ارتفع سهم Reddit بنسبة 10% بعد أرباح الربع الأول: هل فات الأوان للشراء؟

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ارتفعت أسهم Reddit Inc (NYSE: RDDT) بالفعل إلى ما يقرب من 40٪ مقابل أدنى مستوى لها منذ عام حتى الآن، لكن المحللين في Citi مقتنعون بأنها لم تنفد بعد.

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يمكن لسهم Reddit أن يرتفع بنسبة 20٪ أخرى

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كررت شركة الاستثمار تصنيفها “للشراء” على مجمع الأخبار الاجتماعية هذا الصباح ورفعت سعرها المستهدف إلى 65 دولارًا مما يشير إلى ارتفاع بنسبة 20٪ أخرى من هنا.

لا يزال Citi متفائلًا بشأن أسهم Reddit بعد تقرير الأرباح الفصلية الذي نشرته شركة التواصل الاجتماعي الليلة الماضية. أخبر المحللون في شركة الخدمات المالية العملاقة العملاء اليوم:

بينما يقوم Reddit ببناء مجموعته الإعلانية، فإننا نتطلع إلى بدء البحث (أكثر من مليار استعلام شهري) وتحقيق الدخل من الفيديو في عام 2024، مما يخلق حافزًا للنمو على المدى المتوسط.

على الرغم من الارتفاع يوم الأربعاء، انخفض سعر RDDT بنسبة 15٪ مقارنة بأعلى مستوى له منذ بداية العام.

https://www.youtube.com/watch?v=O66gExd9mWc

حطم Reddit التقديرات في الربع المالي الأول

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شهدت شركة Reddit Inc نموًا في إيراداتها بنسبة 48% على أساس سنوي لتصل إلى 243 مليون دولار (أعلى بكثير من التوقعات) في الربع المالي الأول.

لدى Citi نظرة إيجابية على الشركة المدرجة في نيويورك لأنها أصدرت توجيهات مثيرة للإعجاب للربع المالي الحالي أيضًا. وفقًا للرئيس التنفيذي ستيف هوفمان:

نحن نرى هذا كبداية لفصل جديد بينما نعمل على بناء الجيل القادم من $RDDT.

وأضاف محللو سيتي في مذكرة بحثهم يوم الأربعاء أن الشركة التي تبلغ قيمتها 8.0 مليار دولار ومقرها سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا ستعمل على تحسين حصتها السوقية في الإعلانات مع استمرار اتجاهات المشاركة في التحسن للمضي قدمًا.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.