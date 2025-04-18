Kripto para yatırımcıları BTC’nin bir sonraki hamlesi konusunda ikiye bölündü: 88 bin dolarlık çıkış mı yoksa 65 bin dolarlık sıfırlama mı?

Bitcoin, piyasada yükseliş katalizörlerinin bulunmaması nedeniyle 85 bin dolarlık direnci aşmayı başaramadı.

13 Nisan’dan bu yana, amiral gemisi kripto para birimi, 83.000 ila 85.000 dolar arasındaki dar bir aralıkta işlem görüyor ve fiyat hareketi çeşitli makroekonomik faktörlerin etkisiyle baskılanıyor.

Yazının yazıldığı sırada Bitcoin’in haftalık kazancı %4’ün biraz üzerinde seyrederken, piyasa değeri ise 1,6 trilyon dolar civarında seyrediyordu.

Bitcoin’i geri tutan ne?

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Bu hafta, yatırımcıların daha temkinli bir duruş sergilemesine yol açan birkaç düşüş eğilimi ortaya çıktı.

Bu durum, basın saati itibarıyla 30 seviyesindeki Korku Bölgesi’nin alt ucuna yakın bir seviyede seyreden Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi’nden de anlaşılıyor.

Duyguları etkileyen en önemli faktörlerden biri ABD ile Çin arasındaki yeniden artan jeopolitik gerginlik.

Çarşamba günü, Trump yönetiminin Nvidia’nın Çin’e çip ihracatına yeni kısıtlamalar getirmesinin ardından piyasalar riskten kaçınmaya başladı.

Bu hamle küresel hisse senetlerini sarstı ve ticaret tarifelerinde yeni bir tırmanışa gidileceği korkularını körükleyerek teknoloji sektörü ve daha geniş riskli varlıkların değer kaybetmesine neden oldu.

Belirsizliği artıran bir diğer gelişme ise Çinli yetkililerin el konulan Bitcoin’leri offshore borsalar aracılığıyla nakde çevirebileceği yönündeki haberler oldu.

Henüz doğrulanmamış olsa da bu tür raporlar yatırımcıları korkutma eğiliminde ve zaten kırılgan olan kripto para algısına daha fazla baskı ekliyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın piyasaların beklediğinden daha şahin bir duruş sergileyeceği sinyali vermesiyle birlikte daha fazla acı yaşandı.

Powell, 16 Nisan’daki konuşmasında Fed’in faiz oranlarını düşürmek için acele etmediğini belirterek, artan ekonomik belirsizlik ortamında “bekle ve gör” yaklaşımını güçlendirdi.

Özellikle Başkan Trump’ın yeni duyurduğu tarifelerin enflasyonist riskler oluşturduğuna işaret etmesinin ardından, bu açıklamaları yatırımcı güvenini daha da zayıflattı.

Powell, tarife artışlarının ölçeğinin “öngörülenlerden önemli ölçüde daha büyük” olduğunu ve muhtemelen “daha yüksek enflasyona ve daha yavaş büyümeye” yol açabileceği konusunda uyardı.

Bitcoin’in bundan sonraki adımı ne?

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Kısıtlayıcı para politikasının daha uzun süre yürürlükte kalması muhtemel olduğundan, piyasaların risk odaklı moda geri dönmesi için pek bir nedeni olmadı.

Bitcoin için bu, yatırımcıların daha fazla pozisyon almadan önce daha geniş ekonomik görünümü değerlendirmeleri nedeniyle, önemli direnç seviyeleri civarında baskının devam etmesi anlamına geliyor.

Teknik olarak Bitcoin’in 90.000 dolara ve ötesine doğru yükseliş momentumunu yeniden canlandırabilmesi için 86.000 dolarlık direnci desteğe çevirmesi gerekiyor.

Piyasa uzmanlarına göre BTC’nin öncelikle 200 günlük EMA’yı, yani 9 Mart’ta Ağustos 2024’ten bu yana ilk kez kaybettiği 87.740 doları geri kazanması gerekiyor.

Olumsuz tarafı, önemli seviyeleri geri kazanamamak daha fazla acıya kapı açar. Ayılar muhtemelen 86.000 dolar sınırını agresif bir şekilde savunacak ve BTC’yi potansiyel olarak 80.000 doların altına itecektir.

MN Capital kurucusu Michael van de Poppe’a göre, bu önemli desteğin kaybedilmesi daha fazla düşüşü tetikleyebilir ve fiyatların daha derin bir düzeltme başlamadan önceki son savunma hattı olan 74.400-76.600 dolar aralığına doğru kayması muhtemel.

Daha fazla zayıflık, ABD seçim günü görülen 67.817 dolarlık dip seviyesinin yeniden test edilmesine yol açabilir ve sözde “Trump pompası”ndan elde edilen kazanımları silebilir.

Analist James Check’e göre, aktif yatırımcılar için ortalama maliyet bazını ve önemli bir uzun vadeli destek bölgesini baz alarak Bitcoin için gerçek dip 65.000 dolar civarında yer alıyor.

Bu, aktif yatırımcılar için ortalama maliyet temelini temsil eder ve esasen çoğu piyasa katılımcısının BTC’lerini satın aldığı fiyatı yansıtır. Bu nedenle, kritik bir uzun vadeli destek bölgesi görevi görür.

“Boğaların savunması gereken yer 75 bin dolar. Aksi takdirde, tekrar düşüşe geçiyoruz ve o kum denizindeki bayrak 65 bin dolar,” diye ekledi.

65 bin dolara düşüş boğa rallisini yeniden başlatabilir

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Ancak bazılarına göre, 60.000 dolar seviyesinin ortalarına doğru bir düzeltme, Bitcoin’in piyasa duyarlılığını yeniden ayarlamak ve bir sonraki yükselişi desteklemek için ihtiyaç duyduğu sarsıntı olabilir.

Örneğin, yatırımcı Altstein, 69.000-65.000 dolar bölgesine bir düşüşün, BTC’yi sonunda 150.000 dolara kadar çıkarabilecek yenilenen bir boğa fazına öncülük edebileceğini öne süren muhalif bir görüşü paylaştı.

BTC/USD haftalık grafiği. Kaynak: Altstein

150 bin dolarlık hedef iddialı görünse de, devam etmeden önce sağlıklı bir düzeltme fikri daha geniş piyasa döngüleriyle örtüşüyor.

Tarihsel olarak Bitcoin, güçlü toparlanmalar sergilemeden önce makro belirsizlik dönemlerinde sıklıkla temel maliyet bazlı seviyeleri yeniden ziyaret etti.

Böyle bir senaryo, aynı zamanda piyasada halihazırda gelişmekte olan arz yönlü dinamiklerle de örtüşecektir.

CryptoQuant’tan alınan verilere göre, borsalardaki Bitcoin rezervleri düşmeye devam ediyor ve şu anda son yılların en düşük seviyelerine yakın bir seviyede bulunuyor.

Tarihsel olarak, bu tür koşullar, özellikle artan talep veya yatırımcı güvenindeki değişimle birleştiğinde, büyük fiyat artışlarının öncesinde gerçekleşmiştir.

Öte yandan, Bitcoin daha derin bir düzeltmeden kaçınır ve mevcut destek seviyelerinin üzerinde tutunursa, 2025 trend çizgisinin üzerindeki son kırılma ivme kazanabilir.

88.000 doların üzerinde bir kapanış önemli olabilir ve takma adlı analist Crypto Caesar’ın yakın zamanda yayınladığı X yazısında belirttiği gibi 90.000 dolara ve ötesine doğru bir hareketin zeminini hazırlayabilir.