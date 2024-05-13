افتتح سهم GameStop بارتفاع بنسبة 45% يوم الاثنين: وإليك السبب

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افتتحت شركة GameStop Corp (NYSE:GME) بارتفاع بنسبة 40٪ تقريبًا يوم الاثنين بعد أن نشرت “Roaring Kitty” منشورًا على “X” لأول مرة منذ عام 2021.

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ما أهمية Roaring Kitty بالنسبة لـ $GME؟

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يعد هذا أمرًا مهمًا نظرًا لأن Keith Gill الذي يستخدم “Roaring Kitty” على X و”DeepF******Value” على Reddit هو الذي ألهم الضغط القصير لعام 2021.

ولذلك فهو رائد جنون الأسهم الميمية إذا جاز التعبير.

حتى أن جيل واجه دعوى قضائية جماعية زعمت أنه تصرف كما لو كان جديدًا في التداول ولكنه كان محترفًا مرخصًا بدلاً من ذلك. وأدلى المسوق السابق في شركة ماساتشوستس للتأمين على الحياة بشهادته أمام الكونجرس أيضًا.

اكتسب سهم GameStop الآن حوالي 150٪ في أقل من شهر – وهو مع ذلك لا يُقارن بالارتفاع القصير في عام 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=9ya7dXF7EAk

هل يستحق سهم GameStop الشراء في مايو؟

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ارتفع سعر GME $ في الأسابيع الأخيرة على الرغم من أنه أعلن عن ربع مخيب للآمال في أواخر مارس.

شهدت شركة البيع بالتجزئة لبضائع ألعاب الفيديو انخفاض مبيعاتها بنسبة 20٪ في الربع المالي الرابع بينما جاءت أرباح السهم الواحد البالغة 21 سنتًا أقل بكثير من تقديرات الشارع أيضًا.

لاحظ أن الارتفاع الهائل في أسهم GameStop هذا العام لا تدعمه الأساسيات في حد ذاته. في الواقع، يوصي مايكل باتشر – محلل Wedbush Securities بالحذر نظرًا لأن أسهم الشركة التي يقع مقرها في Grapevine، تكساس قد تنخفض إلى 5.0 دولارات في الأشهر المقبلة ( اقرأ المزيد ).

الشركة المدرجة في نيويورك لا تدفع حاليًا أرباحًا أيضًا. لذا، فإن هذا الجانب من قصتها ليس مثيرًا بشكل خاص أيضًا.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

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