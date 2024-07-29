لا يزال إرث Dog Kabosu قائمًا: New Shiba Inu، Neiro، يثير ضجة كبيرة في مجتمع العملات المشفرة

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يعج قطاع العملات المشفرة الميمية بالإثارة بعد تقديم Shiba Inu الجديد المسمى Neiro، والذي كشفت عنه عائلة Dog Kabosu المحبوب.

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توفي Kabosu، الوجه الشهير لـ Dogecoin (DOGE)، بسلام في شهر مايو ، تاركًا فراغًا كبيرًا في مجتمع العملات الميمية. الآن، نيرو – شيبا إينو البالغ من العمر 10 سنوات والذي يُترجم اسمه إلى “لون الصوت” – يخطو إلى دائرة الضوء، ويعيد إشعال الاهتمام والمحادثة في مجال تشفير الميمات.

In case you didn't know.. the Dogecoin dog's (Kabosu) family has welcomed a new Shiba Inu dog breed into their home, #NEIRO https://t.co/u2HxLpKaso pic.twitter.com/mVldOoipwW — Artem (@alcarypto) July 29, 2024

تم الإعلان عن وصول Neiro عبر منشور على X (Twitter سابقًا)، وسرعان ما استحوذ على انتباه عشاق العملات المعدنية.

على الرغم من أن نيرو نفسها لا تؤيد أي عملات مشفرة جديدة ذات طابع خاص، فقد ألهمت مقدمتها إطلاق ثلاث عملات ميمية جديدة ذات طابع نيرو. وقد أدى ذلك إلى موجة من النشاط حيث يتوقع مجتمع العملات المشفرة بفارغ الصبر ما إذا كانت Neiro والرموز المرتبطة بها ستجذب نفس الاهتمام والنجاح الذي تمتع به Kabosu.

ينضم نيرو إلى عائلة دوجي

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رحبت “والدة كابوسو” بأفراد الأسرة الجدد ووعدتهم بحياة سعيدة.

على الرغم من أن Neiro لا يروج لأي عملات مشفرة ذات موضوع جديد، إلا أن عشاق العملات الميمية رحبوا بالأخبار بتفاؤل.

ومن الجدير بالذكر أن كابوسوماما أوضحت أنها تؤيد فقط مشروع الأصول الرقمية @ownthedoge “لأنهم يمتلكون صورة Doge الأصلية وعنوان IP.”

I see many tokens related to Kabosu and Neiro. To clarify, I do not endorse any crypto project except @ownthedoge $dog because they own the original Doge photo and IP (which I gave to them) and are committed to doing only good everyday, charitable works, and Doge culture. pic.twitter.com/9qsycpdQGV — かぼすママ (@kabosumama) July 28, 2024

من المحتمل أن تؤذي مثل هذه التصريحات المشاعر حول رموز Neiro التي تم إطلاقها حديثًا.

ومع ذلك، يبدو أن إثارة المجتمع تتفوق على العيب البارز، حيث تحظى البدائل باهتمام كبير.

الرموز الجديدة تحت عنوان Neiro

تم إطلاق اثنين من الرموز الثلاثة الجديدة، اثنتان منها على Solana وواحدة على blockchain Ethereum.

من المرجح أن يقاتل الثلاثي من أجل الحصول على علامة “True Neiro” في عالم الميمات.

ومع ذلك، فإن احتمال اكتساب شعبية واسعة النطاق يظل منخفضًا (مع العوائق المذكورة أعلاه).

أيضًا، لا يزال قطاع الرموز المميزة مغمورًا بالعديد من العملات الرقمية التي تحمل طابع الكلاب. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تجاوز الأصول التي تحمل عنوان Neiro.

المشهد الحالي لعملة ميمي

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يتم تداول الرموز المميزة تحت عنوان باللون الأحمر مع تراجع Bitcoin بعد قفزتها الأخيرة نحو 70 ألف دولار.

تُظهر بيانات Coinmarketcap أن العملات الرقمية المشفرة قد انخفضت في الأيام السبعة الماضية، مع خسارة أهم الأصول بما يصل إلى 15٪.

تفوق أداء Memecoins خلال الأشهر القليلة الماضية حيث قادت الارتفاعات الأخيرة.

ومع ذلك، فإن التغيرات الديناميكية، مع تركيز بعض المستثمرين على المنفعة وليس الضجيج، أدت إلى معاناة القطاع في الآونة الأخيرة.

ومع ذلك، فإن سوق العملات المشفرة مليء بالمفاجآت. لا يزال المحللون واثقين من الرموز المميزة وقدرتها على التحول إلى قطع مكافئ في الارتفاعات القادمة.

Biggest meme season in history is about to begin!



Many factors point to an upcoming rally



But, normies simply missing it



When & Why meme coins will go parabolic + my current 1000x bets🧵👇 pic.twitter.com/QSfW3kfL5H — Reflection🪩 (@0xReflection) July 23, 2024

يتوقع خبير العملات المشفرة “ريفليكشن” حدوث طفرة تاريخية في العملات الرقمية الميمية، والتي ستشهد زيادة في الرموز المميزة بمقدار 1000 مرة.

من المحتمل أن تستفيد العملات البديلة المرتبطة بنيرو من الضجيج لارتفاعها إلى مستويات قياسية.

وفي الوقت نفسه، سيراقب عشاق العملات الرقمية الميمية ما إذا كان كلب Shiba Inu الجديد Neira سيكتسب شعبية مثل الراحل Kabosu.

سيؤدي تكرار اتجاه كابوسو إلى نمو قوي للعملات المشفرة التي تحمل عنوان نيرو.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.