dağıtımında şeffaflık ve sahip kontrolünün sağlanmasını önerdi.

Bu arada Base, X konuları aracılığıyla topluluğunu güncellemeye, deneyden alınan dersleri ve operasyonel metrikleri paylaşmaya devam ediyor.

Base ekibi, zincir üstü içerik tokenizasyonunun içerik üreticileri için daha derin etkileşim ve gelir olanakları yaratmayı amaçlayan uzun vadeli bir oyun olduğunu vurguladı.

Ancak eleştirmenler, deneylerin perakende katılımcılar için olumsuzlukları en aza indirecek şekilde yapılandırılması gerektiğini, aksi takdirde etkileşime geçmeyi amaçladıkları kitleyi yabancılaştırma riskinin bulunduğunu ileri sürüyorlar.

Toz duman yatışırken, Base’in deneyi, uygun bir denetim olmadığında, ortaya çıkan token’ların yatırımcıları nasıl büyüleyip sonra da mahvedebileceğine dair uyarıcı bir hikaye olarak kalmaya devam ediyor.

Savunucuları, her kamu deneyinin, zincir üstü içerik para kazanmanın geleceğini şekillendirecek paha biçilmez veriler ürettiğini savunuyor.

Ancak Base, öncü hedeflerini, token tabanlı deneyler üzerinde sorumlu bir yöneticilik gösterme zorunluluğuyla dengelemelidir.

Önümüzdeki haftalarda sektör kuruluşları, hem inovasyonu hem de yatırımcı çıkarlarını korumak amacıyla zincir üstü token deneyleri için gönüllü en iyi uygulamaları önerebilir.