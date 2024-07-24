تستعد شركة BYD للتفوق على شركة Tesla في مبيعات السيارات الكهربائية على الرغم من سحب استثمارات بافيت

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

مع تراجع الطلب على السيارات الكهربائية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا، تسير شركة BYD الصينية لصناعة السيارات الكهربائية على الطريق الصحيح للتفوق على شركة Tesla في مبيعات السيارات هذا العام. وعلى الرغم من تطبيق التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية في هذه المناطق لتعزيز المصنعين المحليين وتحقيق الأهداف السياسية، فإن شركة BYD تزدهر من خلال توسيع وجودها في السوق عالميًا، لا سيما في البلدان الآسيوية الأخرى.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

صعود BYD النيزكي في سوق السيارات الكهربائية

Copy link to section

إن النمو السريع لشركة BYD يلفت الأنظار، حيث أن الشركة على وشك تجاوز Tesla في مبيعات السيارات الكهربائية لهذا العام.

ويتجلى هذا المسار المثير للإعجاب على الرغم من مواجهة الحواجز الجمركية في الولايات المتحدة وأوروبا.

ومؤخرًا، أعلنت شركة BYD عن استثمار بقيمة مليار دولار في تركيا ، وافتتحت منشأة في تايلاند، وتتعاون مع شركة Mega Conglomerate لإنشاء عمليات في باكستان.

وفي حين أن هذه التوسعات واعدة، إلا أن نمو الشركة يمكن أن يعوقه المقاومة المحتملة من الولايات المتحدة وأوروبا، الحريصتين على الحد من نفوذ BYD في الأسواق الناشئة.

كفاح تسلا والميزة التنافسية لشركة BYD

Copy link to section

أصدرت Tesla، المنافس الرئيسي لشركة BYD، تقرير أرباح ربع سنوي باهتًا مع ربحية السهم البالغة 0.52 دولار، وهو أقل من تقديرات المحللين البالغة 0.62 دولار، ويمثل انخفاضًا بنسبة 43٪ على أساس سنوي.

في المقابل، أظهرت BYD بالفعل هيمنتها من حيث الحجم، حيث قامت بشحن 526.049 سيارة كهربائية في الربع الرابع من العام السابق، مقارنة بـ 484.507 سيارة من Tesla.

على الرغم من تزايد حجم مبيعات BYD، تظل Tesla أكبر شركة سيارات من حيث القيمة السوقية، بقيمة 786 مليار دولار، وهو ما يفوق بكثير BYD البالغة 100 مليار دولار.

بافيت يخفض حصته في BYD إلى أقل من 5%

Copy link to section

وسط صعود BYD، يواصل وارن بافيت تقليص حصته في الشركة. أدت خطوته الأخيرة إلى خفض ممتلكاته من 5.06% إلى 4.94%، مما يعني أنه لم يعد بحاجة إلى الإبلاغ عن مبيعاته من الأسهم في بورصة هونج كونج.

عادة، عندما تبيع شركة بيركشاير هاثاواي أسهمًا في شركة ما، يتعرض سعر السهم لضربة. ومع ذلك، كانت BYD استثناءً، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن بافيت كان يخفض حصته تدريجيًا لسنوات.

في وقت ما من عام 2008، امتلكت بيركشاير حصة 40٪ في BYD. حتى عندما وصل سهم BYD إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في عام 2022، ظل بافيت يحتفظ بأكثر من 20٪. وعلى مدى العامين الماضيين، باع أكثر من 75% من تلك الحصة.

وجهات نظر المحللين بشأن تحرك بافيت

Copy link to section

يتفق المحللون عمومًا على أن استمرار بافيت في سحب استثماراته من BYD ليس مفاجئًا. وأشار المحلل أنجوس تشان إلى أن “هذا استثمار مربح، ولكن في نهاية المطاف ستبيع بيركشاير جميع أسهمها في BYD”.

وفي الوقت نفسه، يشير جويل ينج من نومورا إلى أن التوترات الجيوسياسية تؤثر جزئيًا على هذه المبيعات.

أشارت شركة بيركشاير هاثاواي إلى محور استراتيجي نحو المزيد من الفرص داخل الولايات المتحدة.

وتعكس الإجراءات التي اتخذها بافيت مؤخراً، بما في ذلك سحب الاستثمارات بالكامل من شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات بسبب التوترات السياسية بين تايوان والصين، هذا التحول.

ومع استمرار شركة BYD في النمو على مستوى العالم، فإن قدرتها على التغلب على هذه العقبات ستكون حاسمة في الحفاظ على مسارها التصاعدي.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.