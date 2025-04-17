Merkezi olmayan kablosuz servis sağlayıcısı Helium Mobile, ön ödemeli aboneliklerde AT&T, Verizon ve T-Mobile gibi önde gelen ABD telekom şirketlerini geride bırakarak dikkat çekti.

Projenin kurucu ortağı Amir Haleem, X’teki gözlemi vurgulayarak, 2 haftalık takip eden abone büyümesinin, belirgin bir yükseliş eğilimiyle birlikte ortaya çıktığını belirtti.

HNT, geçtiğimiz haftaki yükseliş yönlü fiyat hareketleriyle istikrarlı ivmeyi yansıttı.

Altcoin, 13 Nisan’da 2,601 dolarlık 7 günlük düşük seviyeden %62 artışla 4,22 dolara sıçradı ve ardından basın saatinde 3,50 dolara geriledi.

Etkileyici performans, yatırımcıların dijital token’a olan istikrarlı ilgisinin altını çiziyor.

Geleneksel telekomünikasyon şirketleri şeffaflık ve fiyatlandırma konusunda incelemeye tabi tutulurken, Helium Mobile merkezi olmayan modeli ve daha düşük maliyetleri sayesinde ilgi görüyor.

Helium Mobile’ın merkeziyetsizliğini anlamak

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Geleneksel ağ sistemleri hücre kulelerine dayanırken, Helium Mobile, Helium uyumlu etkin noktaları işleten küçük işletmelerden ve bireylerden oluşan bir ağdan yararlanır.

Düşük güç tüketen kablosuz cihazlar arasındaki iletişimi kolaylaştırır ve düğümleri (aynı zamanda erişim noktaları) üzerinden veri gönderilmesini sağlar.

Erişim noktaları, madencilik aygıtı olarak kablosuz hizmeti içerir. Böylece, düğüm operatörleri yerel HNT’de madencilik yapabilir ve teşviklerden yararlanabilir.

Helium Mobile, cihazların güç tüketen uydu donanımları veya pahalı hücresel ücretler olmadan internete erişmesini sağlıyor.

Hotspot’lar kablosuz kapsama alanını ve HNT ödüllerini garanti altına alır.

Helium, lider şirketlerin değil, sıradan insanların sahip olduğu bir kablosuz ağ oluşturarak internet erişimini artırıyor ve maliyetleri düşürüyor.

Ön ödemeli planlar, kullanıcılar esneklik aradıkça ivme kazandı. Daha düşük ücretler Helium Mobile’ı olağanüstü kılıyor.

Kullanıcılar ayda yalnızca 20 dolar ödeyerek mesajlaşabilir, konuşabilir ve yayın izleyebilir.

Helium Mobile, 2 Nisan’da bir gün içinde 20.000’den fazla erişim noktası ekleyerek önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

Ayrıca aboneler, ağ doğrulama ve kapsama alanı haritalaması için MOBİL ve HNT token’larından yararlanabiliyor.

Patlayıcı abone büyümesi

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Helium’un kurucu ortağının son X paylaşımı, günlük ön ödemeli aboneliklerde parabolik bir büyüme olduğunu ortaya koyuyor.

İki hafta içinde 115’ten 1.079’a çıkan dikkat çekici artış, 24 saatlik abonelik hedeflerinin sürekli olarak aşılmasını sağladı.

Bu, telekomünikasyon sektöründe yeni bir oyuncu için dikkat çekici bir performansı temsil ediyor.

Bu, 2025’in ilk çeyreğinde ön ödemeli abone büyümesinde Verizon, T-Mobile ve AT&T gibi şirketleri geride bırakmasını sağladı.

HNT fiyatı yükseliş dalgasını takip ediyor

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Helium ekosisteminin yerel token’ı, abone sayısındaki artışla birlikte yükseldi.

HNT, kripto para birimlerinin makroekonomik belirsizlikler nedeniyle zorlanmasına rağmen son birkaç seansta yükselişini sürdürdü.

Son 24 saatte yaklaşık %7 değer kazandıktan sonra 3,49 dolardan işlem görüyor.

Günlük işlem hacminde %100’ün üzerinde yaşanan artış, altcoinlere olan ilginin arttığını ve önümüzdeki seanslarda kazanımların devam edeceğinin sinyalini veriyor.

Chart by Coinmarketcap

Mevcut yapının korunması durumunda HNT’nin haftalık zirve seviyesi olan 4,22 dolara geri dönüp yükselişe geçmesi mümkün olabilir.

Kripto analisti Lemoshi, son yeniden testin ardından sağlam yükseliş trendleri öngörüyor.

Token’ın mevcut fiyatlara göre yaklaşık %50 artışla 5,2 dolara ulaşacağına inanıyor.

Ancak kripto para piyasasındaki genel hissiyat HNT’nin performansını etkileyebilir; artan düşüş eğilimi yükselişi geciktirebilir ve boğa hareketleri uzun vadeli rallileri destekleyebilir.