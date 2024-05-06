حصلت GoMining على استثمار بقيمة 3 ملايين دولار من Bitscale Capital لتوسيع بروتوكول تعدين Bitcoin المبتكر

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نجحت شركة GoMining ، وهي شركة بنية تحتية تسهل الوصول إلى تعدين البيتكوين، في جمع 3 ملايين دولار في جولة تمويل بقيادة صندوق رأس المال الاستثماري الدولي، Bitscale Capital.

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الاستثمار لتعزيز عمليات التعدين العالمية

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يستلزم استثمار Bitscale Capital الحصول على أسهم بقيمة 3 ملايين دولار في شكل رموز GOMINING، والعملة المشفرة الأصلية لنظام GoMining البيئي، ومجموعة من NFTs.

تمثل NFTs هذه أسهمًا في البنية التحتية الشاملة لتعدين Bitcoin الرقمي الخاصة بـ GoMining عبر تسعة مراكز بيانات عالمية.

ويهدف هذا التمويل إلى تعزيز مهمة GoMining المتمثلة في تقديم بوابة مبسطة وسهلة الاستخدام لتعدين البيتكوين، وتشجيع المشاركة الأوسع في السعي وراء “الذهب الرقمي”.

https://www.youtube.com/watch?v=8HEyZc8AWC8

الابتكار باستخدام Liquid Bitcoin Hashrate وNFTs

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يتضمن نهج GoMining الفريد بروتوكول Liquid Bitcoin Hashrate (LBH)، حيث ترتبط NFTs بالأسهم الفعلية لقوة تعدين Bitcoin الخاصة بالشركة، والتي يتم قياسها بالتيراهاش في الثانية (TH/s) والواط لكل تيراهاش (W/TH).

يسمح هذا الإعداد لكل حامل NFT بامتلاك جزء من سعة تعدين البيتكوين الحقيقية، والتي بدورها تولد مكافآت بيتكوين يومية.

يعمل هذا النموذج على تبسيط العملية المعقدة والمكلفة لتعدين العملات المشفرة من خلال إلغاء الحاجة إلى الإعداد الفردي وصيانة أجهزة التعدين.

الخطط التوسعية والأهداف الإستراتيجية

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مع هدف طموح لزيادة إجمالي معدل التجزئة الناتج إلى 25 مليون TH/s بحلول منتصف عام 2025، تخطط GoMining لتوسيع البنية التحتية الحالية لمركز البيانات وإنشاء مرافق جديدة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط في وقت لاحق من هذا العام.

يعد هذا التوسع جزءًا من مبادرة GoMining الإستراتيجية لتعزيز قدرتها التعدينية وتحسين عروض الخدمات لمستخدميها على مستوى العالم.

فوائد المستخدم ونمو النظام البيئي

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لا يحرر نموذج GoMining المستخدمين من التكاليف الأولية الباهظة المرتبطة بتعدين العملات المشفرة فحسب، بل يحررهم أيضًا من مخاوف الصيانة المستمرة.

يتحمل حاملو NFT مسؤولية تكاليف الكهرباء فقط، والتي تعد من بين أدنى التكاليف في الصناعة، ويمكنهم الاستمتاع بخصومات إضافية عن طريق الدفع باستخدام رموز GOMINING.

يتم إثراء تجربة مستخدم النظام الأساسي بشكل أكبر من خلال واجهة الألعاب التي تسمح لعمال المناجم باستخدام استراتيجيات مختلفة والمشاركة في التصويت المجتمعي.

الاعتراف بالصناعة والتعاون المستقبلي

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لقد لفت النهج الجديد الذي اتبعته GoMining الانتباه داخل مجتمع العملات المشفرة الأوسع، كما يتضح من إطلاق أول مجموعة من القائمين بتعدين NFT على blockchain TON.

هناك خطط جارية لمزيد من التكامل مع نظام TON البيئي، والذي من المحتمل أن يوسع نطاق الوصول إلى تعدين البيتكوين إلى أحد مجتمعات blockchain الأكثر نشاطًا.

وجهة نظر القيادة

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وقال مارك زالان ، الرئيس التنفيذي لشركة GoMining:

يسعدنا أن نعلن عن بدء شراكتنا مع Bitscale Capital والجمع الناجح لاستثمارات بقيمة 3 ملايين دولار، والتي سيتم توجيهها نحو مزيد من التطوير لمشروعنا.

وسلط الضوء على التوافق بين ثقة المستثمر واعتراف السوق المؤسسي بالحلول المبتكرة التي تقدمها GoMining.

يمثل هذا الاستثمار الهام نقطة محورية لشركة GoMining حيث تواصل دفع حدود ما هو ممكن في مجال تعدين Bitcoin، مما يجعلها في متناول جمهور أوسع ومربحة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.