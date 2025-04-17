Polkadot fiyat tahmini, Copper ve P2P.org’un kurumlara DOT staking’i getirmesiyle

Polkadot (DOT) yaklaşık 3,63 dolardan işlem görüyor ve 24 saatlik işlem hacmi 139 milyon dolar, son bir günde %6 artış. DOT fiyatı son 24 saatte yaklaşık %3 arttı.

Ancak, daha geniş çaplı satış baskısının ortasında %15’in üzerinde düşüşle geçen ay boyunca bir düşüş eğilimi oldu. Bu görünüm, fiyatın 10$’ın altına düştüğü Aralık 2024’e kadar uzanıyor ve şu anda Polkadot’un tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 55$’ın %93 altında işlem gördüğünü görüyor.

Ancak buna rağmen Polkadot önemli bir kripto para birimi olmaya devam ediyor ve 5,6 milyar dolarlık piyasa değeriyle 20. sırada yer alıyor. Copper ve P2P.org arasındaki son ortaklık ve diğer katalizörler, kurumsal ilgiyi DOT’a destekleyerek potansiyel olarak fiyat yörüngesini etkileyebilir mi?

Copper ve P2P.org ortağı, DOT ilk desteği

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Dijital varlık saklama platformu Copper, kurumsal yatırımcılara özel güvenli staking hizmetleri sunmak için kurumsal staking sağlayıcısı P2P.org ile iş birliği yaptı.

16 Nisan 2025’te duyurulan bu iş birliği, Copper’ın son teknoloji Çok Taraflı Hesaplama (MPC) teknolojisi ve saklama çözümlerini P2P.org’un sağlam staking altyapısı ve tescilli yeniden dengeleme teknolojisiyle entegre etmeyi amaçlıyor. Önemli olan, staking fırsatlarına erişimi basitleştirerek kurumlar için getirilerin optimize edilmesidir.

Platformlar birden fazla blok zinciri için çözümler sunmayı planlarken, ilk ikisi Polkadot ve Solana’dır. Ethereum ve Bittensor da değerlendiriliyor.

Kurumların DOT’u güvenli bir şekilde stake etmesini sağlayarak, bu iş birliği Polkadot’un yerel token’ına olan talebi artırabilir. Bu, Polkadot’u kurumsal stake ekosisteminde önemli bir oyuncu olarak konumlandırabilecek, potansiyel olarak uzun vadeli benimsemeyi ve fiyat istikrarını teşvik edebilecek bir harekettir.

Polkadot fiyat analizi ve tahmini

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Polkadot’un fiyat hareketi kısa vadede düşüş eğilimindeydi ve token 3,54 ila 5,36 dolar aralığında işlem görüyordu.

Ana destek 3,54 dolarda, direnç ise 5,36 dolarda, diğer engeller ise 6,51 ve 7,40 dolarda bulunuyor. Teknik göstergeler karışık sinyaller veriyor.

DOT chart by TradingView

50 günlük basit hareketli ortalama (SMA) 4,26 dolarda, mevcut fiyatın üzerinde, aşağı yönlü baskıyı gösteriyor. Bu arada, göreceli güç endeksi (RSI) ve hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) göstergeleri kısa vadeli düşüş eğilimini destekliyor.

Bu görünüme rağmen, staking yoluyla artan kurumsal katılım, DOT için yükseliş eğilimini desteklemeye yardımcı olabilir. Kripto genelindeki genel bir artışın altcoin için de büyük olması muhtemeldir.

Eğer bu gerçekleşirse, DOT kısa vadede 10$ ve kritik 20$’ı hedefleyebilir. Diğer taraftan, destek 3,02$ civarında gerçekleşebilir.