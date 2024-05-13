يقال إن Walgreens تتصل بمشتري Boots المحتملين
- تعمل Walgreens مع المستشارين لإجراء محادثات أولية مع المشترين المحتملين.
- Boots - تقدر قيمة سلسلة الصيدليات التي يقع مقرها في المملكة المتحدة بما يقرب من 9.0 مليار دولار.
- انخفض سهم Walgreens حاليًا بأكثر من 30٪ مقارنة ببداية عام 2024.
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بدأت شركة Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ: WBA) في الكتابة بعد تقرير يفيد بأنها تتصل بالمشترين الذين قد يكونون مهتمين بالاستحواذ على شركة Boots.
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تبلغ قيمة سلسلة الصيدليات التي يقع مقرها في نوتنغهام بالمملكة المتحدة ما يقرب من 9.0 مليار دولار.
وأضاف تقرير بلومبرج يوم الاثنين أن شركة Walgreens قد تعاونت بالفعل مع المستشارين لإجراء محادثات أولية مع المشترين المحتملين.
ما تخطط الشركة المدرجة في بورصة ناسداك للقيام به بالعائدات بشرط أن تضمن بالفعل صفقة لا يزال غير واضح. ومع ذلك، فإن خفض الدين في ميزانيتها العمومية قد يكون احتمالا.
إن أسهم Walgreens Boots Alliance التي تدفع حاليًا عائدًا صحيًا على الأرباح بنسبة 5.47٪، انخفضت الآن بأكثر من 30٪ مقارنة ببداية عام 2024.
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تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.
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