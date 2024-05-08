إندونيسيا تشكل لجنة مخصصة لتعزيز تنظيم العملات المشفرة

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اتخذت إندونيسيا خطوة مهمة نحو تشديد رقابتها على صناعة العملات المشفرة من خلال إنشاء لجنة الأصول المشفرة.

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تهدف هذه الخطوة من قبل وكالة تنظيم تداول العقود الآجلة للسلع (Bappebti) إلى تعزيز مراقبة وتنظيم العملات المشفرة ، المعترف بها رسميًا الآن كسلع داخل البلاد.

تشكيل لجنة الأصول المشفرة

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تم الإعلان عن تشكيل لجنة الأصول المشفرة خلال حفل افتتاح BLK 2024 في جاكرتا يوم 2 مايو، وهو جزء من جهود إندونيسيا لدمج العملات المشفرة في إطارها القانوني والتنظيمي.

قامت شركة Bappebti، التي تشرف على تداول السلع، بتوسيع نطاق اختصاصها لتشمل الأصول المشفرة بعد اللوائح التي تم سنها في يناير.

دور اللجنة ومسؤولياتها

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وأكد كاسان، رئيس باببتي، على الدور المحوري للجنة في ضمان التشغيل السلس لصناعة العملات المشفرة ضمن حدود القانون.

“ستكون هذه اللجنة قوة دافعة تضمن استمرار صناعة الأصول المشفرة في العمل بسلاسة وتبقى ضمن الإطار القانوني المعمول به.”

تمثيل وسلطة متنوعة

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تضم اللجنة تكوينًا متنوعًا، بما في ذلك ممثلين عن باببتي، ووزارات حكومية مختلفة، وبورصات العملات المشفرة، ومؤسسات المقاصة، والجمعيات، والأوساط الأكاديمية، وممارسي الصناعة ذوي الصلة.

وهي مكلفة بتحليل تقارير الصناعة، وإدارة قاعدة بيانات مركزية لأصول التشفير، وتقييم المخاطر المرتبطة بهذه الأصول، وامتلاك سلطة اقتراح تغييرات على قائمة الأصول.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.