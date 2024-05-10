هوندا تحقق أرباحًا قياسية للربع الأول: أرباح التشغيل تصل إلى 1.38 تريليون ين

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اليوم، في 10 مايو 2024، أعلنت شركة Honda Motor Co., Ltd. عن أرباحها للربع الأول من العام المالي 2024.

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وصلت أرباح هوندا التشغيلية لهذا الربع إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1 تريليون 381.9 مليار ين، وبلغ هامش الربح التشغيلي 6.8%.

صافي مبيعات وأرباح مجموعة هوندا

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ارتفعت مبيعات أعمال هوندا للدراجات النارية في أوروبا مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ إجمالي مبيعاتها 18 مليونًا و819 ألف وحدة. وشهدت أرباحها التشغيلية أعلى مستوى تاريخي بلغ 556.2 مليار ين.

ارتفعت مبيعات أعمال السيارات للشركة في أمريكا الشمالية، حيث بلغ إجمالي المبيعات 4 ملايين و109 آلاف وحدة. وبلغت أرباح التشغيل 560.6 مليار ين.

ومع ذلك، انخفضت مبيعات أعمال منتجات الطاقة لشركة هوندا في أمريكا الشمالية، حيث بلغ إجمالي مبيعاتها 3 ملايين و812 ألف وحدة. وفي أعمال منتجات الطاقة للشركة وغيرها من الأعمال، بلغت الأرباح التشغيلية سالب 8.8 مليار ين.

وفي قطاع الخدمات المالية، بلغت الأرباح التشغيلية 273.9 مليار ين.

ارتفعت أرباح التشغيل المجمعة لشركة هوندا بمقدار 601.2 مليار ين لتصل إلى 1 تريليون 381.9 مليار ين خلال هذا الربع نتيجة لتحسن ربحية الطراز وزيادة مبيعات وحدات السيارات.

بلغ العائد على الاستثمار للشركة 9.1٪ والعائد على حقوق المساهمين 9.3٪.

تحسنت الأرباح قبل ضريبة الدخل بمقدار 762.8 مليار ين مقارنة بالعام المالي 2023، مما أدى إلى إجمالي أرباح قدرها 1 تريليون 642.3 مليار ين.

وبلغ التدفق النقدي الحر لشركة هوندا لشركات الخدمات غير المالية 1 تريليون 460.9 مليار ين. وبلغ صافي النقد في نهاية الفترة 3 تريليون و761.6 مليار ين إجمالاً.

التوقعات المستقبلية

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بحلول السنة المالية 25، تهدف الشركة إلى تحقيق ربح تشغيلي قدره 1 تريليون 420 مليار ين وهامش ربح تشغيلي قدره 7%.

زادت مصادر الاستثمار المستقبلية لشركة هوندا بمقدار تريليون ين مقارنة بالعام المالي 2023 إلى ما يقرب من 3 تريليون ين. كانت توزيعات الأرباح البالغة 68 ينًا في هذا الربع أعلى بمقدار 28 ينًا من السنة المالية 23. وتتوقع الشركة، في السنة المالية 25، أنها ستقوم بإعادة شراء أسهم بقيمة 300 مليار ين.

وتشمل المبادرات للسنة المالية المقبلة إعادة شراء أسهم بقيمة 300 مليار ين. كما أن الشركة في طريقها لتحقيق هامش ربح تشغيلي بنسبة 7%.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.