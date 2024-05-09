انخفض سهم Duolingo بنسبة 12% على الرغم من الربحية القياسية ونمو الإيرادات، وإليك السبب

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يواجه Duolingo ، تطبيق تعلم اللغات الشهير، أبطأ معدل لإضافات المشتركين منذ عام 2022، مما يعرض الشركة لخطر الهبوط من تصنيفها العالي في Obsidian League.

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على الرغم من تجاوز توقعات السوق في متوسط الاستخدام اليومي للربع المنتهي في مارس، انخفضت أسهم التطبيق بنسبة 12٪ بين عشية وضحاها، مما يؤكد مخاوف المستثمرين بشأن مسار نموه.

يتمتع Duolingo بنمو مطرد ولكنه يتباطأ في الزخم

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ارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميًا (DAU) بنسبة 55% ليصل إلى 31.4 مليونًا، وهو استمرار للأداء القوي للتطبيق أثناء الوباء عندما تعلم العديد من الأشخاص لغات جديدة أثناء عمليات الإغلاق. ومع ذلك، أعرب لويس فون آهن، الرئيس التنفيذي لشركة Duolingo، عن توقعات حذرة.

“لقد شهدنا 10 أرباع من النمو المتسارع للنشاط اليومي اليومي وظللنا نقول كل ربع سنة تقريبًا: لا يمكن أن يحدث هذا إلى الأبد”.

ربما يكون هذا الاعتراف بالتباطؤ الحتمي قد ساهم في قلق المستثمرين على الرغم من الأرقام الإيجابية الإجمالية.

تسجيل الأرباح ونمو الإيرادات

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وعلى النقيض من تباطؤ النمو، أعلنت شركة Duolingo عن أداء مالي قوي لهذا الربع.

وبلغ صافي دخل الشركة 27 مليون دولار، وهو تحسن كبير مقارنة بخسارة صافية قدرها 2.6 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق.

وشهدت الإيرادات أيضًا زيادة كبيرة بنسبة 45٪ لتصل إلى 167 مليون دولار.

كان هذا النجاح المالي مدفوعًا جزئيًا بالابتكارات في التطبيق واستراتيجيات التسعير الجديدة، بما في ذلك الحزم الأعلى سعرًا للعائلات وخيار الاستخدام غير المحدود المسمى Max، والذي يمثل الآن 10% من المستخدمين النشطين.

توقعات الأرباح ورد فعل المستثمرين

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على الرغم من النتائج المالية القوية والمراجعة التصاعدية لتوقعات الإيرادات لهذا العام إلى 735.5 مليون دولار أمريكي من 729.5 مليون دولار أمريكي، ظل تركيز المستثمرين على تباطؤ وتيرة إضافات المستخدمين الجدد.

وينعكس هذا القلق في سعر الافتتاح المتوقع لأسهم Duolingo، بانخفاض 12% عند 244.64 دولارًا.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.