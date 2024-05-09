جولة Eras Tour لتايلور سويفت تصل إلى باريس اليوم، فماذا يعني ذلك بالنسبة للاقتصاد الأوروبي؟
- هذه الجولة، التي تبدأ في مارس 2023، قد دخلت التاريخ بالفعل مع مبيعات التذاكر التي تزيد عن مليار دولار، وهي الأولى من نوعها.
- تلقى موسيقى سويفت صدى لدى جمهور عريض، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مهارتها في كتابة القصائد الغنائية وسرد القصص.
- ومن المتوقع أن يحضر عروضها في باريس حوالي 42 ألف شخص، منهم حوالي 20% يأتون من الولايات المتحدة.
تابع Invezz على Telegram وTwitter وGoogle الإخباري للحصول على تحديثات فورية >
جلبت تايلور سويفت ، إحدى أيقونات الثقافة الشعبية الأكثر تأثيرًا في القرن، جولة Eras Tour التي حطمت الأرقام القياسية إلى أوروبا ، وبدأت بمهمة مدتها أربع ليالٍ في باريس.
هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.
هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.
هذه الجولة، التي بدأت في مارس 2023، دخلت التاريخ بالفعل من خلال كونها أول جولة تحقق مبيعات تذاكر تزيد عن مليار دولار.
ويتوقع المحللون أن يتضاعف هذا الرقم بحلول نهاية الجولة في فانكوفر في ديسمبر المقبل.
تأثير تايلور سويفت الاقتصادي على الاقتصادات المحليةCopy link to section
يعد وصول سويفت إلى أوروبا أكثر من مجرد حدث موسيقي؛ إنه حافز اقتصادي كبير.
وفقًا لمجموعة الأبحاث QuestionPro، حققت جولات سويفت في الولايات المتحدة العام الماضي ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار للاقتصاد الأمريكي.
وتشير جمعية السفر الأمريكية إلى أن هذا الرقم قد يتجاوز 10 مليارات دولار عند النظر في النفقات غير المباشرة مثل حجوزات الفنادق والمطاعم والمبيعات الأخرى ذات الصلة.
وبينما تواصل سويفت رحلتها عبر مدن مثل باريس، وقريبًا، عواصم أوروبية كبرى أخرى، فمن المتوقع حدوث دفعة اقتصادية مماثلة.
مبيعات تايلور سويفت للبضائعCopy link to section
أفادت ساحة La Defense في باريس أن مبيعات البضائع تضاعفت الأرقام القياسية السابقة. يعد هذا المكان مجرد مثال واحد للشركات المحلية التي تستفيد بشكل كبير من تدفق معجبي Swift، المعروفين باسم Swifties.
وفي لندن، أدى مجرد ذكر حانة محلية، The Black Dog، في ألبوم سويفت الجديد “The Tortured Poets Society” إلى زيادة عدد الزوار، مما أظهر تأثيرها الكبير على الاقتصادات المحلية.
قاعدة المعجبين والتأثير الثقافيCopy link to section
تلقى موسيقى سويفت صدى لدى جمهور عريض، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مهارتها في كتابة القصائد الغنائية وسرد القصص.
ومن المتوقع أن يحضر عروضها في باريس حوالي 42 ألف شخص، منهم حوالي 20% يأتون من الولايات المتحدة.
لا تؤكد حركة المعجبين الدولية هذه على جاذبيتها العالمية فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على دور الجولة في تعزيز السياحة.
إلى أين يتجه تايلور في أوروبا؟Copy link to section
ومع انتقال سويفت لتقديم عروضها في دول مثل السويد والبرتغال وإسبانيا وبريطانيا وأيرلندا وهولندا وسويسرا وإيطاليا وألمانيا وبولندا والنمسا، من المتوقع أن تعكس كل محطة الظواهر الاقتصادية والثقافية التي لوحظت في باريس.
إن النجاح المستمر لجولة Eras Tour لا يعزز مكانة تايلور سويفت كنجمة عالمية فحسب، بل أيضًا كمؤثر اقتصادي مهم في المدن التي تزينها بأدائها.
تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.
استثمر في الأسهم والأصول الرقمية وصناديق المؤشرات المتداولة والمزيد في دقائق مع وسيطنا المفضل، Plus500.