Layer2 Zora, meme coin’lerine yatırım yaparak 23 Nisan’da ZORA Coin’i piyasaya sürecek

Ethereum Layer2 ağı Zora, yerel kripto parası ZORA’nın lansmanını bu hafta, 23 Nisan 2025’te resmen doğruladı.

Yerel varlık, Coinbase destekli Base blok zincirinde meme varlık yaratımını ve lansmanını basitleştireceği için platform için önemli bir adım olacak.

Bu duyuru, Zora’nın Paradigm gibi önde gelen girişim şirketlerinin desteğiyle 50 milyon doların üzerinde fon toplamasının ardından geldi.

Zora, zincir içi yenilikler için en iyi altyapı sağlayıcısı olarak statüsünü sağlamlaştırmak amacıyla önemli kullanıcı tabanından ve teknik yeteneklerinden yararlanmayı hedefliyor.

Yaklaşan token’lar hakkında çok az ayrıntı olmasına rağmen, topluluğun beklentileri yüksek görünüyor.

Zora’nın yaratıcı araçları Web3 altyapısına entegre etmedeki başarısı, popülaritesini artırdı ve ZORA Coins, yaratıcıları, kullanıcıları ve geliştiricileri uzun vadeli hedefleri etrafında daha da uyumlu hale getirebilir.

Zora’nın yeni meme para aracı

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Zora, hafta sonu bir sonraki önemli girişimini açıkladı.

2. Katman ağı Zora, Base blok zincirinde meme kripto para birimlerinin oluşturulmasını ve dağıtımını basitleştirmek için tasarlanmış bir token olan Zora Coins’in piyasaya sürüldüğünü doğruladı.

Yeni özellik, Zora’nın internet yerlisi kültürünü zenginleştirme misyonunun bir parçası.

Meme token’ları zincir içi etkileşimler ve viral gruplar için temel taş haline geldikçe, ZORA Token’ları karmaşık teknoloji uzmanlığı olmadan kendi coin’lerini piyasaya sürmek isteyen kişiler için giriş engellerini azaltmayı hedefliyor.

Kullanıcılar, sadece birkaç tıklamayla Base platformunda meme varlıkları oluşturabilir ve dağıtabilir.

Yeni araç, Zora’nın felsefesine uyuyor ve yaratıcılığın ve kripto yeniliklerinin buluştuğu bir platform sunuyor. X biyografisi şöyle:

Her paylaşımın bir jeton olduğu bir sosyal ağ.

Zora, gelişmiş araçlarıyla ekosistemini genişletmeye devam ediyor.

Zora’nın blockchain araçlarını, topluluk oluşturmayı ve memleri birbirine bağlayan girişimlere verdiği destek, hızla büyüyen kripto sektörlerini, yani yaratıcı ekonomileri ve sosyal para birimlerini demokratikleştirmeye olan bağlılığını vurguluyor.

Yerel token, Zora ekosistemi içerisinde yönetişim, teşvikler, gaz, sözleşme dağıtımı ve basım hizmeti gibi çeşitli roller üstlenecek.

ZORA’nın lansmanı, kripto para piyasasının önemli toparlanma sinyalleri vermesiyle birlikte gerçekleşti.

Kripto piyasasına genel bakış

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Dijital token’lar pazartesi günü yeşil renkte işlem gördü ve kripto para piyasası değeri son bir günde %3’ün üzerinde artarak 2,75 trilyon dolara çıktı.

Bitcoin, 24 saatlik zirve olan 87.800 dolara ulaştıktan sonra 87.320 dolarda geziniyor.

BTC son sıçramayla birlikte bir haftalık durgunluk dönemini 83 bin dolar ile 86 bin dolar aralığında aştı.

Yenilenen yükseliş eğilimi, Bitcoin’in uzamış toparlanmalarını desteklerken, tüm gözler 90.000 dolarlık psikolojik seviyeye çevrildi.

Analist Ali Charts, 89 bin dolara kadar bir artış öngörüyor ve bu da yeni ATH’lere doğru güçlü kazançların yolunu açabilir.

IntoTheBlock’a göre:

Bitcoin bir kez daha 90.000$ seviyesine yaklaşıyor. Maliyet bazlı kümeler bu aralığın altında çok az genel gider arzı gösteriyor, bu da daha büyük bir tutucu kesimi zarar etmeden ve kar almaya başlamadan önce piyasanın hızla ilerleyebileceği anlamına geliyor.