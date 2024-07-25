أرباح شركة Royal Caribbean للربع الثاني: مشغل الرحلات البحرية يرفع توجيهات أرباح العام بأكمله، ويعيد توزيع الأرباح

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قامت شركة Royal Caribbean Cruises Ltd. برفع توجيهات أرباحها للعام بأكمله بعد الربع الثاني القوي بشكل استثنائي، مدفوعًا بارتفاع الطلب على رحلاتها البحرية.

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وسجلت الشركة التي تتخذ من ميامي مقرا لها دخلا صافيا قدره 854 مليون دولار، أو 3.11 دولار للسهم، للربع الثاني، مقارنة بـ 459 مليون دولار، أو 1.70 دولار للسهم، في نفس الفترة من العام الماضي.

وقد دفعت هذه الزيادة الكبيرة شركة رويال كاريبيان إلى تحديث توقعاتها المالية لهذا العام.

التسعير الأقوى يعزز إيرادات رويال كاريبيان

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تجاوزت نتائج الربع الثاني لشركة رويال كاريبيان التوقعات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الأسعار القوية واستمرار قوة الإيرادات على متن الطائرة.

وأرجعت الشركة أداءها الأفضل من المتوقع إلى الطلب القوي على الرحلات البحرية، مما سمح لها بتحقيق قوة تسعير أعلى وزيادة الإيرادات من الأنشطة والخدمات على متن السفينة.

وقالت رويال كاريبيان في بيان:

وكانت هذه النتائج أفضل من توجيهات الشركة بسبب الأسعار القوية والقوة المستمرة في الإيرادات الداخلية.

أدت النتائج المالية الرائعة للشركة إلى مراجعة تصاعدية لتوجيهات أرباح العام بأكمله للمرة الثانية هذا العام.

وتتوقع رويال كاريبيان الآن أن تتراوح ربحية السهم المعدلة (EPS) بين 11.35 دولارًا و11.45 دولارًا، ارتفاعًا من النطاق السابق البالغ 10.70 دولارًا إلى 10.90 دولارًا والذي أُعلن عنه في أبريل.

إعادة توزيع الأرباح والاستقرار المالي

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بالإضافة إلى رفع توجيهات أرباحها، أعلنت شركة رويال كاريبيان عن إعادة توزيع الأرباح، لتصبح أول شركة رحلات بحرية تقوم بذلك منذ الوباء.

وستدفع الشركة أرباحًا ربع سنوية قدرها 40 سنتًا للسهم الواحد، مما يسمح للمساهمين بالاستفادة من الأداء المالي القوي للشركة والطلب القياسي على السفر.

كانت شركة Royal Caribbean قد أوقفت سابقًا دفع تعويضاتها البالغة 78 سنتًا في عام 2020 حيث تعاملت مع الإغلاق على مستوى الصناعة الناجم عن جائحة COVID-19.

تمثل إعادة توزيع الأرباح علامة فارقة هامة في تعافي الشركة، حيث وصلت إلى أهدافها المالية قبل 18 شهرًا من الموعد المحدد.

الطلب الاستثنائي يدفع النمو القوي

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لقد كان الطلب الاستثنائي على الرحلات البحرية عاملاً رئيسياً في النمو القوي لشركة رويال كاريبيان وتحسين التوقعات المالية.

وشهدت الشركة ارتفاعًا في الحجوزات وارتفاعًا في الإنفاق على متن الطائرة، مما ساهم في أدائها القوي في الربع الثاني.

يعكس الطلب المتزايد على الرحلات البحرية اتجاهًا أوسع في صناعة السفر، حيث يعود المستهلكون إلى السفر الترفيهي بحماس متزايد بعد الوباء.

وقد مكّن هذا الاتجاه شركة رويال كاريبيان من الاستفادة من قوتها التسعيرية وتحقيق نمو كبير في الإيرادات.

ماذا تقترح الإرشادات المحدثة؟

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تؤكد توجيهات الأرباح المحدثة لشركة Royal Caribbean وإعادة توزيع الأرباح على الوضع المالي القوي للشركة وقدرتها على التغلب على التحديات التي يفرضها الوباء.

ومع استمرار ارتفاع الطلب على الرحلات البحرية، تتمتع شركة رويال كاريبيان بوضع جيد لتحقيق أهدافها المالية وتقديم قيمة لمساهميها.

ومن المتوقع أن يؤدي تركيز الشركة على تعزيز تجربة الرحلات البحرية، إلى جانب التسعير الاستراتيجي وإدارة الإيرادات، إلى دفع النمو المستمر والربحية في الأرباع القادمة.

بفضل مكانتها المالية القوية وبيئة الطلب القوية، تستعد شركة رويال كاريبيان للحفاظ على مكانتها الرائدة في صناعة الرحلات البحرية.

يسلط الأداء القوي لشركة Royal Caribbean في الربع الثاني وتوجيهات الأرباح المحدثة الضوء على مرونة الشركة وقدرتها على الازدهار في بيئة مليئة بالتحديات.

ومع استمرار تعافي صناعة الرحلات البحرية وتطورها، تظل رويال كاريبيان لاعبًا رئيسيًا، حيث تقدم تجارب استثنائية لركابها وقيمة لمساهميها.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.