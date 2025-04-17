Dünya çapında 150 milyondan fazla kullanıcısı olan fitness takip platformu Strava, Perşembe günü kişiselleştirilmiş koşu antrenman planları ve koçluğuyla tanınan İngiltere merkezli teknoloji şirketi Runna’yı satın almak için kesin bir anlaşma yaptığını duyurdu.

Bu hamle, Strava’nın koşu sektöründeki büyüyen hırslarını ve antrenman takibinin ötesinde ürün yelpazesini genişletme niyetini gösteriyor.

Anlaşmanın finansal şartları açıklanmadı ancak Strava, işlemin olağan kapanış koşullarına tabi olduğunu doğruladı.

Strava koşuya olan artan ilgiyi değerlendiriyor

Copy link to section

Bu satın alma, koşuya olan küresel ilginin arttığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Strava’nın iç verilerine göre, 2024 yılında platformda yaklaşık bir milyar koşu kaydedildi ve koşu, küresel çapta en hızlı büyüyen spor haline geldi.

Özellikle Z kuşağı kullanıcıları koşuyu sadece sağlık için değil, aynı zamanda bir topluluk ve amaç bulmanın bir yolu olarak da tercih ediyor.

Strava’nın CEO’su Michael Martin, “Strava’nın geçen yılki hızlandırılmış yenilikçiliği ve benzeri görülmemiş büyümesinin ardından, kullanıcılarımız için daha da büyük değer yaratabilecek tamamlayıcı işletmeleri aramanın doğru zamanıydı” dedi.

“Runna’nın her koşucuya hedeflerine ulaşmaları için kişiselleştirilmiş bir plan sunma misyonu mükemmel bir uyum.”

Şirket, kullanıcılarının %43’ünün 2025 yılında büyük bir yarışı veya etkinliği tamamlamayı hedeflediğini ve bu durumun da kişiselleştirilmiş antrenman planlarına olan talebi artırdığını vurguladı.

Runna şimdilik bağımsız kalacak

Copy link to section

Dom Maskell ve Ben Parker tarafından 2021 yılında kurulan Runna, hızla büyüyerek iOS ve Android’de en çok puan alan koşu uygulamalarından biri haline geldi.

2022 yılında resmi olarak kullanıma sunulan uygulama, şu anda 180’den fazla ülkede kullanıma sunulmuş olup, 2024 yılında Apple’ın Yılın Uygulaması ödülünde finalist olmuştu.

Strava, önümüzdeki gelecekte Runna’yı ayrı bir uygulama olarak işletmeyi sürdürürken aynı zamanda sürekli büyümesine yatırım yapmayı planlıyor.

Martin, “Dom, Ben ve Runna ekibinden çok etkilendim” dedi.

“Öngörülebilir gelecekte uygulamaları ayrı tutmayı, Runna ekibinin büyümesine yatırım yapmayı ve Runna uygulamasının gelişimini daha da hızlandırmayı planlıyoruz” dedi.

Kurucu ortak Dom Maskell, satın alma konusunda heyecanını dile getirdi. “Strava’nın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Strava yönetimiyle çok sayıda saat geçirdik ve aynı takımda olmaktan heyecan duyuyoruz.” Kurucu ortaklardan Ben Parker, bu ortaklığın Runna’nın dünya çapındaki koşuculara yönelik hizmetlerini geliştirmesine olanak tanıyacağını sözlerine ekledi.

Açık fitness ekosistemine daha geniş bir bağlılık

Copy link to section

Anlaşma aynı zamanda Strava’nın geliştirici ekosistemini güçlendirme çabalarıyla da örtüşüyor.

Şu anda 100’den fazla eğitim uygulaması Strava’nın API’siyle entegre çalışıyor ve şirket, bu satın almanın geliştiriciler için açık bir platform olma kararlılığını değiştirmeyeceğini vurguladı.

Martin, “Strava, spor, beceri seviyesi, konum, uygulama veya cihaza bakılmaksızın tüm aktif insanlara yönelik bir topluluktur” dedi.

“Runna gibi bir API geliştiricisini tanımaktan ve ona yatırım yapmaktan gurur duyuyoruz.”

Strava, aktif yaşam tarzları için bir merkez olma konumunu güçlendirmeye devam ederken, Runna’nın satın alınması, kullanıcı tabanına daha kişiselleştirilmiş, hedef odaklı deneyimler sunma yönündeki daha geniş stratejisini yansıtıyor.