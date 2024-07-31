يكشف دونالد ترامب النقاب عن نسخة محدودة من الأحذية الرياضية ذات طابع البيتكوين

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في خطوة ملفتة للنظر تدمج الموضة مع العملات المشفرة، أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب عن إطلاق نسخة محدودة من الأحذية الرياضية التي تحمل طابع البيتكوين.

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ويأتي هذا التطور في أعقاب خطاب ترامب الأخير في مؤتمر بيتكوين في ناشفيل بولاية تينيسي، حيث ألقى خطابًا رئيسيًا في ٢٧ يوليو ٢٠٢٤.

تم تسليط الضوء على حملة ترامب الترويجية للأحذية الرياضية في منشور تمت مشاركته على Truth Social، منصة التواصل الاجتماعي المفضلة لديه، في 31 يوليو 2024.

جاء في المنشور: “لقد تحدثت للتو في مؤتمر Bitcoin في ناشفيل بولاية تينيسي يوم السبت. لقد كان رائعًا! احصل على أحذية Bitcoin الرياضية الآن. هذه نسخة محدودة، كل منها مرقمة، ويمكنك الآن الدفع باستخدام Bitcoin أو العملات المشفرة المفضلة لديك… “

أكد هذا المنشور على دمج مدفوعات العملة المشفرة في عملية شراء الأحذية الرياضية، مما يعزز التزامه تجاه مجتمع العملات المشفرة.

يمثل إصدار هذه الأحذية الرياضية خطوة مهمة في استراتيجية ترامب الأوسع للاستفادة من موقفه الأخير المؤيد للعملات المشفرة.

خلال خطابه في مؤتمر بيتكوين، أوضح دونالد ترامب خططه لإنشاء “احتياطي بيتكوين استراتيجي” في حالة انتخابه مرة أخرى، بهدف منع تصفية ممتلكات بيتكوين الأمريكية.

وقد تعهد بإقالة رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة، غاري جينسلر، وتحويل بيتكوين طريق الحرير المستولى عليها إلى هذا الاحتياطي، متعهدًا بالحفاظ على ممتلكات بيتكوين الأمريكية سليمة.

يمتد احتضان ترامب للعملات المشفرة إلى ما هو أبعد من خطابه وحذائه الرياضي. لقد قبل تبرعات سياسية بالبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى وأطلق سابقًا مجموعات NFT، مما عزز توافقه مع قطاع العملات المشفرة.

إن الأحذية الرياضية ذات الإصدار المحدود ليست مجرد بيان للأزياء ولكنها أيضًا رمز لجهود ترامب المستمرة للتواصل مع مجتمع العملات المشفرة ودعمه.

تقتصر أحذية ترامب الرياضية التي تحمل طابع البيتكوين على 1000 زوج فقط

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يبلغ سعر الأحذية الرياضية عالية الجودة، المصممة بشكل بارز باللون “Bitcoin Orange” النابض بالحياة، 499 دولارًا للزوج.

يقتصر إنتاج كل حذاء رياضي على 1000 زوج فقط، مما يضيف لمسة حصرية لهواة الجمع والعشاق.

بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع خمسة أزواج من البيتكوين باللون البرتقالي بشكل عشوائي من قبل دونالد ترامب نفسه.

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون تصميمًا أكثر دقة، تتوفر أيضًا نسخة سوداء من الحذاء الرياضي بسعر 299 دولارًا للزوج، مع مجموعة محدودة مماثلة من 1000 زوج.

بالنسبة لأولئك المهتمين بامتلاك قطعة من هذا الإصدار الحصري، سيتم شحن الأحذية الرياضية بين سبتمبر ونوفمبر 2024.

ومن المتوقع أن يكون الطلب مرتفعًا، مما يعكس التقاطع المتزايد بين السياسة والأزياء والعملة الرقمية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.