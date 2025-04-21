Tesla hissesi, analistin fiyat hedefini düşürmesiyle Salı günkü kazançlar öncesinde %6’dan fazla düştü

Tesla hisseleri pazartesi günü erken işlemlerde yaklaşık %6 düşüşle yaklaşık 225 dolara gerilerken, genel ABD piyasaları da baskı altında.

Dow 454 puan veya %1,2 düşerken, S&P 500 %1,4 ve Nasdaq %1,8 geriledi.

Yatırımcılar, tarifeleri, protestoları ve yaklaşan kazançları izlemeye devam ederken, Başkan Donald Trump’ın ticaret duruşunun Tesla’nın Çin’deki işini nasıl etkileyebileceği konusundaki endişeler de artıyor.

Hisse senedi, seçim öncesi yaklaşık 250 dolardan, Trump’ın ikinci dönemine ilişkin iyimserlik ve CEO Elon Musk’ın yönetimle olan bağları nedeniyle seçim sonrasında 480 dolara kadar oynak bir seyir izledi.

Bu yükseliş, ilk çeyrek teslimat rakamlarının hayal kırıklığı yaratması ve Musk’ın siyasi katılımına yönelik incelemelerin artmasıyla tersine döndü ve hisseler 2 Nisan itibarıyla 280 doların hemen üzerine geriledi.

Tesla hissesi bu yıl şu ana kadar yüzde 40’ın üzerinde düşüş yaşadı.

Tesla’nın 2025 yılı birinci çeyrek mali sonuçlarını bu hafta sonu açıklaması bekleniyor.

Analistlerin fikir birliği gelir tahmini yaklaşık 21,83 milyar dolar, hisse başına kazanç tahmini ise 0,44 dolar.

TSLA hissesi bugün neden düşüş yaşıyor?

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Pazartesi günkü satış dalgası, Reuters’ın Cuma günkü haberinde Tesla’nın planladığı düşük maliyetli aracı 2026’ya ertelediğine dair haberin ardından geldi.

Şirket daha önce üretime bu yılın ilk yarısında başlanacağını ve aracın fiyatının 30.000 dolar civarında olması beklendiğini belirtmişti.

Raporda Tesla’nın 2026 yılında daha düşük fiyatlı modelden 250 bin adet üretmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Tesla’nın Salı günü sonuçlarını açıklaması beklenirken, bu araçla ilgili güncellemelerin önemli bir odak noktası olması bekleniyor.

Uygun fiyatlı model, hem yatırımcılar hem de hayranlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu; yeni alıcılar çekmek, satışlardaki düşüşü ve pazar payındaki küçülmeyi telafi etmek açısından kritik önem taşıyordu.

Tesla’nın hisse fiyatını etkileyen bir diğer faktör de Barclays’ın şirketin kazanç raporu öncesinde fiyat hedefini düşürme kararı oldu.

Yatırım araştırma şirketi, zayıf araç teslimatları ve düşen kar marjlarını gerekçe göstererek hedefini 325 dolardan 275 dolara düşürdü.

Analist Tesla hisse senedi fiyat hedefini düşürdü

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Barclays, şirketin birinci çeyrek sonuçları öncesinde Tesla’nın fiyat hedefini 325 dolardan 275 dolara düşürdü ve hisse senedi için Eşit Ağırlık notunu korudu.

Revize edilen hedef, Perşembe günkü kapanışa göre %13,9’luk bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Analist Dan Levy, Tesla’nın kazançlarına ilişkin kurulumu “kafa karıştırıcı” olarak nitelendirerek, krediler hariç birinci çeyrek otomotiv marjlarının yeni bir düşük seviyeye ulaşması beklentileri de dahil olmak üzere zayıflayan temel unsurlara ilişkin endişelere işaret etti.

Ayrıca 2025 araç hacimlerinin zayıf bir başlangıç yapması, şirketin bu yılki büyüme beklentileri konusunda şüpheler uyandırdı.

Ancak Levy, güçlü bir anlatının zayıf temelleri telafi edebileceğini, özellikle de CEO Elon Musk’ın Tesla’nın uzun vadeli görünümü için yapay zeka, otonom sürüş ve robotiğin önemi göz önüne alındığında, siyasi katılımından geri adım atıp Tesla’ya odaklanma planlarını işaret etmesi durumunda bunun mümkün olabileceğini belirtti.

Geçtiğimiz hafta UBS, Goldman Sachs ve Mizuho analistleri, artan tarife risklerine, zayıflayan talebe ve kazanç revizyonları olasılığına işaret ederek şirket için fiyat hedeflerini düşürdüler.