أعلنت شركة بريتيش بتروليوم عن انخفاض أرباحها بنسبة 40٪ في الربع الأول، متخلفة عن نظيراتها في الصناعة وسط انخفاض أسعار الطاقة

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أعلنت شركة بريتيش بتروليوم عن انخفاض كبير بنسبة 40٪ في أرباحها في الربع الأول، مع انخفاض الأرباح إلى 2.7 مليار دولار، وهو أداء أقل من توقعات المحللين بسبب انخفاض أسعار الطاقة والانتكاسات التشغيلية، بما في ذلك تعطل مصافي التكرير في الولايات المتحدة.

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متخلفة وسط تحديات الصناعة

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أحدث النتائج المالية لشركة بريتيش بتروليوم تجعلها آخر شركة نفط غربية كبرى تكشف عن أرباحها للربع الأول.

في المقابل، سجلت شل أرباحا صافية قوية بلغت 7.7 مليار دولار الأسبوع الماضي، مستفيدة من تعطل الشحن في البحر الأحمر والتكرير الروسي، مما عزز أنشطة تجارة النفط.

ومن ناحية أخرى، أعلنت شركات نظيرة أخرى في الصناعة، مثل إكسون موبيل، وشيفرون، وتوتال إنيرجييز، عن انخفاض في أرباحها، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى الانخفاض الحاد في أسعار الغاز الطبيعي، وهو ما يعكس تقلبات السوق على نطاق أوسع.

استقرار توزيعات الأرباح وسط الضغوط المالية

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وعلى الرغم من الانكماش، حافظت شركة النفط العملاقة ومقرها لندن على أرباحها عند 7.27 سنتًا للسهم الواحد وواصلت برنامج إعادة شراء الأسهم عند 1.75 مليار دولار للأشهر الثلاثة المقبلة.

ومع ذلك، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 5٪ عن توقعات المحللين، مما أدى إلى تعقيد جهود الرئيس التنفيذي موراي أوشينكلوس لتحقيق الاستقرار في الشركة بعد الاستقالة المفاجئة لسلفه برنارد لوني في سبتمبر.

التحولات الاستراتيجية وتدابير خفض التكاليف

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وتعهد أوشينكلوس، الذي شغل سابقًا منصب رئيس الشؤون المالية في عهد لوني، بتبسيط عمليات شركة بريتيش بتروليوم وخفض التكاليف وسط تزايد شكوك المستثمرين حول استراتيجية الشركة لتحويل التركيز من النفط والغاز التقليديين إلى توسيع أعمالها منخفضة الكربون.

وكجزء من هذه الإستراتيجية، حددت شركة بريتيش بتروليوم هدفًا لتحقيق وفورات في التكاليف النقدية بما لا يقل عن 2 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026 مقارنة بمستويات عام 2023.

الصحة المالية ورد فعل السوق

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وانخفض التدفق النقدي لشركة بريتيش بتروليوم بنسبة 34% ليصل إلى 5 مليارات دولار بعد إعادة تخزين مخزونات الديزل والبنزين قبل موسم الصيف.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت ديون الشركة إلى 53 مليار دولار، وارتفعت نسبة الدين إلى القيمة السوقية إلى 22% من 19.7% في الربع السابق.

وبعد الإعلان، تراجعت أسهم بي.بي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0852 بتوقيت جرينتش، وهو أداء أقل من مكاسب مؤشر الطاقة الأوروبي 1.5 بالمئة.

وبينما تتنقل شركة بريتيش بتروليوم في هذه الأوقات الصعبة، ستراقب الصناعة عن كثب كيف تتكشف استراتيجياتها الجديدة وتدابيرها لتوفير التكاليف لاستعادة مكانتها وثقة المستثمرين في سوق تنافسية ومتقلبة بشكل متزايد.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.