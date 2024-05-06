الأسهم الأربعة الأكثر نشاطًا على مؤشر داو جونز بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير

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ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي على الاقتراض لليلة واحدة دون تغيير، لكنه أبقى الآمال في تخفيض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة حية في الأول من مايو (اقرأ المزيد). فيما يلي الأسهم الثلاثة الأكثر نشاطًا في مؤشر داو جونز منذ إعلان البنك المركزي.

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شركة شيفرون (رمزها في بورصة نيويورك: CVX)

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لقد كانت شركة شيفرون أحد أسهم مؤشر داو جونز النشطة منذ إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي لأن شركة الطاقة العملاقة تعتمد على تمويل الديون لتغطية النفقات الرأسمالية.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يدفع عائدًا صحيًا يزيد قليلاً عن 4.0٪ عند الكتابة، وهو ما سيصبح أكثر جاذبية للمستثمرين بمجرد أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة.

وتميل المعدلات المنخفضة أيضًا إلى تحفيز النشاط الاقتصادي الذي يؤدي عادةً إلى تعزيز الطلب على النفط وبالتالي إيرادات شركة الطاقة العملاقة مثل شيفرون.

يصل حجم تداول CVX إلى 8.427 مليون دولار عند كتابة هذا التقرير.

شركة أبل (ناسداك: AAPL)

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يتم تداول أسهم شركة Apple بشكل نشط منذ قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة هذا الشهر نظرًا لأنها شركة تكنولوجية عملاقة تستثمر بقوة في السعي لتحقيق النمو.

وستنخفض تكلفة اقتراض الأموال للقيام بهذه الاستثمارات بشكل كبير بمجرد أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض.

ومع ذلك، فقد كان $AAPL موضع التركيز مؤخرًا أيضًا لأنه أعلن عن نتائجه المالية للربع الثاني في الثاني من مايو (اكتشف المزيد).

يبلغ حجم التداول لشركة Apple Inc 76.481 مليونًا عند كتابة هذا التقرير، وارتفع السهم بنسبة 7.0٪ تقريبًا منذ بداية هذا الشهر.

شركة والت ديزني (رمزها في بورصة نيويورك: DIS)

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وكانت شركة ديزني من بين الأسهم الأكثر نشاطًا في مؤشر داو جونز بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الإنفاق الاستهلاكي المتسارع يتبع عادةً تخفيضات في أسعار الفائدة مما قد يكون مفيدًا لوسائل الإعلام وتكتل الترفيه.

من المقرر أن تعلن $DIS عن نتائجها المالية للربع الثاني في 7 مايو. الإجماع هو أن تكسب 1.11 دولارًا للسهم الواحد مقابل 93 سنتًا للسهم في العام الماضي.

وقبيل صدور تقرير الأرباح ، أنهى سهم ديزني اليوم بحجم تداول بلغ 16.198 مليون. يقترب من 30٪ مقابل أدنى مستوى له منذ بداية العام عند الكتابة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.