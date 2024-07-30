يرى بروتوكول NEAR ما يزيد عن 300 ألف دولار في عمليات التصفية الطويلة مع انخفاض الأسعار

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

واجه بروتوكول NEAR (NEAR) انخفاضًا حادًا، حيث انخفض بنسبة 3٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية وأكثر من 11٪ في الأسبوع الماضي. ويأتي هذا التراجع وسط خسائر واسعة النطاق في سوق العملات المشفرة، مما أدى إلى محو المكاسب التي أعقبت خطاب دونالد ترامب في بيتكوين 2024.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

وقد أدى الاتجاه الهبوطي للسوق إلى عمليات تصفية كبيرة، مما أثر بشكل ملحوظ على المراكز الطويلة.

حاليًا، يتم تداول NEAR حول 5.23 دولارًا، ويحوم بالقرب من مستوى 5 دولارات الحرج نفسيًا.

يكافح المضاربون على الارتفاع لدرء المضاربين على الانخفاض، حيث تشير بيانات Coinglass إلى أن الرهانات الصعودية على NEAR شهدت تصفية أكثر من 313000 دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية وحدها.

تجاوز إجمالي عمليات التصفية لمتداولي NEAR 352,000 دولار أمريكي، مع 39,000 دولار أمريكي فقط تمثلها المراكز القصيرة.

يتماشى هذا الاتجاه مع سوق العملات المشفرة الأوسع، والذي شهد عمليات تصفية تزيد عن 134 مليون دولار، مع معاناة صفقات الشراء أكثر من غيرها بأكثر من 109 مليون دولار. شهدت صفقات البيع تصفية ما يقرب من 25 مليون دولار من المراكز، مما يسلط الضوء على التقلبات الحالية في السوق.

NEAR Protocol وسوق الذكاء الاصطناعي اللامركزي

Copy link to section

على الرغم من الانخفاضات الأخيرة، يستمر بروتوكول NEAR في جذب الاهتمام، خاصة في أسواق الذكاء الاصطناعي اللامركزية وWeb3. NEAR عبارة عن blockchain من الطبقة الأولى لإثبات الملكية مصمم لدعم التطبيقات اللامركزية (dApps)، مما يجعلها نقطة محورية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من هذه القطاعات المبتكرة.

أحد مؤشرات هذا الاهتمام المتزايد هو إطلاق مدير الأصول الرقمية Grayscale مؤخرًا لصندوق الذكاء الاصطناعي الذي يتضمن بروتوكول NEAR بين أصوله الأولى.

يستهدف صندوق Grayscale Decentralized AI Fund المستثمرين المعتمدين الذين يسعون إلى التعرض للرموز الأصلية لبروتوكولات الذكاء الاصطناعي اللامركزية الرائدة.

إلى جانب NEAR، يتميز الصندوق بعملات مثل Filecoin وRender وLivepeer وBittensor.

قدمت Grayscale أيضًا NEAR Trust، وهو منتج استثماري يوفر فرصًا حصرية للاستثمار في NEAR، مما يؤكد إمكانات البروتوكول للنمو والاعتماد في المستقبل.

ما هو التالي بالنسبة للسعر القريب؟

Copy link to section

بدا سوق العملات المشفرة جاهزًا للاختراق في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما ارتفعت عملة البيتكوين إلى علامة 70 ألف دولار بعد مؤتمر Bitcoin 2024. ومع ذلك، أدت المخاوف من عمليات بيع بيتكوين المحتملة من قبل حكومة الولايات المتحدة إلى تراجع السوق، مع تراجع العملات البديلة مثل NEAR إلى مستويات الدعم الرئيسية.

حاليًا، يتم تداول NEAR عند عتبة حرجة. تشير المؤشرات الفنية إلى أن الدببة قد يستمرون في ممارسة الضغط، مما قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاضات. ومع ذلك، تظل التوقعات طويلة المدى لـ NEAR واعدة نظرًا لموقعها الاستراتيجي في أسواق الذكاء الاصطناعي اللامركزية وWeb3.

NEAR price chart. Source: TradingView

مؤشر القوة النسبية ومؤشرات تباعد تقارب المتوسط المتحرك على الرسم البياني اليومي يفضلان البائعين على المدى القصير. السعر الرئيسي الذي يجب مراقبته هو 5.00 دولارات و4.41 دولارات.

ومع ذلك، إذا ظل المضاربون على الارتفاع فوق 5.00 دولارات، فإن الارتداد إلى ما بعد العقبة الأساسية حول 6.46 دولارات قد يسمح لهم باستهداف الذروة منذ بداية العام عند 9.00 دولارات.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.