يقول جيم كريمر إن شركة Apple “قابلة للتمويل للغاية” بعد حدث iPad الخاص بها

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

يقول جيم كريمر إن تيم كوك – الرئيس التنفيذي لشركة Apple Inc (NASDAQ: AAPL) وفريقه “قابلون للتمويل للغاية” بعد أن طرح عملاق التكنولوجيا أجهزة iPad الجديدة بأحدث شريحة M4 يوم الثلاثاء.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

يكرر كريمر وجهة النظر الصعودية بشأن $ AAPL

Copy link to section

إنها المرة الأولى التي تطلق فيها الشركة المتعددة الجنسيات إصداراتًا جديدة من iPad منذ أكتوبر 2022. وفقًا للرئيس التنفيذي تيم كوك:

هذا هو أكبر يوم لجهاز iPad منذ طرحه.

كرر كريمر موقفه الصعودي بشأن $AAPL أيضًا لأن الشركة المدرجة في بورصة ناسداك تعمل على تطوير شريحة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لمراكز البيانات، وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء.

ولا يزال متفائلاً على الرغم من أن شركة Apple أعلنت عن انخفاض مبيعات iPhone بنسبة 10٪ في الربع المالي الثاني الأسبوع الماضي (اكتشف المزيد). لا تزال أسهم عملاق التكنولوجيا مرتفعة بنسبة 10٪ مقابل أدنى مستوياتها الأخيرة عند الكتابة.

تختلف شريحة Apple AI عن شريحة Nvidia

Copy link to section

لاحظ أن العمل على شريحة الذكاء الاصطناعي لا يضع Apple في منافسة مباشرة مع Nvidia في حد ذاتها.

وذلك لأن المنتج الذي تقوم بتطويره من المفترض أن يستخدم “للاستدلال” في حين أن منتجات Nvidia تستخدم في المقام الأول “للتدريب”. ومع ذلك، قال مضيف Mad Money في برنامج ” Squawk on the Street ” على قناة CNBC:

هذه علامة جيدة جدًا لأنها بداية ما أعتبره جريمة Apple ضد الذكاء الاصطناعي. لقد بدأت تعتقد أنه ربما يستحق 25 أو 26 مضاعفًا.

يوم الثلاثاء، كرر المحللون في Bank of America تصنيفهم “للشراء” على أسهم Apple التي تدفع عائد أرباح بنسبة 0.55٪ عند كتابة هذا التقرير.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.