الأسواق الناشئة ترتفع مع حصول تركيا ومصر ونيجيريا على توقعات مالية إيجابية

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

وشهدت الأسواق الناشئة في تركيا ومصر ونيجيريا طفرة بعد التعديلات الإيجابية في تصنيفاتها الائتمانية وتوقعاتها الاقتصادية، مما يشير إلى زيادة ثقة المستثمرين والاستقرار الاقتصادي المحتمل في هذه المناطق.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

إن رفع مستوى الائتمان في تركيا يغذي التفاؤل

Copy link to section

أظهرت السوق المالية التركية حركة إيجابية بعد أن قامت وكالة Global Ratings برفع التصنيف الائتماني السيادي للبلاد.

وتعزى هذه الترقية إلى تحول الحكومة مرة أخرى إلى سياسات اقتصادية أكثر تقليدية، والتي من المحتمل أن تطمئن المستثمرين بشأن الاتجاه الاقتصادي لتركيا.

ونتيجة لذلك، انخفضت مقايضات العجز الائتماني لخمس سنوات في تركيا، والتي تمثل تكلفة تأمين الديون التركية ضد العجز عن السداد، إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير، مما يشير إلى انخفاض تصورات المخاطر المالية.

تحسن آفاق مصر والدعم الدولي

Copy link to section

وفي مصر، قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتحسين توقعات التصنيف الائتماني للبلاد من مستقر إلى إيجابي.

وجاءت هذه الترقية في أعقاب حصول مصر على خطة إنقاذ دولية، والتي يبدو أنها عززت ثقة السوق في صحتها المالية.

وبعد هذا الإعلان، ارتفعت الأوراق النقدية المصرية المستحقة في عام 2047 إلى أعلى قيمة لها في أكثر من ثلاثة أسابيع، مما يعكس استجابة قوية من سوق السندات للأخبار الإيجابية.

التأثير على الأسواق الإقليمية والعالمية

Copy link to section

ومن المرجح أن يكون للتحولات الإيجابية في التصنيفات والتوقعات الائتمانية لهذه البلدان آثار واسعة النطاق.

وكثيرا ما يؤدي تحسين التصنيفات السيادية إلى انخفاض تكاليف الاقتراض ويمكن أن يجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، وهو أمر حيوي للنمو الاقتصادي وتنمية الأسواق الناشئة.

إن الأخبار الإيجابية الواردة من تركيا ومصر ونيجيريا لا تفيد هذه الاقتصادات الفردية فحسب، بل تساهم أيضًا في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار والثقة في الأسواق الإقليمية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.