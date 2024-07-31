بوينغ تعين كيلي أورتبرغ المخضرم في مجال الطيران رئيسا تنفيذيا جديدا

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أعلنت شركة بوينغ عن تعيين كيلي أورتبرغ رئيساً تنفيذياً جديداً لها، لتكليف القائد السابق لمورد الطيران روكويل كولينز بمهمة قيادة شركة صناعة الطائرات خلال واحدة من أكثر الفترات تحدياً في تاريخها.

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وسيخلف أورتبيرج (64 عاما) ديف كالهون الذي قاد شركة بوينج منذ عام 2020 وأعلن في وقت سابق عن نيته التنحي بحلول نهاية العام.

يتجه روكويل كولينز السابق لتولي القيادة في 8 أغسطس

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قرار تعيين أورتبيرج، اعتبارًا من 8 أغسطس، كان بقيادة رئيس مجلس إدارة شركة بوينج، ستيفن مولينكوبف.

وأكد مولينكوبف على خبرة أورتبيرج الواسعة واحترامه في صناعة الطيران، مسلطًا الضوء على سمعته في بناء فرق قوية وإدارة العمليات الهندسية والتصنيعية المعقدة.

وقال مولينكوبف في رسالة إلى الموظفين: “يتمتع كيلي بالمهارات والخبرة المناسبة لقيادة بوينغ في فصلها التالي”، مما يشير إلى محور استراتيجي حيث تسعى الشركة إلى الاستقرار والنمو المتجدد.

خلفية صعبة للقيادة الجديدة

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ويأتي تعيين أورتبيرج في منعطف حرج بالنسبة لشركة بوينج.

وتواجه الشركة تحديات كبيرة منذ شهر يناير عندما انفصلت لوحة الباب عن طائرة 737 ماكس أثناء رحلة تجارية.

وعلى الرغم من أن الحادث لم يسفر عن وفيات، إلا أنه أدى إلى إصابة العديد من الركاب وأعاد ذكريات الحادثين المميتين لطائرة 737 ماكس في عامي 2018 و2019.

أدت هذه الحوادث إلى توقف طويل للطائرة، وتدقيق تنظيمي واسع النطاق، وخسائر مالية كبيرة لشركة بوينغ.

وفي تصريحاته الأولية، أعرب أورتبيرج عن الشرف والتواضع لانضمامه إلى شركة بوينج، معترفًا بالعمل الكبير الذي ينتظره.

هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، وأنا أتطلع إلى البدء.

خلفية وخبرة أورتبيرج

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يتمتع كيلي أورتبيرج بخبرة ثرية من فترة عمله في شركة روكويل كولينز، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لمدة خمس سنوات.

خلال قيادته، لعب أورتبيرج دورًا محوريًا في عملية الاندماج مع يونايتد تكنولوجيز عام 2017، وهو اندماج كبير في صناعة الطيران أكد قدرته على إدارة العمليات واسعة النطاق والشراكات الإستراتيجية.

إن خلفيته في تصنيع معدات المقصورة وتكامل الأنظمة المعقدة تؤهله لمواجهة تحديات Boeing المتعددة الأوجه.

الأولويات الفورية وتوقعات الصناعة

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وبينما يتولى أورتبيرج منصبه الجديد، من المرجح أن تشمل الأولويات الفورية استعادة الثقة في سلامة طائرات بوينج، وتعزيز العلاقات مع الهيئات التنظيمية وشركات الطيران، وتحقيق استقرار الأداء المالي للشركة.

لقد تركت حوادث 737 ماكس تأثيرًا دائمًا على سمعة بوينج ومكانتها في السوق، مما استلزم اتباع نهج قوي وشفاف لإدارة الأزمات والتميز التشغيلي.

وسيراقب محللو الصناعة عن كثب ليروا كيف يستفيد أورتبيرج من خبرته لدفع تعافي شركة بوينج.

وتشير تجربته مع روكويل كولينز إلى التركيز على الابتكار والكفاءة، وهو ما قد يكون حاسما في إعادة تأسيس شركة بوينغ كشركة رائدة في مجال تصنيع الطيران.

يمثل تعيين كيلي أورتبيرج رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لشركة بوينج تحولًا قياديًا مهمًا يهدف إلى توجيه الشركة خلال تحدياتها الحالية.

ومع خلفية في إدارة عمليات الطيران المعقدة وسجل حافل من القيادة الاستراتيجية، سيكون دور أورتبيرج محوريًا في معالجة مخاوف بوينغ المتعلقة بالسلامة والعلاقات التنظيمية والوضع العام في السوق.

وبينما تتطلع الشركة إلى التعافي من الانتكاسات الأخيرة، ستراقب الصناعة عن كثب استراتيجيات Ortberg وتأثيرها على مستقبل Boeing.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.