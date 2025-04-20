Kakao krizi bitti mi? Batı Afrika hasatları 2025 için tatlı bir rahatlama sinyali veriyor

Batı Afrika’da kötü hava koşulları ve hastalıklar nedeniyle kakao üretiminin ciddi şekilde azalması, fiyatların fırlamasına neden oldu. Bu durum, Avrupa’daki çikolata üreticilerini baskı altına alırken, dünya çapındaki tüketiciler için de fiyatların artmasına yol açtı.

Bu senaryoya rağmen Statista raporu, üç yıllık açığın ardından nihayet gidişatın değişmeye başladığını gösteriyor.

Uluslararası Kakao Örgütü (ICCO), Şubat ayı sonlarında 2024/2025 hasadında muhtemel bir fazlalık öngörüsünde bulunmuştu.

Bu durum, küresel kakao pazarında önemli bir değişime işaret ediyor olabilir ve hem çiftçiler hem de alıcılar üzerindeki baskıyı azaltabilir.

Kakao fiyatları neden arttı?

Copy link to section

2023/2024 kakao hasadına bir-iki darbe vuruldu. İlk olarak, özellikle yağışlı bir yağmur mevsimi Batı Afrika’nın önemli bölgelerindeki hasadı etkiledi.

Daha sonra şişkin sürgün virüsü adı verilen bir virüs hastalığı ekinlere zarar verdi.

Dünyanın en büyük iki kakao üreticisi olan Fildişi Sahili ve Gana ise en çok etkilenen ülkeler oldu.

Bu iki ülke dünya kakao üretiminin yaklaşık yarısını gerçekleştiriyor.

Bunun sonucunda kakao fiyatları son yılların en yüksek seviyelerine ulaşarak dünya çikolata tedarik zincirini sekteye uğrattı.

Dünya kakaosunun çoğunu ithal eden ve işleyen Avrupa şirketleri, sonuçların yükünü çekti. Tüketiciler ayrıca market raflarında fiyat artışları gözlemlediler.

Batı Afrika: Küresel tedarikin kalbi

Copy link to section

Afrika bugün dünyadaki kakaonun büyük çoğunluğunu üretiyor.

Dünya kakao üretiminin yaklaşık %65’i sadece dört Batı Afrika ülkesinde gerçekleşiyor: Fildişi Sahili (%38), Gana (%12), Nijerya (%7) ve Kamerun (%7).

Dünya kakao üretiminin %70’inden fazlası kıtada yoğunlaşıyor ve merkezde Batı Afrika yer alıyor.

Afrika, 2023/2024 sezonunda 3,1 milyon tonun üzerinde kakao çekirdeği üretti.

Sadece Fildişi Sahili, 1,8 milyon tonun üzerinde kakao sağlayarak, dünyanın en büyük kakao üreticisi konumunu sağlamlaştırdı.

Bölgenin küresel kakao ekonomisindeki merkezi rolü onu yüksek riskli, yüksek etkili bir bölge haline getiriyor. Burada hasat başarısız olduğunda, tüm dünya bunu hissediyor.

Öte yandan Güney Amerika, kakaonun ikincil kaynağıdır. Ekvador, küresel toplamın %10’unu üretirken, Brezilya yaklaşık %4’lük bir katkıda bulunmaktadır.

Bu rakamlar önemli olmakla birlikte, Batı Afrika’da düşük hasat yıllarında yaşanan kıtlığı telafi etmeye yetmiyor.

Fasulyelerin milyarlara dönüştüğü yer

Copy link to section

Kakao çekirdekleri genellikle hasat edildikten sonra kaynaklarının yakınında veya büyük ithalat merkezlerinde işlenir. Hollanda ve Fildişi Sahili dünyanın en iyi kakao işleyicileridir.

2022/23’te Fildişi Sahili 793.000 tonun üzerinde ürün işlerken, Avrupa’nın tamamı 2023’te yaklaşık 1,4 milyon ton ürün işledi.

Mars Wrigley Confectionery, 22 milyar dolarlık net satışla küresel pazar lideri oldu.

Ferrero Grubu ve Mondelēz’in 10 milyar doların üzerinde gelir elde etmesi, çikolata sektörünün büyüklüğünü ve rekabet gücünü ortaya koydu.

Dünya kakao üretimini gelecekte neler bekliyor?

Copy link to section

ICCO’nun 2024/2025 sezonu için yeni fazla tahmini ihtiyatlı bir iyimserliği teşvik ediyor.

Hasat planlandığı gibi giderse, küresel arz istikrara kavuşabilir ve fiyatlar normal seviyelere dönmeye başlayabilir.

Bu, öngörülemeyen maliyetler ve tedarik zinciri karmaşasıyla geçen bir yılın ardından Avrupa çikolata üreticileri için iyi bir haber olacaktır.

Ancak uzmanlar kakao pazarının zayıf kalmaya devam ettiği konusunda uyarıyor. İklim değişikliği, hastalıklar ve tedarik zinciri kesintileri istikrarı tehlikeye atmaya devam ediyor.

Kaynakların çeşitlendirilmesi ve daha sürdürülebilir çiftçilik uygulamalarına yatırım yapılması, sektörün gelecekteki şoklara karşı korunması açısından kritik öneme sahip olabilir.