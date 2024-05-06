أرباح شركة Palantir للربع الأول: القوة التجارية تؤدي إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 21%

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يتم تداول شركة Palantir Technologies Inc (NYSE: PLTR) على ارتفاع في ساعات طويلة يوم الاثنين بعد الإعلان عن نتائج مالية أفضل من المتوقع للربع الأول.

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ويبتهج المستثمرون أيضًا لأن الإدارة أصدرت توجيهات متفائلة للمستقبل. تتوقع $PLTR الآن أن تنخفض إيراداتها بين 649 مليون دولار و653 مليون دولار في الربع المالي الحالي.

وبالمقارنة، بلغ المحللون 641 مليون دولار. وقال أليكس كارب – الرئيس التنفيذي لشركة Palantir في بيان صحفي اليوم:

تتوقع الشركة المدرجة في نيويورك أن تنمو أعمالها التجارية في الولايات المتحدة بنسبة 45٪ على الأقل في عام 2024. لاحظ أن محلل السوق لدينا، ريتيش أ، متفائل بشأن سهم Palantir عند كتابة هذا التقرير.

لقطة من أرباح شركة Palantir للربع الأول

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حصل على مليون مقابل مليون العام الماضي

كما تحسنت أرباح السهم الواحد من إلى

تم طباعة ربحية السهم المعدلة عند 8 سنتات وفقًا لتقرير الأرباح

ارتفعت الإيرادات بنسبة 21٪ على أساس سنوي إلى 634 مليون دولار

كان الإجماع 7 سنتات للسهم على إيرادات قدرها 615 مليون دولار

ارتفع عدد العملاء التجاريين في الولايات المتحدة بنسبة % إلى

تواصل شركة Palantir رؤية الذكاء الاصطناعي باعتباره قوة مساعدة كبيرة لأعمالها. وقال الرئيس التنفيذي كارب أيضًا يوم الاثنين:

ومن الجدير بالذكر هنا أن $PLTR قد ينضم قريبًا إلى مؤشر S&P 500 كما ذكرت Invezz هنا.

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تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.