هؤلاء هم الرؤساء التنفيذيون الأعلى أجرًا في الولايات المتحدة ولن تخمن من هو رقم 1

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في عام 2023، شهدت المستويات العليا في الشركات الأمريكية أرقام تعويضات قياسية، حيث تصدر الرئيس التنفيذي لشركة Broadcom ، هوك تان، المخططات. وقدرت قيمة حزمة رواتبه لعام 2023 بمبلغ ضخم قدره 161.8 مليون دولار، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة.

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تسلط هذه الزيادة في أجور المسؤولين التنفيذيين الضوء على المكافآت المربحة بشكل متزايد في قمة الشركات الكبرى، كما أوردت شركة Equilar ، التي تتتبع بيانات التعويضات التنفيذية.

جوائز الأسهم تدفع تعويضات عالية

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في حين أن هذه الأرقام مذهلة، فمن المهم ملاحظة أن الكثير من تعويضات كبار المديرين التنفيذيين تأتي في شكل جوائز أسهم، والتي غالبًا ما تكون مشروطة بتحقيق معالم الأداء.

ويعكس هذا اتجاهاً في الكيفية التي تهدف بها الشركات إلى مواءمة مصالح كبار المسؤولين التنفيذيين لديها مع مصالح المساهمين.

ارتفع متوسط رواتب الرؤساء التنفيذيين بنسبة 11.4% عن العام الماضي

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في منتصف موسم التوكيل لهذا العام، تظهر البيانات أن متوسط حزمة التعويضات للرؤساء التنفيذيين للشركات التي تتجاوز إيراداتها مليار دولار قد ارتفع إلى 23.7 مليون دولار – بزيادة قدرها 11.4٪ عن العام السابق.

يعد هذا الاتجاه التصاعدي في رواتب الرؤساء التنفيذيين أكثر وضوحًا من الزيادة التي بلغت 7.7٪ في العام الماضي في نفس الوقت.

كبار المديرين التنفيذيين وأرباحهم

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لا يحتل جميع الرؤساء التنفيذيين ذوي الأجور المرتفعة أعلى قائمة الأرباح، حيث احتلت شخصيات معروفة مثل تيم كوك من شركة أبل وساتيا ناديلا من مايكروسوفت المركزين السادس والتاسع على التوالي.

وقدرت قيمة تعويض كوك بـ 63.2 مليون دولار، في حين بلغت قيمة تعويض ناديلا 48.5 مليون دولار.

وعلى الرغم من عدم وجودهم في القمة، إلا أن أرباحهم الكبيرة تعكس أدوارًا مهمة في الشركات المؤثرة عالميًا.

إيرادات الشركات مقابل نسب أجور الرئيس التنفيذي

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ويسلط التقرير الضوء أيضًا على التفاوت في نسب الأجور بين الرؤساء التنفيذيين والعاملين العاديين، وهو ما كان نقطة خلاف في المناقشات حول عدم المساواة في الدخل.

على سبيل المثال، تبلغ نسبة أجور الرئيس التنفيذي لشركة Coty Sue Nabi 3769 إلى 1، مما يعكس فجوة واسعة بين أرباح المديرين التنفيذيين وأرباح العمال.

فيما يلي قائمة ببعض الرؤساء التنفيذيين الأعلى أجرًا في الولايات المتحدة بالإضافة إلى أرباحهم لعام 2023:

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هوك تان، برودكوم – 161.8 مليون دولار

نيكيش أرورا، بالو ألتو نتوركس – 151.4 مليون دولار

– 151.4 مليون دولار سو نابي، كوتي – 149.4 مليون دولار

– 149.4 مليون دولار كريستوفر وينفري، شركة تشارتر للاتصالات – 89.1 مليون دولار

– 89.1 مليون دولار ويل لانسينغ، فيكو – 66.3 مليون دولار

– 66.3 مليون دولار تيم كوك، أبل – 63.2 مليون دولار

جاي تشودري، Zscaler – 57.8 مليون دولار

– 57.8 مليون دولار – حميد مقدم، برولوجيس – 50.9 مليون دولار

– 50.9 مليون دولار ساتيا ناديلا، مايكروسوفت – 48.5 مليون دولار

شانتانو ناراين – شركة أدوبي – 44.9 مليون دولار

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.