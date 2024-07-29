توقعات Algorand: أكثر من 90% من حاملي ALGO يتعرضون للخسارة وسط ثبات الأسعار

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بينما يحتفل عشاق العملات المشفرة بتحرك البيتكوين نحو مستوى 70 ألف دولار، يتوقع مستثمرو Algorand (ALGO) خسائر كبيرة.

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تشير البيانات إلى أن 92% من حاملي ALGO يحسبون الخسائر بالأسعار الحالية. 5% فقط هي أموال، و3% عند نقطة التعادل.

Source -IntoTheBlock

يأتي ذلك بعد تحركات Algorand الهبوطية خلال الأشهر القليلة الماضية. وانخفضت العملة البديلة بنسبة 55.2٪ من أعلى مستوى لها في عام 2024 عند 0.3189 دولار، والذي وصلت إليه في مارس، ليتم تداولها عند 0.1441 دولار في وقت النشر.

أصحاب ALGO باللون الأحمر

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توضح بيانات IntoTheBlock الاتجاه الهبوطي الذي اجتاح العملة البديلة مؤخرًا، مع نفاد أموال أكثر من 90٪ من المستثمرين.

وهذا يعني أن سعر ALGO الحالي أقل من المتوسط المدفوع أثناء شراء الأصول. حوالي 18.93 مليون، وهو ما يمثل 92٪ من إجمالي العناوين، يتكبدون خسائر في وقت النشر.

اشترى معظم هؤلاء المستثمرين عندما تم تداول ALGO فوق سعر 0.16 دولار. تم تغيير الرمز المميز إلى ما هو أبعد من منطقة القيمة الحيوية هذه في يونيو 2024.

وفي الوقت نفسه، فإن 1.09 مليون عنوان، تمثل 5.32% من جميع محافظ ALGO، تحتفظ بالأصول بربح.

توقعات سعر ALGO الحالية

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يُصدر الرمز الأصلي إشارات انتعاش بعد انخفاض الأسبوع الماضي بأكثر من 5٪. ارتفعت ALGO بنسبة 2.55٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية لتتأرجح عند 0.14443 دولار في وقت النشر.

ALGO 1D Chart on Coinmarketcap

يعكس المسار الحالي للبديل اتجاهات السوق الواسعة، ويبدو أن Algorand مستعدة لاتجاهات صعودية قوية. تتطلع ALGO إلى الاستفادة من الارتفاع الأخير الذي حققته Bitcoin نحو مستوى 70 ألف دولار (مما أدى إلى تنشيط سوق العملات البديلة).

علاوة على ذلك، تحتفظ Algorand بنظام بيئي حي حيث يتفاعل المستثمرون بشكل متزايد مع blockchain

تظهر البيانات الأخيرة أن معاملات ALGO تجاوزت 2 مليار دولار.

تظل زيادة نشاط المستخدم أمرًا ضروريًا في تحفيز عمليات الاسترداد المستقرة لشركة Algorand.

كما يؤكد تحليل الأسعار الحالي على الزيادات الوشيكة لـ ALGO. اخترق البديل الوتد الهابط على الرسم البياني اليومي، مما يشير إلى تغيرات الاتجاه.

في حين أن معظم مستثمري Algorand يحسبون الخسائر، فإن استقرار السوق الواسع وتعزيز معنويات المستثمرين يؤكدان التعافي المحتمل لـ ALGO.

يمكن أن يؤدي زخم الشراء المعزز إلى دفع البديل نحو أعلى مستوى له عند 0.16 دولار قبل أن يمتد إلى ATHs الجديدة.

وفي الوقت نفسه، لا يزال نقاد العملات المشفرة متفائلين بشأن الارتفاع الهائل في عام 2024، مشيرين إلى تطورات مثل تخفيضات أسعار الفائدة والانتخابات الأمريكية.

تحوم عملة البيتكوين عند 69.5 ألف دولار بعد مكاسب يومية تزيد عن 3٪ بقيادة ترامب. يعتقد محلل العملات المشفرة مايكل فان دي بوب أن الاستقرار بعد نطاق 60 ألف دولار – 62 دولارًا سيستدعي استمرار الاتجاه الصعودي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الأسابيع المقبلة.

#Bitcoin is back at $70,000!



Donald Trump's speech has provided a positive impact, through which Bitcoin might be facing an ATH test in the coming weeks.



As long as it stays above $60-62K, we're in good territory for further continuation pic.twitter.com/PVdmRjJKoN — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 29, 2024

سوف ترحب مشاعر السوق هذه بموسم العملات البديلة “التأرجح الكامل”، مما ينقذ ALGO من اتجاهاته الهبوطية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.