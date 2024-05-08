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أعلنت شركة البرمجيات والتكنولوجيا Emerson Electric Co (NYSE: EMR) عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024 اليوم قبل افتتاح الأسواق الأمريكية.

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كما قامت أيضًا بتحديث توقعاتها للعام بأكمله للعام المالي 2024. كما أعلنت إيمرسون عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.525 دولار أمريكي للسهم الواحد من الأسهم العادية المستحقة الدفع في 10 يونيو 2024 للمساهمين المسجلين في 17 مايو.

النتائج

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ارتفع صافي المبيعات بنسبة 17٪ على أساس سنوي من 3.75 مليار دولار إلى 4.37 مليار دولار خلال هذا الربع.

كما ارتفعت الأرباح قبل الضرائب من 639 مليون دولار في العام السابق إلى 652 مليون دولار.

ارتفعت ربحية السهم بنسبة كبيرة قدرها 25%، من 1.09 دولار للسهم العادي إلى 1.36 دولار.

كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة بشكل جيد، من 924 مليون دولار إلى 1.13 مليار دولار على أساس سنوي. كما ارتفع الهامش بمقدار 140 نقطة أساس إلى 26%، من 24.6%.

توقعات 2024

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قدمت الشركة أيضًا توقعات محدثة لبقية عام 2024:

صافي نمو المبيعات: 15-16% لهذا العام، و11-12.5% للربع الثالث

ربحية السهم: 2.98 دولارًا – 3.08 دولارًا للسنة، و0.92 دولارًا – 0.96 دولارًا للربع الثالث

نمو المبيعات الأساسي: 5.5%-6.5% لهذا العام، 3-4.5% للربع الثالث

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.