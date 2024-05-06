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أعلنت شركة ستاندرد آند بورز جلوبال مؤخرًا أن مؤشري ستاندرد آند بورز وداو جونز سيعيدان تقييم الأوزان الحالية، بما في ذلك الشركات، على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الشهر المقبل.

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معلم أسطوري

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المؤشر الشهير، المعروف باستضافة أكبر 500 شركة مؤثرة وأكبر من حيث القيمة السوقية في بورصة نيويورك (على الرغم من وجود متطلبات مؤهلة أخرى أيضًا)، يعد مرادفًا للعلامات التجارية ذات العيار المحدد. بالنسبة للكثيرين، فهو يمثل إحساسًا بالشرعية والإرث الذي لا يمكن شراؤه.

لا تظهر الشركات لأول مرة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أو تخرج منه في كثير من الأحيان ــ فبعضها موجود على المؤشر منذ أكثر من 50 عاماً ــ لذا فإن أي اسم جديد يمثل خبراً كبيراً. وتقول الشائعات أن الشركة التالية التي قد تكون أحدث إضافة لـ S&P هي شركة Palantir Technologies.

لكن شركة Palantir Technologies هي شركة تجارية منذ عام 2003، وتبلغ قيمتها السوقية أكثر من 30 مليار دولار لسنوات. إذن، ما الذي تغير فجأة؟

حقبة جديدة لشركة بالانتير

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تم ترشيح Palantir لأول مرة لإدراجها في S&P بعد نشر نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2023 في موسم الأرباح الأخير.

ذلك لأن هناك ما هو أكثر من مجرد إدراجه في مؤشر S&P من مجرد القيمة السوقية. وكما تشير وكالة ستاندرد آند بورز نفسها، تحتاج الشركات إلى أن يكون لديها “تاريخ من الأرباح الإيجابية ويجب أن تستوفي حدود معينة للسيولة والحجم”.

في نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2023، أعلنت شركة Palantir عن مجموعة مذهلة من الأرباح – بما في ذلك حقيقة أن الشركة كانت مربحة للربع الأول على الإطلاق. بعد أن أعلنت الشركة عن رقم دخل إيجابي وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا يزيد عن 30 مليون دولار أمريكي في 13 فبراير ، ارتفعت أسعار أسهم Palantir بنسبة تقارب 20%.

لكن سنونو واحد لا يصنع صيفًا. لاحظ أن وثيقة S&P Global التي أشرنا إليها أعلاه تشير إلى تاريخ الربحية، وليس حدثًا لمرة واحدة.

الوقت الان

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ومع ذلك، مع إعلان شركة Palantir عن أرباحها في وقت لاحق اليوم، فإن كل ذلك يمكن أن يتغير في غضون ساعات قليلة. إذا أعلنت الشركة عن ربعين متتاليين من الربحية – أو الأفضل من ذلك، زيادة الأرباح على أساس ربع سنوي – فمن المرجح أن يلبي ذلك متطلبات الأهلية لإدراج مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

تتفق توقعات المحللين على أنه من المرجح جدًا تحقيق المزيد من الربحية لنتائج الربع الأول. في الواقع، قام بنك سيتي جروب العملاق اليوم برفع السعر المستهدف لشركة Palantir Technologies بشكل كبير، من 20 دولارًا إلى 23 دولارًا، قبل الأرباح.

بالإضافة إلى ذلك، هناك حقيقة أن سعر سهم Palantir ارتفع بنسبة تزيد عن 6% اليوم حتى الآن وحده، مما يشير إلى اتجاه صعودي واضح، على الرغم من أن الأسواق الأمريكية كانت مفتوحة لبضع ساعات فقط.

وبما أن شركة Palantir هي أحد أسهم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فقد تكون السماء هي الحد الأقصى من هناك. ربما تبحث مجموعة S&P عن أعذار لإضافة الأسهم الحالية إلى الحظيرة الآن.

ماذا سيحدث لسعر سهم Palantir إذا انضمت إلى مؤشر S&P 500؟

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تلاحظ S&P Global أن الأسهم المضافة إلى مؤشر S&P 500 تميل إلى تحقيق أداء جيد جدًا عند تسميتها أعضاء، وترتفع أسعار الأسهم بشكل كبير عند الأخبار.

تاريخيًا، سيتفوق سعر سهم تلك الإضافة الجديدة، بشكل مثير للإعجاب، على مؤشر S&P 500 نفسه بين “تاريخ الإعلان” (لظهوره لأول مرة في المؤشر) وتاريخ سريان إضافته. وعادة ما يتبع ذلك تصحيح قصير.

جزء من السبب وراء ذلك هو أن الصناديق التي تتبع المؤشر (وهناك الكثير منها) يجب أن يكون لها ممتلكات في جميع الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز، مما يعني أن موجة من الصناديق المرموقة ستشتري أسهم Palantir بمجرد أن يتم تأسيس الشركة. القوائم.

من هنا، من المحتمل أن تأخذ معنويات السوق إلى آفاق جديدة. لكن كل هذا لا يزال حتى هذه اللحظة مجرد تخمين. على الأقل حتى أرباح Palantir اليوم.

ستعلن شركة Palantir Technologies عن نتائج الربع الأول بعد إغلاق الأسواق الأمريكية اليوم، مع استضافة بث عبر الإنترنت لمناقشة النتائج في الساعة 5 مساءً بالتوقيت الشرقي.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.