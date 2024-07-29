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بينما يستعد الرئيس السابق دونالد ترامب للعودة المحتملة إلى منصبه في نوفمبر، يحذر الخبير الاقتصادي لودوفيك سوبران من ارتفاع التضخم المحتمل.

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ويتوقع سوبران، كبير الاقتصاديين في أليانز، أن تؤدي إعادة انتخاب ترامب إلى تداعيات كبيرة على الاقتصاد الأمريكي، مما يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية التي تشكل بالفعل مصدر قلق للأسواق المالية وصناع السياسات.

ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.1٪ على أساس شهري و2.5٪ على أساس سنوي في يونيو، وذلك تمشيا مع تقديرات مؤشر داو جونز.

وأعرب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن رضاه عن هذا التقدم التضخمي خلال منتدى عقد مؤخرا في البرتغال.

ومع ذلك، يتوقع سوبران سيناريو مقلقًا إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض في عام 2024.

ووفقا لسوبران، فإن سياسات ترامب يمكن أن تكون بمثابة “ضربة ثلاثية” للتضخم.

ويتوقع الخبير الاقتصادي أن يقوم ترامب بتنفيذ إجراءات عدوانية مثل ترحيل 7 ملايين شخص، وفرض رسوم جمركية أعلى، وربما إعادة تنشيط اتفاق بلازا، وهو ما قد يؤدي إلى خفض قيمة الدولار الأمريكي بنسبة تصل إلى 30%.

ويرى سوبران أن هذه الإجراءات يمكن أن تضيف نقطة أو نقطتين مئويتين إلى التضخم في عام 2025.

قد لا يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في عام 2024

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ويتوقع سوبران أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024.

ومع ذلك، فهو يعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يواجه صعوبة في خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في عام 2025 إذا عاد التضخم إلى الارتفاع بسبب سياسات ترامب. ومن الممكن أن تتعرض قدرة البنك المركزي على إدارة التضخم للخطر، مما قد يقوض مصداقيته.

ومن المقرر أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعًا للسياسة هذا الأسبوع، لكن سوبران لا يتوقع أي تخفيضات في أسعار الفائدة قبل سبتمبر.

وتسلط مخاوف الاقتصاديين الضوء على التحديات المحتملة التي قد يواجهها بنك الاحتياطي الفيدرالي في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي إذا أعادت إدارة ترامب فرض ضغوط تضخمية عالية.

إن إعادة انتخاب ترامب أمر سلبي بالنسبة لأوروبا

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في برنامج ” Squawk Box “، وافق لودوفيك سوبران على أن دونالد ترامب قد يكون إيجابيًا للولايات المتحدة على المدى القصير، لكنه حذر من أنه سيتحول إلى سلبي على المدى المتوسط “إذا كان هناك ازدهار”.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يتوقع أن تكون حكومة ترامب سلبية بالنسبة لأوروبا “في اليوم الأول”. وذلك لأنه يحمل شعار “أمريكا أولاً”، مما يعني أن الآخرين، بما في ذلك أوروبا، سوف يأتيون في المرتبة الثانية.

وأضاف الخبير الاقتصادي أنه من المرجح أن يعيد الجمهوري تمثيل التنافس الصيني الأمريكي و”يتحدث عن حل الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة” – وكل ذلك معًا يمكن أن يؤدي إلى زعزعة الأسواق في أوروبا.

لاحظ أن دونالد ترامب قد أعرب بالفعل عن ثقته في أن التغلب على كامالا هاريس في الانتخابات الأمريكية لعام 2024 سيكون أسهل من التغلب على جو بايدن الذي أنهى حملة إعادة انتخابه في وقت سابق من يوليو.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.