Enerji ihtiyacının büyük kısmını kömürden karşılayan Vietnam, 2030 yılına kadar elektrik üretim kapasitesini önemli ölçüde artırma yönünde iddialı planlara sahip.

Reuters’ın haberine göre, ülkenin yeni revize edilen ulusal enerji planı, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi ve nükleer enerjinin devreye alınmasını önceliklendiren bir stratejiyi ortaya koyuyor.

Bu adım, Vietnam’ın fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmayı ve enerji karışımını çeşitlendirmeyi hedefleyen enerji politikasında önemli bir değişikliği ifade ediyor.

Ülkenin elektrik üretim hedeflerine ulaşmasında güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılmasının önemli rol oynaması bekleniyor.

Ayrıca nükleer enerjinin enerji karışımına dahil edilmesi, Vietnam’ın artan talebini karşılamak için alternatif enerji kaynaklarını keşfetmesi açısından önemli bir adım teşkil ediyor.

Toplam yatırımlar

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Bu iddialı plan, Vietnam’ın sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılığını ve iklim değişikliğinin getirdiği zorluklarla başa çıkma çabalarını yansıtıyor.

Ülke, daha temiz enerji kaynaklarına geçiş yaparak karbon emisyonlarını azaltmayı ve daha yeşil bir geleceği desteklemeyi amaçlıyor.

Vietnam hükümeti, hedeflere ulaşılabilmesi için 2030 yılına kadar toplam 136,3 milyar dolarlık yatırım yapılması gerektiğini belirtti. Bu rakam, ülkenin 2024 yılı gayri safi yurt içi hasılasının dörtte birinden fazlasına denk geliyor.

Yabancı yatırımcıları endişelendiren elektrik kesintilerinden kaçınmak ve kömüre olan bağımlılığını azaltmak için Güneydoğu Asya’nın sanayi merkezi, artan elektrik talebini karşılayabilmek için elektrik arzını hızla artırmalı.

Vietnam hükümeti Çarşamba günü geç saatlerde, toplam kurulu kapasitesini 2030 yılına kadar 183 ila 236 gigawatt arasına çıkarmayı amaçlayan bir plan açıkladı.

Bu, 2023 yılı sonunda 80 gigawattın üzerindeki rakama göre önemli bir artış.

Nükleere odaklanın

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Ülke, bunu başarmak için 2016 yılında bütçe kısıtlamaları ve Japonya’daki Fukuşima nükleer felaketi nedeniyle nükleer enerji programını askıya almasına rağmen, bu alana yatırım yapmaya devam ediyor.

Hükümet, toplam kapasitesi 6,4 GW’a kadar ulaşacak ilk nükleer santrallerin 2030-2035 yılları arasında faaliyete geçmesinin beklendiğini duyurdu.

Yüzyılın ortasına doğru 8 GW’lık ilave kapasitenin daha ekleneceğini belirttiler.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, küçük modüler reaktörlerin henüz geliştirilme aşamasında olduğunu ancak bunların büyük güçteki reaktörlere göre inşasının daha uygun maliyetli olacağını belirtmişti.

Yetkililer, Vietnam’ın bu küçük modüler reaktörleri görüştüğünü söyledi.

Hükümet, bu yılın başlarında Rusya, Japonya, Güney Kore, Fransa ve ABD’nin de aralarında bulunduğu yabancı ortaklarla nükleer enerji projeleri konusunda görüşmelere başlama niyetini duyurmuştu.

Bu açıklamanın ardından Kore Elektrik Güç Şirketi Salı günü şirketin başkanının ülkeyi ziyaret etmesiyle Vietnam’ın nükleer projelerine ilgi duyduğunu belirtti.

Güç hisseleri

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Hükümet, yeni planla güneş enerjisinin toplam kapasitedeki payının 2030 yılına kadar yüzde 25,3 ile yüzde 31,1 arasına çıkarılacağını duyurdu.

Bu, 2020’deki %23,8’den bir artışı ifade ediyor. Ayrıca, kara ve kıyıya yakın rüzgar enerjisi, on yılın başında neredeyse hiç yokken, 2030’a kadar %14,2 ila %16,1 arasına yükselecek.

Yetkililer, güneş ve karasal rüzgar enerjisi üreticilerine yönelik tercihli fiyatlandırmada geriye dönük bir ayarlama yapılması nedeniyle yatırımcılar arasında oluşan endişeler üzerine yeni hedefler belirledi.

Planda enerji kaynaklarında önemli bir değişim öngörülüyor; kömürle çalışan termik santrallerin toplam üretim kapasitesindeki payı 2020’de yaklaşık üçte bir seviyesinden yüzde 13,1 ile 16,9 arasına düşecek.

Öte yandan, şu anda karışımda bulunmayan sıvılaştırılmış doğalgaz santrallerinin toplam üretim kapasitesine yüzde 9,5 ila yüzde 12,3 arasında katkıda bulunması öngörülüyor.

Vietnam hükümetinin 2030-2035 yılları arasında açık deniz rüzgar enerjisine yönelik hedefi 6-17 GW’tır. Bu on yıl için daha önce 6 GW’lık bir hedef belirlenmiş olmasına rağmen, henüz açık deniz rüzgar enerjisi inşa edilmemiştir.