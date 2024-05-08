تقوم شركة Royal Caribbean بموجة توظيف مع وصول الطلب على الرحلات البحرية إلى مستوى قياسي في عام 2023

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تشرع مجموعة Royal Caribbean Group في حملة توظيف ضخمة، وتخطط لتوظيف حوالي 10000 عامل في عام 2024 لتوظيف سفنها ووجهاتها الخاصة وسط طلب قياسي على الرحلات البحرية.

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البحث العالمي لشركة Royal Caribbean عن الموظفين

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مع وصول حجوزات الرحلات البحرية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، تتعاون شركة رويال كاريبيان مع مجالس السياحة ومشغلي الموانئ في جميع أنحاء العالم لسد الحاجة المتزايدة للعمالة.

يمتد جهد التوظيف العالمي هذا من منطقة البحر الكاريبي إلى أماكن بعيدة مثل غامبيا، مما يسلط الضوء على نهج الشركة الموسع في تحديد مصادر المواهب.

توظف شركة الرحلات البحرية حاليًا حوالي 700 عامل من غامبيا وتتطلع إلى زيادة هذا العدد بشكل كبير.

أسطول رويال كاريبيان المتوسع

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ويتزامن الضغط من أجل المزيد من العمال مع خطط رويال كاريبيان لإدخال ثلاث سفن جديدة إلى أسطولها.

يعد هذا التوسع جزءًا من سبب نمو القوى العاملة في خط الرحلات البحرية، على الرغم من انخفاضها بنسبة 6٪ في نهاية عام 2023 مقارنة بالعام السابق.

التعليم والتدريب مفتاح تحقيق أهداف التوظيف

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إن الجهود المبذولة لتلبية الطلب على العمالة لا تخلو من التحديات.

حثت شركة رويال كاريبيان ومنافستها في الصناعة كرنفال الجامعة البحرية الكاريبية في جامايكا على تعزيز المهارات قصيرة المدى ودورات الشهادات لإعداد المزيد من العمال للمهن في البحر.

وبالمثل، في سانت مارتن، لم تنجح حملة التوظيف التي تهدف إلى توظيف 1000 عامل في جذب عدد كبير من المتقدمين كما كان متوقعا، مما يشير إلى الفجوات المحتملة في الوعي أو الاهتمام بالمهن البحرية.

الاستجابات الإقليمية لجهود التوظيف

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وفي جزر فيرجن البريطانية، يعد الطلب الجديد لدعم التوظيف من شركة رويال كاريبيان هو الأول من نوعه في المنطقة.

أعربت هيئة ميناء جزر فيرجن البريطانية عن عزمها متابعة طلب خط الرحلات البحرية لمعرفة أفضل السبل لتسهيل فرصة العمل واسعة النطاق هذه.

وفي الوقت نفسه، تجري المناقشات في سانت مارتن حول كيفية تحسين نتائج التوظيف بعد أقل من ثلث العدد المستهدف الذي تم تطبيقه خلال حملة العام الماضي.

كيف تسير صناعة الرحلات البحرية؟

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تشير جمعية الرحلات البحرية في فلوريدا والبحر الكاريبي إلى أن هناك حاجة إلى عشرات الآلاف من العمال من منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية حيث يتم نشر سفن جديدة في جميع أنحاء الصناعة.

أحد التحديات الرئيسية التي ذكرتها مجالس السياحة والموانئ هو تثقيف المرشحين المحتملين حول فرص وحقائق العمل في البحر.

بينما تستعد شركة رويال كاريبيان لعام قياسي آخر في الإيرادات وتوسيع الأسطول، تعد مبادرة التوظيف العالمية الخاصة بها عنصرًا حاسمًا في الحفاظ على النمو والاستفادة من الاهتمام المتزايد بعطلات الرحلات البحرية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.