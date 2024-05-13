خطوة فايزر التالية: هل يمكنها تجاوز 30 دولارًا؟

واجهت شركة Pfizer Inc. (NYSE:PFE) تحديًا كبيرًا في عام 2023 في سوق الأسهم، حيث انخفضت أسهمها من أكثر من 50 دولارًا إلى مستوى منخفض بلغ 25 دولارًا. ومع ذلك، تشير التطورات الأخيرة إلى تحول محتمل لشركة الأدوية العملاقة. في 1 مايو 2024، أعلنت شركة فايزر عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الأول من العام.

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تجاوزت أرباح السهم الواحد غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا البالغة 0.82 دولارًا أمريكيًا التوقعات بمقدار 0.31 دولارًا أمريكيًا، في حين تجاوزت الإيرادات البالغة 14.9 مليار دولار التقديرات بمقدار 980 مليون دولار. على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 19.5٪ على أساس سنوي، ظلت شركة Pfizer متفائلة، حيث أكدت من جديد توجيه إيرادات العام بأكمله من 58.5 دولارًا إلى 61.5 مليار دولار ورفعت توجيه ربحية السهم المخفف المعدل إلى 2.15 دولارًا إلى 2.35 دولارًا. وتتوقع الشركة أيضًا تحقيق وفورات صافية في التكاليف لا تقل عن 4 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2024 من برنامج إعادة تنظيم التكاليف المعلن عنه مسبقًا.

تأتي هذه النتائج المالية الإيجابية وسط مشهد مليء بالتحديات، لا سيما مع انخفاض الإيرادات من منتجات فايزر الخاصة بفيروس كورونا، وكوميرناتي، وباكسلوفيد. وعلى الرغم من ذلك، شهدت منتجات الشركة غير المرتبطة بفيروس كورونا نموًا تشغيليًا، مع أداء قوي من Eliquis والعروض الرئيسية الأخرى. أكد ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، على الأداء القوي لمجموعة منتجاتها غير المتعلقة بفيروس كورونا، مسلطًا الضوء على زيادة الإيرادات من الإطلاقات التجارية الأخيرة والمنتجات المكتسبة.

الآن، بعد أن مهدت البيانات المالية الأخيرة لشركة Pfizer المسرح، دعونا نتعمق في الرسوم البيانية لتحليل ما إذا كان سهم الشركة يمكن أن يتجاوز علامة 30 دولارًا ويحافظ على انتعاشه.

مستوى الدعم الذي صمد أمام اختبار الزمن

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نظرة واحدة على الرسم البياني الأسبوعي طويل المدى لشركة Pfizer ويصبح من الواضح كيف كان سعر 25 دولارًا بمثابة دعم قوي للسهم لأكثر من 10 سنوات حتى الآن، بما في ذلك أثناء انهيار فيروس كورونا. هذه المرة أيضًا، وجد السهم دعمًا بالقرب من هذا المستوى حيث انخفض إلى أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعًا عند 25.20 دولارًا في 26 أبريل.

مخطط PFE بواسطة TradingView

منذ إصدار أرقام الربع الأول، ارتد السهم بأكثر من 10% من هذا المستوى، الأمر الذي يجب أن يوفر بصيص أمل للمساهمين الحاليين في شركة فايزر. ولكن، بصرف النظر عن ذلك، فهو يوفر أيضًا دخولًا منخفض المخاطر للمستثمرين المتفائلين بالسهم. يمكنهم الشراء عند المستويات الحالية بالقرب من 28 دولارًا، مع الحفاظ على وقف الخسارة عند 25 دولارًا.

إذا ارتفع السهم من هنا، فسيكون لديهم الكثير ليكسبوه بينما يخاطرون بنسبة 10-12٪ فقط في هذا الاستثمار.

يحتاج إلى تجاوز مستويات المقاومة على المدى القريب لتحقيق حركة صعودية مستدامة

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على المدى القصير، لكل 4 ساعات، تبدو الرسوم البيانية لسهم شركة Pfizer قوية بشكل استثنائي الآن مع وجود جميع مؤشرات الاتجاه في عمق المنطقة الخضراء. ومع ذلك، يواجه السهم مقاومة قريبة. منذ بداية العام، فشل مرتين في تجاوز 28.8 دولارًا. علاوة على ذلك، فإن ارتداد 61.8% للهبوط من 34 دولارًا إلى 25.2 دولارًا يقع أيضًا عند 28.56 دولارًا.

مخطط PFE بواسطة TradingView

بالنسبة للمتداولين المتفائلين بالسهم، من الناحية المثالية، يجب عليهم الانتظار حتى يغلق فوق 28.8 دولارًا ليوم واحد لفتح مراكز شراء. إذا تمكنت من القيام بذلك، فيمكنهم الحفاظ على وقف الخسارة عند 26.94 دولارًا أمريكيًا وركوبه حتى 34 دولارًا أمريكيًا.

التجار الذين يميلون إلى الهبوط على السهم لديهم دخول منخفض المخاطر هنا. يمكنهم بيع السهم عند المستويات الحالية عند 28 دولارًا مع الحفاظ على وقف الخسارة ببضعة سنتات فوق 28.8 دولارًا. إذا بدأ السهم في الانخفاض، فيمكنهم جني أرباح بالقرب من 25.5 دولارًا.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

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