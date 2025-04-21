Jim Cramer, Nvidia’yı ‘meme stoğu’ olarak adlandırıyor

Ünlü yatırımcı Jim Cramer, Nvidia Corp’un (NASDAQ: NVDA) geçen hafta kazançlarında büyük bir düşüş yaşanacağı yönündeki uyarısının ardından bir “meme hissesi” haline geldiğini söylüyor.

Eski hedge fon yöneticisine göre yatırımcılar, ABD’deki ihracat kısıtlamalarının yapay zeka çipleri devinin ilerleyen dönemlerde daha fazla sıkıntı yaşamasına yol açabileceği için NVDA’ya olan yatırımlarını azaltmalılar.

Cramer uzun zamandır Nvidia hissesinin savunucusu. Ancak, tarifeler ve 2025’te yarı iletkenlere ek ihracat kısıtlamaları nedeniyle “eskiden olduğu gibi sahip olamazsınız” diye ekledi.

Yukarıda belirtilen olumsuzluklar NVDA hisselerinin bu yıl yüzde 30’dan fazla düşmesine neden oldu.

H20’deki yeni ihracat kısıtlamaları NVDA için ne anlama geliyor?

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Nisan ayının başlarında Trump yönetimi, Nvidia’nın ünlü H20 yongalarını Çin de dahil olmak üzere birçok ülkeye ihraç edebilmesi için lisans zorunluluğu getirmişti.

ABD, bu yeni kısıtlamalarla, Pekin’in, son derece gelişmiş askeri sistemler inşa etmek için kullanılabileceğinden endişe ettiği gelişmiş çiplere erişimini daha da kısıtlamak istiyor.

NVDA için bu son gelişme, yonga üreticisinin 2024 yılında H20’de 15 milyar dolara kadar gelir elde etmesi göz önüne alındığında önemli bir büyüme yavaşlaması anlamına gelebilir.

Nitekim Nasdaq’ta listelenen şirket, yeni ihracat kısıtlamalarının üç ayda 5,5 milyar dolara kadar bir maliyete yol açabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Ortaya çıkan zorluklara ve bu yıl ABD teknoloji hisselerinde gümrük vergilerinin yol açtığı çöküşe rağmen Nvidia hissesi, yazının yazıldığı sıradaki 52 haftalık düşük seviyesine kıyasla hala %25’ten fazla değer kazandı.

ABD yapay zeka üstünlüğünü sürdürmek istiyor

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Çinli DeepSeek’in de en güçlü yapay zeka modelleriyle rekabet edebilen ancak işletme maliyeti çok daha düşük olan R1 modelini geliştirmek için Nvidia’nın H20 çiplerini kullandığını belirtelim.

Yani ABD hükümetinin yeni ihracat kısıtlamaları daha çok ABD’nin yapay zeka alanındaki üstünlüğünü sürdürmeyi amaçlıyor.

Başkan Trump, 20 Ocak’ta göreve başlamadan önce bile, kripto ve yapay zeka da dahil olmak üzere, ABD’yi gelişmekte olan teknolojilerin dünya başkenti yapma planlarını doğrulamıştı.

Böyle bir tablonun ortasında, ünlü yatırımcı Jim Cramer, yakın vadede Nvidia hisseleri konusunda temkinli bir duruş sergilenmesi gerektiğini önerdi.

Wall Street, Cramer’ın Nvidia hissesi konusundaki görüşüne katılmıyor

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İşler açıkça daha da zorlaşsa da, Wall Street’teki herkes NVDA hisseleri konusunda Mad Money sunucusuyla aynı fikirde değil.

Nvidia hissesi için nisan ayındaki fikir birliği notu “satın al” olarak kalmaya devam ediyor.

Analistler şu anda AI hissesi için ortalama 165 dolarlık bir fiyat hedefi belirliyorlar; bu da mevcut seviyelerden yaklaşık %65’lik bir yükseliş potansiyeline denk geliyor.

Yapay zeka için piyasadaki tek oyun olmaya devam etmesi nedeniyle, kısa vadeli zorluklara rağmen çokuluslu şirkete olan güvenleri sürüyor. Statista’nın tahminine göre, bu pazarın bu on yılın sonuna kadar yıllık bileşik yüzde 27’nin üzerinde bir oranda büyümesi bekleniyor.

Ayrıca NVDA hissesi %0,039 oranında temettü getirisi sağlıyor.