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مرت شركة تاتا موتورز المحدودة (TATAMOTORS.NS)، شركة تصنيع السيارات متعددة الجنسيات ومقرها في مومباي بالهند، بعطلة نهاية أسبوع صعبة ويوم الاثنين حتى الآن.

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انخفضت أسهم شركة تاتا بما يقرب من 9% اليوم في وقت كتابة هذا المقال، وما يقرب من 100 روبية هندية (93.80 روبية هندية) منذ صباح الجمعة – حيث خسرت ما يقرب من 10% من إجمالي سعر السهم الحالي. لكن لماذا؟

الإعلان عن أرباح شركة تاتا الأخيرة

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في 10 مايو ، أصدرت شركة تاتا موتورز نتائجها المالية للربع الرابع لعام 2024.

كانت الأرباح ضمن توقعات السوق إلى حد كبير، وأظهرت مرونة خلال ربع عام مليء بالتحديات، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 13% لتصل إلى 120.0 ألف كرور روبية للمجموعة بأكملها، مع تسجيل شركة تاتا موتورز المحدودة نفسها إيرادات قياسية مرتفعة بلغت 437.9 ألف كرور روبية، وهو رقم قياسي على الإطلاق ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 62.8 ألف كرور روبية وصافي ربح قدره 31.8 ألف كرور روبية.

نظرة حذرة – رد فعل حذر للغاية

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على الرغم من النتائج المالية الجيدة التي أظهرت أن مجموعة تاتا قد تجاوزت السنة المالية 2024 بشكل جيد، فإن نقطة الحديث الحقيقية في دعوة الأرباح كانت التوقعات التي قدمتها شركة تاتا وأقسامها الفرعية جاكوار ولاند روفر (JLR) للسنة المالية 2025.

وقد عبرت كل هذه الأمور عن توقعات حذرة ومتشائمة قليلاً للعام المقبل. في حين توقعت جاكوار لاند روفر أن تظل هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك ثابتة للعام المقبل، وتوقعت شركة تاتا لمركبات الركاب أن تؤدي “عوامل خارجية” إلى إبقاء النمو “معتدلاً”.

وفي الوقت نفسه، وصفت شركة تاتا للمركبات التجارية بأنها “متفائلة بحذر بشأن الطلب المحلي مع مراقبة التطورات الجيوسياسية وأسعار الفائدة وأسعار الوقود والتضخم عن كثب”.

لم تتقبل معنويات السوق هذه التصريحات بلطف، حيث انخفض سعر سهم Tata من 1047 روبية يوم الجمعة بعد إعلان الأرباح إلى 950.30 روبية فقط اليوم.

الأعصاب الانتخابية للسوق

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ومن الجدير بالذكر أيضًا أن المستثمرين العالميين كانوا متوترين فيما يتعلق بالأسهم الهندية في الآونة الأخيرة، حيث أن البلاد حاليًا بصدد إجراء انتخابات وطنية لديها القدرة على خلق حالة من عدم اليقين السياسي الحقيقي للبلاد في حالة ظهور أي مفاجآت.

في الواقع، أشار المدير التنفيذي لشركة تاتا موتورز، جيريش واغ، مباشرةً إلى ذلك في بيانه المتعلق بالأرباح، قائلًا إن مبيعات المركبات التجارية للشركة داخل الهند “تأثرت بالتأثير الأساسي المرتفع للسنة المالية 23، والانتخابات التي أجريت في 5 ولايات والإعلان عن الأرباح العامة”. انتخابات.”

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.