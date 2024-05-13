يقوم Van Eck بتخفيض حصته في أسهم Lemonade: هل يجب عليك ذلك أيضًا؟

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أعلنت شركة Van Eck Associates Corp للتو أنها قلصت حصتها في شركة Lemonade Inc (NYSE: LMND). ولا تزال أسهم شركة التأمين مرتفعة بأكثر من 15% عند الكتابة.

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باع Van Eck ما قيمته 244000 دولار من LMND

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خفضت شركة إدارة الاستثمار تعرضها للدولار LMND بأكثر من 28٪ في الربع الرابع.

لقد باعت ما مجموعه 6053 سهمًا من أسهم Lemonade مقابل حوالي 244000 دولار، لكنها لا تزال تمتلك حوالي 15000 سهم من الشركة التي يقع مقرها في نيويورك.

تصل الأخبار بعد أسبوعين من إعلان Lemonade عن نتائجه المالية للربع الأول والتي تجاوزت تقديرات الشارع. وقالت $LMND أيضًا إنها ستحقق التعادل على أساس التدفق النقدي بحلول نهاية عام 2024.

انخفضت أسهم Lemonade بأكثر من 10٪ خلال العام عند كتابة هذا التقرير.

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كانت القوة في الربع الأول من Lemonade مرتبطة بشكل أساسي بـ PYD (تطوير العام السابق)، وفقًا للمحللين في Jefferies.

يستمرون في تصنيف LMND $ على أنه “أداء ضعيف” نظرًا لأنه من غير المرجح أن تتكرر هذه الميزة. يشير هدف السعر البالغ 16 دولارًا إلى انخفاض بنسبة 10٪ تقريبًا من هنا.

لا تزال شركة Jefferies هبوطية على أسهم Lemonade حيث يتوقع خبراؤها حدوث خسائر مرتبطة بالطقس في المستقبل. إنهم مترددون في تغيير موقفهم من شركة التأمين حتى يكون هناك المزيد من الأدلة على أنها تتجه نحو الربحية المستدامة.

لاحظ أن الشركة المدرجة في نيويورك لا تدفع أرباحًا عند الكتابة. لذا، فإن امتلاكها كوسيلة للدخل السلبي ليس أمرًا جذابًا أيضًا.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

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