وتعزز زخم سولانا حيث أن تعديلات هيئة الأوراق المالية والبورصة لم تعد تعتبر SOL بمثابة ضمان

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جلبت التطورات الأخيرة في المعركة القانونية بين هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية وBinance أخبارًا متفائلة لمجتمع العملات المشفرة.

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قررت الهيئة التنظيمية مراجعة شكواها ضد منصة Binance، سعيًا إلى عدم الاضطرار إلى إثبات أن الأصول مثل Solana وPolygon هي أوراق مالية.

في البداية، زعمت شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصة أن بعض الرموز الرقمية التابعة لجهات خارجية كانت بمثابة أوراق مالية.

أضر هذا البيان بمشاعر السوق، مما أجبر أمثال Robinhood على تعديل محافظ العملات المشفرة الخاصة بهم.

وفي الوقت نفسه، تأتي الخطوة الأخيرة لهيئة الأوراق المالية والبورصة بعد عدة أوامر قضائية. أولاً، اقترحت المحكمة أن مبيعات Binance Coin (BNB) وBUSD الثانوية ليست أوراقًا مالية.

🚨BREAKING🚨



BINANCE WINS OVER SEC 🇺🇸



THE FEDERAL COURT RULED $BNB SALES, CRYPTOCURRENCY

TOKENS ARE NOT SECURITIES.



THE RULINGS INCLUDE:



– CRYPTO ARE NOT SECURITIES



– $BUSD IS NOT A SECURITY



– BNB SALES ON SECONDARY

EXCHANGES = NOT SECURITIES



MASSIVE WIN 🔥 pic.twitter.com/0o04NFSqPp — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) July 3, 2024

ويعني حكم BNB تخفيفًا للرموز المميزة الأخرى المذكورة في الإيداعات الأولية للهيئة التنظيمية، بما في ذلك Solana وCardano وMANA.

ومع آخر التحديثات، لا تحتاج هذه الأصول إلى مصادقة قضائية لتحديد حالة “الأوراق المالية” الخاصة بها. ومن المقرر أن يجتمع الطرفان خلال الشهر المقبل لإطلاعهما على اقتراح التعديل.

استجابة السوق: SOL جاهز لتجاوز مستوى 200 دولار

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حافظ Solana على حركات سعرية مثيرة للإعجاب مؤخرًا، مما يشير إلى ارتفاع الأخبار بعد العقبة عند 180 دولارًا و188 دولارًا قبل استكشاف قمم جديدة تتجاوز 200 دولار.

ارتفع سعر SOL إلى ما يزيد عن 192 دولارًا يوم الاثنين، 29 يوليو، حيث لامست عملة البيتكوين علامة 70 ألف دولار.

وقد دفع هذا الارتفاع سولانا إلى تجاوز مستوى تصحيح فيبوناتشي 76.4% للانخفاض الأخير من 188 دولارًا إلى 121 دولارًا.

الاستقرار بعد حاجز 188 دولارًا سيفتح الأبواب أمام SOL ليصل إلى 200 دولار. تقع أقرب مقاومة عند منطقة 205 دولارًا، بالتزامن مع امتداد فيبوناتشي بنسبة 123.6% لانخفاض السعر من 188 دولارًا إلى 121 دولارًا.

إن إغلاق الشمعة اليومية الحاسمة فوق 200 دولار من شأنه أن يدفع SOL إلى ما بعد 205 دولارات، مما يمهد الطريق لاتجاه صعودي قوي آخر.

والعقبة الحاسمة التالية هي 220 دولاراً، وبعدها يمكن لسولانا أن يبحر بسلاسة نحو 232 دولاراً. ستشهد الحركة الصعودية المستمرة وصول العملة البديلة إلى 250 دولارًا.

ومع ذلك، تظل تحركات السوق الواسعة حاسمة في تشكيل المسار القادم لشركة SOL.

سيؤدي الفشل في التغلب على مستوى المقاومة 205 دولارًا إلى حدوث تصحيحات على المدى القريب. يقع أقرب دعم عند 180 دولارًا، وفقدانه سيتطلب حاجزًا قويًا أولًا عند 165 دولارًا.

قد يؤدي الانخفاض إلى ما دون هذا المستوى إلى حدوث انخفاضات هائلة في أسعار SOL.

يمكن أن ينخفض سعر البديل نحو الدعم عند 150 دولارًا والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا قبل أن يصل إلى الاتجاه الصعودي الأساسي عند حوالي 120 دولارًا.

حركة سعر SOL الحالية

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تم تداول سولانا باللون الأحمر يوم الثلاثاء حيث فقدت سوق العملات المشفرة قوتها التي أحدثها ترامب.

SOL 1D Chart on Coinmarketcap

انخفض البديل بنسبة 5٪ تقريبًا في اليوم الماضي، وتم تداوله عند 183 دولارًا خلال هذا المنشور.

ومع ذلك، يمكن أن يكون الانخفاض المستمر ظاهرة معتادة في العملات المشفرة بعد القفزات الملحوظة في الأسعار.

علاوة على ذلك، لا يزال المحللون واثقين بشأن مستقبل سولانا، ويتوقعون حدوث زيادات هائلة في العملة البديلة.

$SOL to $1,000 could be conservative. — Chris Burniske (@cburniske) July 28, 2024

يتوقع كريس بورنيسكي اتجاهًا صعوديًا هائلاً يأخذ أسعار SOL إلى ما بعد 1000 دولار.

لا يزال Solana رمزًا ساخنًا، وقد تؤدي صناديق الاستثمار المتداولة الفورية المتوقعة واللوائح الودية إلى وصول SOL إلى المستويات المتوقعة التي تتجاوز 1000 دولار.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.