نيجيريا تحظر تداول العملات المشفرة من شخص لآخر لحماية النايرا

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في تحول تنظيمي كبير، أعلنت نيجيريا عن خطط لحظر تداول العملات المشفرة من شخص إلى شخص (P2P) بالنايرا النيجيرية، بهدف حماية عملتها المحلية من المزيد من الانخفاض والتلاعب بالسوق.

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لوائح جديدة في الأفق لقطاع التشفير

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كشف إيموموتيمي أجاما، المدير العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية (SEC)، خلال اجتماع مع متخصصين في مجال التكنولوجيا المالية أنه سيتم تقديم لوائح جديدة تستهدف بورصات العملات المشفرة وأمناء الأصول الرقمية وقطاعات أخرى من صناعة العملات المشفرة قريبًا.

تعد هذه الإجراءات جزءًا من جهد أوسع لإزالة النيرا من بورصات العملات المشفرة P2P ومن المتوقع أن يتم طرحها “في الأيام المقبلة”.

التأثير على عمليات التشفير المحلية والعالمية

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وتأتي التغييرات التنظيمية القادمة وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثير العملة المشفرة على سعر صرف النايرا.

تأتي خطوة هيئة الأوراق المالية والبورصة في أعقاب سلسلة من الإجراءات ضد اللاعبين الرئيسيين في سوق العملات المشفرة، بما في ذلك الحظر المحلي على البورصة العالمية باينانس واعتقال مديريها التنفيذيين، تيغران جامباريان ونديم أنجاروالا، في وقت سابق من فبراير 2024.

غامباريان محتجز حاليًا في مركز كوجي الإصلاحي في أبوجا ويواجه تهمًا تشمل التهرب الضريبي والمضاربة بالعملة وغسل الأموال، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته هذا الشهر.

آثار أوسع على الاقتصاد النيجيري

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ويعكس قرار تشديد الرقابة على معاملات العملات المشفرة نية الحكومة النيجيرية لتحقيق استقرار عملة النيرا، التي عانت من تقلبات كبيرة وسط اعتماد واسع النطاق للعملات الرقمية في البلاد.

ومن خلال تقييد استخدام النايرا في بورصات P2P، تهدف السلطات إلى الحد من أنشطة المضاربة التي تعتقد أنها تساهم في التلاعب بالعملة وعدم الاستقرار الاقتصادي.

ويسلط هذا التحول في السياسات الضوء على التحديات والتعقيدات المرتبطة بدمج التكنولوجيات المالية الرقمية الناشئة مع النماذج الاقتصادية التقليدية والأطر التنظيمية.

وبينما تبحر نيجيريا في هذه التغييرات، سيراقب مجتمع العملات المشفرة العالمي والمحترفون المحليون في مجال التكنولوجيا المالية عن كثب تأثير هذه اللوائح الجديدة على ديناميكيات السوق والاقتصاد الأوسع.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.